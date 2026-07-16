Rédová (Stačilo!): Neštěstí si nevybírá podle politických názorů

Sociální sítě se plní komentáři, posměchem i urážkami kvůli nehodě Filipa Turka. Já si o něm můžu myslet cokoliv. Můžu s ním souhlasit, nebo nesouhlasit. Ale v jednu chvíli to přestává být důležité. Jsem upřímně ráda, že jak Filip Turek, tak řidič sanitního vozu vyvázli bez zranění.
Za svůj život jsem viděla příliš mnoho dopravních nehod. Viděla jsem bolest, slzy i okamžiky, kdy už nikdo nemohl nic vrátit zpátky. Proto vím, že když po nehodě zůstanou “jen” rozbité plechy, je to vlastně obrovské štěstí.
Neštěstí si nevybírá podle politických názorů, stran ani podle toho, koho máme rádi a koho ne. Může potkat kohokoliv z nás. A právě v takových chvílích se ukazuje charakter člověka.
Posmívat se cizímu neštěstí není projev síly ani odvahy. Je to jen ztráta obyčejné lidskosti. A té mi v poslední době chybí ze všeho nejvíc. Protože názory nás mohou rozdělovat. Ale soucit, respekt a radost z toho, že nikdo nepřišel o život, by nás měly spojovat.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
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