KSČM: Prezident je další chapadlo opozice

KSČM plně respektuje právo občanů svobodně vyjadřovat své názory, včetně práva účastnit se demonstrací. Toto právo je jedním ze základů demokratické společnosti. KSČM ovšem považuje za nutné upozornit na paradoxy nedělní demonstrace.
Část společnosti byla po téměř čtyřech letech vládnutí asociální pravicové vlády Petra Fialy mobilizována protilidovým spolkem Milion chvilek pro demokracii, kterému nevadily korupční aféry minulé vlády (kterou je navíc i podporován), ale vadí mu „SMSky“. Demonstrace Milionu chvilek na obranu prezidenta Pavla by se přitom vůbec nemusela konat, kdyby prezident při jmenování premiéra a vlády postupoval přímočaře, ústavně a s vědomím své sjednocující role.
Podstatou problému přitom není ani tak Macinka a jeho styl komunikace či nekomunikace, ale způsob, jakým hlava státu svým jednáním přispívá k další polarizaci společnosti.
Prezident republiky nemá být aktivním hráčem politických válek, ale ústavním garantem stability, který tlumí napětí, nikoli ho zesiluje. Logicky by pak akce na podporu prezidenta měla směřovat k témuž.
Pojetí samotné demonstrace bylo ale jiné, vyhrocené, do politického střetu byli nevhodně zatahováni nezletilí, akci provázela prezentace ukrajinských státních symbolů a zůstávají nezodpovězené otázky ohledně jejího financování a organizačního zázemí. To vše přispívalo a přispívá spíše k dalšímu vyostření než ke zklidnění situace, a to cíleně.
Konflikt ukazuje, že pětidemoliční fialová chobotnice přišla volbami jen o jedno chapadlo, ostatní chapadla, mezi které patří neziskové organizace, většina médií včetně veřejnoprávních a bohužel i prezident, jsou schopna škodit dále.
KSČM se zároveň vymezuje vůči nové vládě Andreje Babiše, která už nyní ustupuje od vlastních slibů – ať jde o F-35 či muniční iniciativu. Pokračuje tak stejná politika militarizace, zahraniční podřízenosti a přenášení nákladů na občany. Žádná skutečná změna se nekoná.
Prezident musí přestat suplovat opozici, média musí přestat hrát roli politického aktéra. Odpovědnost musí nést vláda – a jen ona. Prezidentský aktivismus ani mediální hysterie nikomu nepomohou.
KSČM vyzývá k návratu k ústavnosti, zdrženlivosti a k ukončení politiky, která rozděluje společnost ve prospěch moci a mediálního obrazu, nikoli občanů.
VV ÚV KSČM
