Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Německo pokračuje v přípravách na válku s Ruskou federací
Zákon, který představuje další závažný zásah do práva lidí na sebeurčení a podřízení se militarismu. Zatímco doposud byla služba v ozbrojených silách možná pouze se souhlasem záložníka a jeho zaměstnavatele, tak na základě nového zákona dojde ke zvýšení dostupnosti záložníků, kdy jejich povolávání na dobu tří až dvanácti týdnů ročně bude povinné. Zároveň musí také počítat s povoláváním k nasazení v zahraničí, v zemích EU a NATO, stejně jako na palubu lodí a letadel.
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Německá vláda přitvrzuje a navazuje tímto krokem na schválený zákon o zaměstnanosti z roku 2025, který reguluje povinnou službu v dobách krize, týkající se zaměstnanců v kritické infrastruktuře, zbrojním průmyslu, obranném výzkumu a v životně důležitých odvětvích zásobování, energetice, ve zdravotnictví, veřejné správě či v telekomunikacích. Zahrnuje tak prakticky všechna odvětví, kdy jejich zaměstnancům je zakázáno měnit zaměstnání v případě válečného napětí, spojeneckého konfliktu nebo obrany.
Oba zákony jsou logickým důsledkem pokračující německé militarizace společnosti, potvrzující odhodlání vlády kancléře Friedricha Merze vydat se po devadesáti letech cestou rakouského malíře s cílem podmanit si Ruskou federaci. Výsledkem německé rozpínavosti a válečné fanatičnosti může být ale tentokrát zánik lidské civilizace na Zemi.
Mgr. Miroslav Kavij
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