Zoo Ústí nad Labem: Běžci se u nás nadřeli jako koně

Organizátoři z ústecké zoo pro běžce v hlavním závodě pro dospělé připravili velmi náročnou trasu. Běžci museli na pětikilometrové trati zvládnout přírodní terén Mariánské skály a hlavně obtížný svažitý terén areálu zoologické zahrady, který má převýšení téměř 100 metrů. V půl desáté se po společné rozcvičce postavily na start na čtyři desítky mužů a žen v dospělé kategorii. Nejrychlejším běžcem a absolutním vítězem hlavního závodu se stal Petr Zuda s časem 18:30 minut, vítězství v kategorii žen vybojovala Zuzana Kotěšovcová s časem 23:01 minut. Na start dětského závodu na 600 metrů, jehož trasa vedla symbolicky kolem výběhu koní Převalského, ale také do náročného stoupání u pavilonu Asijský prales, se vydalo 52 dětí ve věku 3–15 let. Kategorii nejmenších závodníků (3–5 let) vyhrála Viktorie Kiebelová, kategorii starších (6–9 let) zvládla nejrychleji Tereza Trapková a juniorskou kategorii (10–15 let) zaběhl nejrychleji Josef Svoboda.

Pro všechny běžce byl tento netradiční a náročný benefiční běh opravdovou výzvou, kterou zvládli na výbornou, a hlavně v pořádku doběhli do cíle. Za podané výkony si všichni zaslouží obrovský obdiv. Výtěžek z tohoto benefičního běhu putuje do pastevní rezervace Milovice, kterou spravuje Česká krajina o. p. s. Jedná se o lokalitu, kde koně pomohli obnovit luční biotopy, čímž umožnili návrat řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Funkci tzv. velkých spásačů zde kromě zubrů a praturů zajišťují exmoorští koně, což je plemeno nejpodobnější původním divokým koním Evropy. „Volba tohoto projektu nebyla náhodná. Má přímou vazbu na nově chovaný druh v ústecké zoo, koně Převalského, což je poslední divoký druh koně na světě, jenž přežil do současnosti,“ upřesňuje volbu podporovaného projektu vedoucí zoologického oddělení Petra Padalíková.

„Každý chovaný druh v zoo je jakýmsi ambasadorem osudů zvířat ve volné přírodě a na to bychom rádi do budoucna upozorňovali. Naším cílem je udělat z benefičních běhů tradici a díky druhům chovaným v lidské péči podporovat naše ochranářské projekty ve volné přírodě, a tím i ochranu světové biodiverzity v místech jejich přirozeného výskytu,“ vysvětlila ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková, která předala jednomu ze zakladatelů rezervace, Miloslavu Jirků, symbolický šek na 15 tisíc korun. „Udržovat tyto pastviny a péči o zvířata není jednoduché, je to vlastně taky takový běh na dlouhou trať a já jsem velmi potěšen, že výtěžek z prvního benefičního běhu areálem ústecké zoo míří právě k nám,“ poděkoval s nadšením Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR. Výtěžek poputuje do Milovic prostřednictvím Ústecké komunitní nadace, se kterou ústecká zoo nedávno uzavřela spolupráci.

„Běh v zoo byl naprosto perfektně organizačně zmáknutý! Výborná zážitková trať, kde bylo stále na co koukat, průběh areálem zoo neměl konkurenci, všichni si ho užili. Děti byly nadšené z dětské trasy a ty účastnické medaile jsou krásnou vzpomínkou na originální závod.“ hodnotí běh vítězka kategorie žen Zuzana Kotěšovcová, která má s organizováním a propagací běhů velké zkušenosti.“

„Běh se i navzdory rannímu dešti vydařil, chladnější dopoledne vlastně bylo po předchozích vedrech k běžcům milosrdné. Atmosféra byla úžasná. Jsem potěšena, že zahrada pořádá takovéto akce, které návštěvníky se zoo ještě více sbližují. Město bude zahradu i v dalších aktivitách nadále podporovat,“ přislíbila radní pro zoologickou zahradu Eva Nováková.

První ročník benefičního závodu „Proběhni si zoo“ se opravdu vydařil. Závodníkům děkujeme za účast a skvělé výkony, návštěvníkům za příjemnou atmosféru a všem, kteří přišli, za podporu. Těšíme se na další „dobroběh“ zase za rok!

