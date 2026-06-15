Gregorová (Piráti): Česko vyváželo sledovací technologie do Iráku a Pakistánu

15.06.2026 19:21 | Monitoring
autor: PV

Česko vydalo v letech 2022 a 2023 více než stovku licenčních oprávnění na vývoz sledovacích technologií do zemí, které porušují lidská práva.

Gregorová (Piráti): Česko vyváželo sledovací technologie do Iráku a Pakistánu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

Uvádí to nejnovější zpráva organizace Human Rights Watch. Mezi problematickými zeměmi figuruje například Irák, Egypt, Pákistán nebo Somálsko. Podle pirátské europoslankyně Markéty Gregorové existuje vážné riziko zneužití těchto technologií proti vlastním obyvatelům.

Konkrétně jde o špionážní softwary, systémy pro sledování internetové komunikace, softwary pro monitorování komunikace a digitálně forenzní a vyšetřovací nástroje. „Jde o technologie dvojího užití. Tedy technologie navržené k civilnímu použití, které se ale dají vojensky zneužít k útlaku občanů. Právě to má znemožnovat nařízení platné od roku 2021, na kterém jsem pracovala jako zpravodajka. Země musí velmi přísně posuzovat komu tyto technologie půjdou a zda nehrozí jejich zneužití,” vysvětluje Gregorová.

Organizace Human Rights Watch získala informace od českého ministerstva průmyslu a obchodu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. „Problém je v tom, že Evropská komise nezveřejňuje o těchto vývozech dostatek údajů. Proto jsme oslovili vlády napříč Evropou, ale spolupracovaly pouze některé z nich, včetně České republiky. Český případ je obzvláště pozoruhodný, protože se týká značného počtu vývozních licencí. Mnohé z těchto licencí se vztahují na země s dobře zdokumentovanou historií zneužívání sledovacích technologií,“ říká Zach Campbell, vedoucí výzkumník pro oblast sledovacích technologií v organizaci Human Rights Watch.

Podle něj byly podobné technologie v mnoha z těchto cílových zemí v minulosti používány ke sledování a pronásledování novinářů, obránců lidských práv a politických oponentů. V Pákistánu, Egyptě a dalších zemích lidskoprávní organizace opakovaně upozorňovaly na zneužívání digitálního dohledu vůči novinářům a kritikům vlády.

„To považuji za zásadní problém. Veřejnost má právo vědět, zda byly licence uděleny po důkladném posouzení rizik a zda české úřady skutečně prověřily, že tyto technologie nebudou použity proti novinářům, opozici nebo občanské společnosti. Proto jsem se obrátila na ministerstvo průmyslu a obchodu s žádostí o podrobnější informace. Jejich odpověď mě ale rozhodně nepřesvědčila a obrátím se tedy skrz náš poslanecký klub přímo na ministra Havlíčka,“ uzavírá Gregorová.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
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bezpečnost , EU , piráti , Gregorová

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

V4

V čem V4 pro nás za poslední roky sehrála nějakou významnou roli? Já teda patřím k těm, co v ní nějaký zásadní přínos pro nás nevidí, naopak ho vidím v NATO, pokud nevznikne něco lepšího a z něj vy chcete vystupovat...Nechápu

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