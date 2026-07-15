„Kvůli takovým gr*zlům byla revoluce.“ Turka začal řešit umělec Hrušínský

Vyjádření herce Jana Hrušínského spustila především aktuální nehoda poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka. Ten se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem jedoucím se zapnutými majáky a sirénou, který po nárazu skončil na střeše. Okolnosti nehody nadále vyšetřuje policie.
Hrušínský připomněl, že vůz převážel krev určenou pacientovi, a v této souvislosti se ptal, zda už vládních skandálů nebylo dost.
„Zdravotní vůz převážel krev, na kterou někdo čekal a nedočkal se jí. Zda to mělo následky, zatím nevíme. Kolik lidí mohl ten vládní zmocněnec na křižovatce svou bezohlednou jízdou zabít?“ ptal se herec.
Turkovu nehodu pak spojil s mnohem širší kritikou současné vládní koalice a jejích politických příznivců. Jmenoval přitom představitele vládních stran i další známé politické osobnosti.
„Přesně kvůli takovým grázlům byla v listopadu 1989 revoluce, při které se drtivá většina národa proti nim postavila. Babiš, Turek, Macinka, Okamura, Šťastný, Klempíř, Vondráček, Havlíček, Schillerová, Rajchl, Ševčík, Zeman s Klausem a další, kteří se hlásí, nebo patří k této vládní koalici, jsou ztělesněním neřestností, proti kterým se Češi a Slováci v listopadu 1989 vzbouřili,“ nebral si Hrušínský servítky.
Ing. Andrej Babiš
Podle herce nebudou občané takové jednání politiků tolerovat donekonečna. Vytkl jim porušování zákonů, nerespektování demokratických pravidel, střety zájmů, lhaní i zneužívání funkcí.
„Nemyslím si, že čeští občané budou donekonečna papalášům tolerovat porušování zákonů, zavedených demokratických pravidel a zvyklostí, nesmyslné útoky na prezidenta republiky, které jsou za hranicí zdravého rozumu, zneužívání politických funkcí k vlastnímu obohacování vyvolených primitivů, každodenní lhaní národu a aroganci premiéra a některých ministrů na tiskových konferencích, střet zájmů politiků (rozuměj: beztrestné krádeže peněz daňových poplatníků!), útoky na poctivé politiky, útok na prosperitu naší země, její zbytečné zadlužování, buzeraci a šikanování občanů přes nejrůznější EET apod.,“ dodal herec.
Hrušínský poté kritizoval také údajné zlehčování fašismu a komunismu a politiky, kteří podle něj pod hesly vlastenectví a míru prosazují zájmy Ruska.
„Chtěl bych věřit, že Češi většinově nebudou věčně ochotni tolerovat bagatelizování projevů fašismu a komunismu, odpudivě předstírané ‚vlastenectví‘ skryté za falešný křik o míru, kterým ve skutečnosti není nic jiného než nepřijatelná touha po neférovém vítězství východního agresora a špatně zakrývaná kolaborace s Ruskem!“ pokračoval.
Na závěr se znovu ostře pustil do vládních politiků a jejich postoje k pomoci napadené Ukrajině.
„Musí se vládní politici téměř denně veřejně předhánět ubohým ujišťováním, že Česká republika nepomáhá a nikdy nebude pomáhat nikomu v nouzi? Nebo dokonce ve válce – jakou už pět let zažívá brutálně přepadená Ukrajina? Není už té ostudy dost? Ostudy, kterou České republice dělají vládní politici před celým světem!“ zakončil.
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