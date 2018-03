dTest: Na Facebooku toho na sebe neprozrazujte příliš

Používá je pak při prodeji reklamního prostoru inzerentům, kteří mají zájem právě o cílovou skupinu, do které patříte. Facebook je tedy zdarma, ale za svůj profil na něm platíte informacemi o sobě. Jak omezit množství informací, které o sobě předáváte?

Je veřejným tajemstvím, že Facebook shromažďuje informace o svých uživatelích. Jak můžeme chránit své údaje a kdo a co na našem profilu a timeline uvidí? Nabízíme vám tipy od dánských kolegů ze spotřebitelské organizace Forbrugerrådet Tænk.

Zjistěte, co se z vašeho profilu ostatní dozvědí

Klepněte na otazník na horní liště vpravo, najděte Přehled soukromí a v něm klikněte na Kdo uvidí můj obsah. Vyberte možnost Co mohou ostatní lidé vidět na mém profilu a Timeline – Zobrazit jako. Na obrazovce se vám objeví váš facebookový profil v podobě, v jaké se zobrazuje všem, kteří nepatří k vašim facebookovým přátelům. V levé části horní černé lišty si můžete vybrat i konkrétní osobu a podívat se na sebe jejím pohledem.

Rozhodněte, kdo uvidí vaše soukromé kontaktní údaje

Můžete je učinit viditelnými jen pro své přátele nebo dokonce neviditelné pro nikoho.

Po kliknutí na trojúhelnou šipku v pravé části horní modré lišty vyberte Nastavení a v nabídce vlevo pak otevřete Soukromí. V ní můžete nastavit více záležitostí:

Pokud chcete dostávat nabídky přátelství jen od přátel svých přátel, zvolte v sekci Jak vás lidé můžou najít a kontaktovat u položky Kdo vám může poslat žádost o přátelství možnost Upravit a vyberte příslušné nastavení.

Kdo uvidí, s kým se přátelíte, nastavíte v sekci Kdo uvidí seznam vašich přátel.

Použitelnost svého e-mailu při vyhledávání a jeho viditelnost ovlivníte volbou jedné z možností při kliknutí na Upravit u Kdo vás může vyhledat pomocí e-mailové adresy, kterou jste zadali.

Stejně tak lze ovlivnit použitelnost a viditelnost telefonního čísla úpravou nastavení Kdo vás může vyhledat pomocí telefonního čísla, které jste zadali.

Můžete zakázat, aby vyhledávače mimo Facebook měly přístup k vašemu profilu. To znamená, že se v nich nebude při vyhledávání zobrazovat a bude jej možné vyhledat jen na Facebooku samotném.

Určete, kdo si smí zobrazit vaše příspěvky

Možná si nepřejete, aby vaše zprávy viděl zaměstnavatel, kolegové nebo kdokoliv neznámý. Můžete jim v tom zabránit.

Přes šipku ve tvaru trojúhelníčku na horní modré liště vpravo se dostanete znovu na Nastavení. Z nabídky vlevo pak přejděte na Timeline a označování, kde určíte, zda budou vaše příspěvky viditelné pro všechny, jen pro vaše přátele, pro nejlepší přátele nebo pro nikoho. Můžete zabránit přístupu k nim i jen konkrétním osobám.

Víte, ve kterých příspěvcích a fotkách jste označeni?

Vaši přátelé mohou sdílet vaše fotky s upozorněním, že na nich jste, i když si to nepřejete. Lze jim v tom zabránit nebo se ujistit, že se bude sdílet jen to, co sami schválíte. I tady musíte přes trojúhelnou šipku na modré liště na Nastavení a Timeline a Označování. V sekcích Označování a Kontrola jsou různé možnosti týkající se těchto záležitostí. Můžete tam také zjistit, kdo příslušné fotky zveřejnil a požádat ho pak o jejich odstranění.

Problém s přihlašováním přes Facebook

Používáte k přihlašování do různých služeb svůj facebookový účet? Ty pak mají přístup k některým vašim informacím, například ke jménu, profilovému obrázku, věku, pohlaví, seznamu přátel a příspěvkům, které sdílíte. Vyhněte se tomu.

Znovu trojúhelná šipka na modré liště – Nastavení – Aplikace na liště vlevo. Tam uvidíte, které aplikace a webové stránky mají přístup k vašim údajům. Můžete informace upravit, zredukovat jejich sdílení a vše s ním spojené. V Aplikace, weby a pluginy můžete paušálně zakázat, aby kterákoliv internetová stránka, hra či služba nebo plugin měly přístup k jakýmkoliv informacím o vás. Znamená to, že se k ničemu pak nebudete moci přihlásit přes Facebook a budete to muset dělat jinak. Nezapomínejte, že z vašich dřívějších přihlašování již mohou mít řadu vašich údajů (třeba e-mailovou adresu) k dispozici.

Vyberte si reklamy

Lze také nastavit, na základě čeho se vám v profilu budou zobrazovat reklamy. Jděte cestou Trojúhelná šipka – Nastavení – Reklamy z nabídky vlevo. Uvidíte, podle kterých údajů se vám reklamy zobrazují – věk, pohlaví, rodinný stav, zájmy, lajky stránek, komentáře. Jednoduchým odkliknutím v rohu každého políčka lze odstranit ty, na jejichž základě reklamy dostávat nechcete.

Měňte pravidelně heslo

Nebudete-li myslet na účinnost svého hesla, hrozí vám nabourání účtu. Stejně jako na dalších účtech jej měňte pravidelně i na Facebooku. A nepoužívejte facebookové heslo pro žádný jiný účet.

Heslo změníte tak, že se přes trojúhelnou šipku a Nastavení, přes Zabezpečení a přihlášení dostanete do Změny hesla v sekci Přihlášení. Budete muset zadat staré heslo a pak si vybrat nové.

Jak si stěžovat Facebooku

Pokud se domníváte, že Facebook nebo někdo s jeho pomocí zneužil vaše informace, obraťte se přímo na Facebook. Jak? Klikněte na otazník vpravo nahoře, pak ve spodní části nabídky, která se vám otevře, přejděte do Nahlásit problém, poklepejte na Obecný názor, na odkaz Názor na funkci, vyberte konkrétní téma a napište Facebooku vaše přání a připomínky.