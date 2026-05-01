Farský (STAN): Bez EU by Babiš s Okamurou Česko mohli snadno ukrást

02.05.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hypotetické situaci, kdyby došlo k czexitu.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Když občas slyším řeči o tom, jak EU Česku škodí, tak si říkám, že by pro někoho nebylo na škodu okusit pár dní Czexit. Jak by to vypadalo?

Vyrážíte autem do zahraničí. Hned na hranicích kontrola. Přečkáte frontu, prohlídku a snad jedete dál. Navigace v mobilu přes data? Najednou drahá záležitost. Roaming zdarma není samozřejmost. Zranění bez cestovního pojištění? Už nemáte pokrytou nezbytnou zdravotní péči. Pobyt v nemocnici levný opravdu nebude. Nákupy na doma? Bacha na cla a limity toho, co si můžete přivést.

A to jsou jenom věci, které ucítíte hned. Pak je tu ta abstraktní a těžko uchopitelná síla Evropské unie. A ta je ohromná. Pocit bezpečí, i když se kolem nás válčí. EU je ostrov bez války už více jak 80 let. Tak dlouho mír na jejím území netrval snad 1000 let… Prosperita. Jak by se dařilo škodovce, kdyby nemohla 90% vyrobených aut lehce vyvézt a prodat mimo Česko? Kolik lidí by přišlo obratem o práci? EU dává i pocit jistoty, že nám v nouzi evropští partneři pomohou. Že naši krásnou zemi nenechají na holičkách. To vše by bylo pryč.

Bez EU a dohledu na právní stát by Babiš s Okamurou Česko mohli snadno ukrást. Tak jako to zkusil jejich kamarád Orbán v Maďarsku. Mohli by osekat demokracii, jak se jim zamane. Ale v EU to nejde. A ruský vliv v Česku? Násobně silnější.

Včera bylo výročí nejlepšího rozhodnutí v moderní historii Česka. 22 let v Evropské unii. Važme si toho.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

