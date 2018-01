dTest: Nové geneticky modifikované organismy na evropském trhu

Jedná se o rostliny geneticky upravené tak, aby lépe odolávaly nepříznivým účinkům prostředí, nemocem a škůdcům a zároveň měly lepší výnosy. V tomto případě jsou to čtyři odrůdy sóji, jedna řepky a jedna kukuřice. Přidaly se k celkem 60 upraveným odrůdám sóji, kukuřice, bavlny a řepy, které smějí na evropský trh.

Schválení zahrnuje možnost použití v krmivech i potravinách, v praxi je však téměř nemožné používat GMO v potravinové výrobě. Důvod je jednoduchý – musely by pak být bezpodmínečně uvedeny na etiketě, což činí produkty téměř neprodejnými. Jsou tedy široce používány v krmivu hospodářských zvířat. Musí sice být napsány na štítku, ale dále se už neobjeví na produktech získaných ze zvířat, která toto krmivo konzumovala.

Reálně tak GMO nacházíme jen v krmivech a nikoliv v potravinách. Jejich pěstování v Evropské unii je také velmi omezené – jde jen o kukuřici a jen v některých zemích, protože ostatní ji na svém území nepovolily. Také uvedení geneticky modifikovaných krmiv na trh je závislé na národní legislativě. Co si kdo povolí, to má, co si zakáže, to se k němu nedostane.