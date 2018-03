dTest: Neonikotinové pesticidy zabíjejí včelstva

Francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir cituje vyjádření EFSA z 28. února, podle kterého používání neonikotinových pesticidů ohrožuje jak divoká, tak chovaná včelstva. Závěry studie se částečně liší podle aplikace přípravků, druhu včel a jejich vystavení účinku chemikálií, ale obecně bylo riziko potvrzeno pro všechny tři podrody včel.

Již v roce 2013, 15 let po začátku polemik o vznikajících problémech, EFSA poprvé poukázala na toxické účinky těchto přípravků na včelstva. V roce 2016 zveřejnila další velmi varovné poznatky. V současnosti platí evropské moratorium na používání tří neonikotinových pesticidů – klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu. Je zakázáno jejich používání na všechny kultury, které včely přitahují. Údaje francouzského ministerstva zemědělství z loňského roku přesto ukazují, že jejich prodej za tři roky trvání moratoria ve Francii nejen neklesl, ale dokonce stoupl o 4 %.

Výzkum z let 1995-2014 na divokých semenožravých ptácích navíc ukázal, že neonikotinové pesticidy nezabíjejí jen včely. Podle informací francouzského Státního úřadu pro lov a divokou faunu ONCFS, který se na studii podílel, v 70 % případů existovala souvislost mezi úmrtností ptáků a působením imidaclipridu při ošetření rostlinných kultur.

Podle kolegů z UFC-Que Choisir by bylo trestuhodné nerozhodnout o úplném zákazu použití neonikotinových pesticidů na evropské i národní úrovni, bylo by to jasné přehlížení reálného nebezpečí.