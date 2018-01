dTest: Lyžařské permanentky – na co si dát pozor?

Jízdenky se podle práva dělí na ty, které jsou na jméno, a ty, které jsou na držitele. Ty na jméno patří konkrétní osobě, zpravidla mají charakter jízdenky sezónní a jejich půjčování někomu jinému je obecně nepřípustné. U jízdenek na držitele je to ale jinak. Užívat jízdenku není oprávněn jen ten, kdo ji koupil, to by musel každý na kasu jednotlivě, ale ten, kdo se platnou jízdenkou prokáže. „Legislativa nezakazuje jízdenku někomu předat, aby využil právo z přepravy,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „V minulosti se dokonce soudy zastaly člověka, který koupil jízdenku od jiného lyžaře s úmyslem ji prodat dál. Nejvyšší soud ČR v roce 2006, zjednodušeně řečeno, prohlásil, že se nejedná o nic protiprávního.“

Lyžařské areály ale mají svoje podmínky, kde lze nalézt ledasco. Někdy prohlásí, že „průchodem přes turniket se jízdenka znehodnotí a je vázána na osobu držitele, čímž je nepřenosná“. Tato varianta je po právní stránce hotovým nesmyslem, protože držitelem je ten, kdo jízdenku ovládá a považuje ji za svou, což v jedné chvíli může být jedna a v druhé chvíli úplně jiná osoba, zamýšlené znehodnocení udělá z jízdenky na držitele jízdenku na jméno jen těžko.

Jindy v podmínkách lyžařských areálů najdete jen lakonické konstatování, že permanentka je nepřenosná a nesmí být půjčována ani prodávána. Na tuto variantu nezbývá lyžaři než přistoupit, pokud chce jezdit a nic jiného vlekař neumožňuje. Každou podmínku smlouvy lze ovšem zkoumat z pohledu, zda podnikatel vůči spotřebiteli nepřiměřeně nezneužívá svého postavení. Provozovatel má bezpochyby právo zamezit takovému zneužívání, kdy na jednu jízdenku jezdí ve stejný čas více lidí, proto má každý turniket nastavený časový interval, ve kterém se dá jízdenka použít pro další jízdu. Je ale zneužitím jízdenky, pokud na ni dopoledne jezdí jedna osoba a odpoledne někdo jiný? Podle Nejvyššího soudu ČR nikoliv. Ten ale řešil trestní stránku věci. Naštvaný spotřebitel se zablokovaným skipasem se na soud ještě neobrátil, a tak je otázka zneužívání postavení provozovatele skiareálu stále otevřená.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

autor: Tisková zpráva