Zoo Liberec: Přicestovala nová samice žirafy Rothschildovy

Liberecký chov žiraf Rothschildových se dostal do nepříjemné situace poté, co 18. března 2023 náhle uhynula šestnáctiletá chovná samice a matka desetiměsíční žirafí samičky. Jediným společníkem mláděte tak zůstal pouze dospělý samec. Situaci by měl pomoci stabilizovat příjezd nové dospělé samice, která do Liberce přicestovala ve středu 26. dubna ze Safari Parku Dvůr Králové. „Jsem velice vděčný a děkuji dvorským kolegům za skvělou spolupráci. Díky jejich pomoci se nám podařilo tento komplikovaný a pro vývoj mláděte ne úplně příznivý stav rychle vyřešit. Zatím se zdá, že začlenění nové samice proběhne bez větších komplikací. Ihned po příjezdu byla samice umístěna do velkého vnitřního stání, zvyká si na podmínky a do venkovního výběhu bude vypuštěna během několika dní. Spojení samice s mládětem zatím naštěstí probíhá bez negativních interakcí, obě zvířata se od prvního okamžiku respektují,“ říká zoolog Luboš Melichar. Devítiletá samice zůstane v péči libereckých chovatelů minimálně do podzimu a poté by se podle plánu měla vrátit zpět do safari parku. „Zároveň by mohla také zabřeznout s naším geneticky cenným chovným samcem,“ dodává Melichar.

Cílem liberecké zoo je nyní kontrolovaně snižovat počty žiraf a aktuálně držet místní skupinku těchto ohrožených afrických kopytníků v nízkých číslech. Důvodem je plánovaná rekonstrukce pavilonu žiraf, která by měla být zahájena začátkem příštího roku. Před započetím stavebních prací budou muset být chovaná zvířata dočasně přesunuta do jiných zoologických zahrad, což bývá logisticky poměrně náročný proces. „Sehnat dlouhodobější umístění pro žirafy v době, kdy takřka každý chovatel bojuje s nedostatkem místa pro vlastní odchovance, není vůbec jednoduché,“ doplňuje zoolog.

Rekonstrukce, která je již ve fázi příprav projektové dokumentace, přinese lepší tepelně izolační vlastnosti budovy, rozšíření vnitřního stání žiraf Rothschildových a zeber bezhřívých i zvětšení jejich venkovního výběhu o významnou velikost. Návštěvníci se zase mohou těšit na zbrusu novou návštěvnickou část, která mimo jiné představí další nové zajímavé druhy zvířat z oblasti východní Afriky.

