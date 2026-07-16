Trmota (SPD): Začíná bitva o budoucnost Čech a Evropy

Článek byl převzat z Profilu Ing. Zdeněk Trmota - Začíná bitva o budoucnost Čech a Evropy
Mládí je budoucnost
Jako bychom úplně zapomněli, že „mládí je budoucnost“. Jako by nestačilo, že školství proměňujeme v jednu velkou mateřskou školku a z většiny mládeže děláme práce a odříkání neschopná individua. Za chvíli totiž ani nebudeme mít koho proměňovat.
Nejméně novorozenců od roku 1785
Pokles porodnosti je děsivý. Tak malá porodnost tu byla naposledy někdy po pádu Římské říše, kdy se svět propadl na dlouhá století do temnot. Každopádně je nejmenší od roku 1785, kdy se začala vést statistika porodnosti.
Progresivní víra v migraci
Progresivisté si tím samozřejmě hlavu nelámou a s klidem německých sociálně demokratických a komunistických poslanců Reichstagu z února 1933 věří, že vše zlé se přežene a že pokles porodnosti vynahradí migrace z jiných končin. Ano, i tehdy se vše zlé přehnalo, jenom se toho nikdo z pánů poslanců a jejich rodin nedožil.
Ing. Zdeněk Trmota
Nízká porodnost největším problémem společnosti
Proč je výrazný pokles porodnosti tak potenciálně ničivý a nebezpečný? Při velkém generačním výpadku dojde k drastickému nárustu počtu starých lidí vůči produktivnímu obyvatelstvu.
Někdo by mohl namítnout, že nepoměr mezi neproduktivním a produktivním obyvatelstvem už tady máme dávno. Neziskovky, úředníci, produktivní ztráty v důsledku korupce, nepřizpůsobiví na dávkách atd. Jenže tento druh neproduktivity se dá celkem rychle změnit v případě, že si lidé zvolí razantní vládu, která se pustí do řešení, nebude si brát pseudointelektuální hodnotové servítky morálních majáků a nebude pod vlivem lobbistů, nadnárodních korporací a zahraničních zájmů.
Ale když budou polovinu nebo většinu populace tvořit staří a nemocní lidé, ten zbytek produktivních nijak nenafouknete. A bude úplně jedno, jak bude nastaven systém důchodového pojištění, protože peníze si můžeme natisknout vždycky, ale kdo obdělá pole, kdo vyrobí zboží, kdo zabezpečí energie, kdo se postará o nemocné a kdo ochrání občany před kriminálníky a feťáky?
Nikdo. Přijdou nemoci, hlad, nedostatek výrobků běžné spotřeby a zločin.
Proč není migrace řešením
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V tuto chvíli vstupuje na scénu otázka migrace. Jak si někdo může myslet, že je migrace jakýmsi dlouhodobým, nebo dokonce trvalým řešením? Ani země západní Evropy, které po dobu 500 let kolonizovaly téměř celou planetu a dokázaly celou tu dobu z velké části stavět prosperitu na levných surovinách a levné pracovní síle, už migraci k pokrytí potřeb pracovního trhu využít nedokážou.
A ukazuje se, že příliv migrantů z kulturně odlišných oblastí je mnohem více ekonomickou přítěží než prospěchem a v neposlední řadě i obrovským bezpečnostním rizikem, neboť občané zemí západní Evropy si již na svých ulicích a ve svých domech a bytech nemohou být jisti ani svým životem.
Proč není migrace řešením v ČR
A Česká republika? My jsme již dávno vyčerpali všechny možnosti využívat Gastarbeitery k našemu prospěchu. Ukrajinci schopní rozumné produktivní práce už jsou tady dávno. A dovážet sem rybáře z Filipín a pastevce z Mongolska naše továrny a výrobní haly určitě nespasí. Nikdo další, schopný přizpůsobit se práci a naší civilizaci, sem nepůjde. Pokud někdo takový bude existovat, půjde dál na západ kvůli životní úrovni a koloniálním vazbám.
Co s tím?
Jediná cesta, jak zastavit pokles porodnosti, je důstojný návrat pojmu rodina a přiznání, že rození dětí a péče žen o ně a o rodinu jsou mnohem důležitější, než si jako společnost připouštíme, a pokud má žena více dětí a řádně o ně pečuje, mělo by se to těšit odpovídající úctě a společenskému postavení.
Porodnost je ubíjena
My ovšem už dlouho dobu vidíme pravý opak. Společnost zahltily podivné trendy, které jako by vznikly jen pro to, aby maximálně snížily porodnost. Ženám je intenzivně vtloukáno do hlavy, že mít děti a rodinu a starat se o ně je něco pro ženy nepřirozeného, psychicky škodlivého a méněcenného (jako bychom nevnímali, jak obrovský počet žen ve skutečnosti trpí v práci, nebo co se ženám podařilo udělat např. z resortu školství, který v podstatě ovládly).
Soužití muže a ženy je prezentováno jako extrémně obtížné a dělá se všechno pro to, aby ženy a muži spolu v manželství a dlouhodobých vztazích vycházeli co nejhůř. Dívkám a mladým ženám se lže ohledně toho, jaká mají mít očekávání od mužů. Od útlého dětství jsou potlačovány veškeré projevy mužnosti u hochů a dívky jsou poučovány o tom, že vše je toxická maskulinita. Rozvod bude brzy snadnější než prodloužení platnosti pražské lítačky, zatímco život single je neustále vyzdvihován jako cosi úžasného. (Jako by to nebyl jeden z nejčastějších zdrojů depresí u žen, a je zajímavé, že je to také jedna ze skutečných příčin poškozujících životní prostředí.)
I samotný porod je démonizován jako nejstrašnější zážitek v životě (jako by neexistovaly mnohem bolestivější operace, jako jsou příklad transplantace velkých kloubů, a jako by všechny porody musely být mimořádně komplikované). K dokonalosti byly tyto trendy dovedeny v hlavách některých žen, které se rozhodly nemít děti kvůli „globálnímu oteplování“.
Otázka výchovy
Dalším faktorem se smrtonosným účinkem na porodnost je tzv. moderní výchova, a toto se týká žen i mužů. Upřednostňování zážitků, volného času a práv před prací, zodpovědností, povinnostmi a respektováním pravidel se stalo algoritmem doby a výrazně se podílí na poklesu porodnosti. Neschopnost myslet v životě strategicky a umět oddálit okamžitou slast přivádějí Evropu na periferii vyspělého světa. Zde cesta k nápravě vede přes změny ve výchově, což se neobejde bez radikálních změn v mysli rodičů ani bez hlubokých reforem školství. Společnost by si měla připomenout starou lidovou pravdu, že „jen trnitá cesta vede k úspěchu“.
LGBT a porodnost
A pak je tu LGBT. Motivem celé agendy LGBT je ve skutečnosti výhradně snížení porodnosti. Není to o žádných právech sexuálních menšin, protože ty mají dnes mnohem větší a zdůrazňovanější práva než většinová společnost. Zajímavé je, že mnozí mí kamarádi gayové se doslova děsí těchto aktivistů a následků jejich exhibiční politické činnosti.
Co si může člověk například myslet o oblbování heterosexuálních děti propagandou LGBT, často už od útlého věku, k němuž se propůjčuje naše školství? Co třeba malí školáčci sledující video, na němž je záznam přeoperace pohlaví? Nebo léčení psychických problémů heterosexuální mládeže znejistěním jejich sexuální identity. To jim opravdu pomůže k rozvoji pozitivní psychiky a v budoucnu ke šťastnému rodinnému životu.
Je to na nás
Když to vše shrneme, tak není žádný div, že porodnost klesá bezprecedentním způsobem v České republice i v celé Evropě. Je jen na nás, jak se s těmito věcmi vypořádáme a zda tak dokážeme zabezpečit dalším generacím důstojný život a prosperitu.
Ing. Zdeněk Trmota
zastupitel Prahy 13, SPD – Trikolora
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