Žádná potravina prokazatelně nechrání před rakovinou a jen málo jich může k jejímu vypuknutí přímo přispět. Britská spotřebitelská organizace Which? uvedla na pravou míru některé mediální mýty.

Mediálních informací o potravinách, které zvyšují nebo naopak snižují riziko vzniku rakoviny, je hodně a je velmi těžké posoudit, které jsou pravdivé a proč si některé protiřečí.

Uzeniny prokazatelně zvyšují nebezpečí vzniku rakoviny, zejména střev a žaludku. Je dáno obsahem dusičnanů a dusitanů, které se do nich přidávají při výrobě a jsou prokazatelně rakovinotvorné. Podle WHO, světové zdravotnické organizace, konzumace 50 g uzenin denně zvyšuje nebezpečí rakoviny střev o 18 %. To je několik tenkých plátků šunky.

Kromě konzumace uzenin k rizikovým faktorům patří také kouření, alkohol, nadváha, nedostatek pohybu a špatné stravování. Právě tabákové výrobky a alkohol jsou považovány za nejsilnější karcinogeny. Kouření může mít na svědomí nejméně 15 druhů zhoubných národů a ve Spojeném království je příčinou 15 % těchto onemocnění, zatímco alkohol okolo 3 %.

Cukr je sice potravinovým strašákem, ale nebyly u něj prokázány rakovinotvorné účinky. Spojitost je jen nepřímá – vysoká spotřeba slazených potravin a nápojů může vést k přibývání na váze a je známo, že nadváha je rizikovým faktorem pro vznik zhoubných nádorů.

Pesticidy, umělá sladidla a potravinová aditiva obecně bývají zařazována do skupiny karcinogenních látek, vědecky to však přímo prokázáno není. Všechny totiž musí být schváleny evropským úřadem pro bezpečnost potravin EFSA. Ten před svým rozhodnutím shromažďuje a zvažuje všechny dostupné údaje. Podle mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC, která je součástí WHO, může být riziko vzniku rakoviny zvýšené u osob, které jsou při své práci v zemědělství nebo průmyslu dlouhodobě vystaveni vyššímu množství pesticidů.

Potraviny před rakovinou neochrání,ač se to o některých často tvrdí. Nemohou ji ani léčit. Věda u nich takové účinky nikdy neprokázala. Superpotraviny jako borůvky, granátové jablko nebo tučné ryby jsou sice zdravou součástí jídelníčku, ale riziko vzniku rakoviny ovlivnit nemohou. Doplňky s vysokým obsahem vitaminů, minerálů nebo antioxidantů jsou také propagovány jako pomoc ve snaze snížit riziko rakoviny, nicméně tento účinek u nich prokázán není.

