Rédová (Stačilo!): Neštěstí si nevybírá podle politických názorů

16.07.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopravní nehodě poslance Filipa Turka

Rédová (Stačilo!): Neštěstí si nevybírá podle politických názorů
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Sociální sítě se plní komentáři, posměchem i urážkami kvůli nehodě Filipa Turka. Já si o něm můžu myslet cokoliv. Můžu s ním souhlasit, nebo nesouhlasit. Ale v jednu chvíli to přestává být důležité. Jsem upřímně ráda, že jak Filip Turek, tak řidič sanitního vozu vyvázli bez zranění.

Za svůj život jsem viděla příliš mnoho dopravních nehod. Viděla jsem bolest, slzy i okamžiky, kdy už nikdo nemohl nic vrátit zpátky. Proto vím, že když po nehodě zůstanou “jen” rozbité plechy, je to vlastně obrovské štěstí.

Neštěstí si nevybírá podle politických názorů, stran ani podle toho, koho máme rádi a koho ne. Může potkat kohokoliv z nás. A právě v takových chvílích se ukazuje charakter člověka.

Posmívat se cizímu neštěstí není projev síly ani odvahy. Je to jen ztráta obyčejné lidskosti. A té mi v poslední době chybí ze všeho nejvíc. Protože názory nás mohou rozdělovat. Ale soucit, respekt a radost z toho, že nikdo nepřišel o život, by nás měly spojovat.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rédová (Stačilo!): Odkdy je úkol hejtmana agitovat za média?
Rédová (Stačilo!): Život má hodnotu, jen když se to politicky hodí?
Rédová (Stačilo!): Další evropské divadlo pro veřejnost
Rédová (Stačilo!): Kdysi se tomu říkalo kolaborace

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Turek , Rédová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Projevuje se ve chvílích neštěstí naplno, jaký mají lidé charakter?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dočkáme nebo nedočkáme se vysokorychlostních tratí?

A taky navýšení celkové kapacity vlakových spojů? Neslibovali jste to snad před volbami? A co kvalitní silnice a dálnice, ty u nás někdy budou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kariérní úspěch partnera může změnit dynamiku vztahuKariérní úspěch partnera může změnit dynamiku vztahu Běžné nápoje zadělávající v těle na zánětBěžné nápoje zadělávající v těle na zánět

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti: EET veřejné finance nezachrání

8:19 Piráti: EET veřejné finance nezachrání

Poslanecká sněmovna tento týden projedná vládní návrh na obnovení elektronické evidence tržeb (EET).…