Zoo Ostrava se zapojila do Noci práva 2025

Co je Noc práva?

Jedná se o akci, která má za cíl přiblížit právo široké veřejnosti. Probíhá v několika městech napříč republikou a připraven je bohatý program – večer a noc plné přednášek, promítání a exkurzí. Koná se na půdě soudů, ale i dalších institucí – univerzit, nemocnic a dalších. V Ostravě se poprvé zapojí i místní zoologická zahrada.

Noc práva v Zoo Ostrava

Program v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava bude probíhat celý den – v dopoledních hodinách proběhnou blokové přednášky pro studenty ostravských gymnázií, v 16 hodin je pak naplánována přednáška pro veřejnost. Pojednávat budou o právní ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES a její transformace do trestního a přestupkového práva. Zmíněno bude i několik trestních případů z Moravskoslezského kraje a účastníci si budou moci prohlédnout sbírku zabavených exemplářů a předmětů, které podléhají zákazu dovozu, zajištěných Celní správou ČR. Zazní také praktické rady a příklady, na co si při cestování do exotických zemí dávat pozor, aby se člověk při příjezdu z dovolené nedostal do konfliktu s právními předpisy. Přednášet budou zástupci Okresního soudu Ostrava, Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Zoo Ostrava. Akce v zoo se zúčastní rovněž předseda Nejvyššího soudu pan Petr Angyalossy, který povede jednu z přednášek pro studenty.