dTest: Varování před nebezpečnými dětskými cyklovozíky

Přívěsné vozíky za kola se v Česku začaly houfně používat až v tomto tisíciletí. V posledních letech jsou populární a na stezkách i silnicích jsou k vidění poměrně často.

Kromě jízdních vlastností a komfortu dítěte hodnotil nezávislý test i to, jak dobře se vozíky obsluhují. Cyklisticky založené rodiče bude určitě zajímat, jak výrobci přistupují k otázce bezpečnosti přepravovaných dětí. „Doufali jsme, že na bezpečnost si výrobci dají pozor, výsledky testu nás však vyvedly z omylu. Ve třech případech se nízká prodejní cena – tj. do osmi tisíc korun – promítla do nekvalitního a laciného provedení. V modelu Froggy BTC 07 došlo ke skandálnímu selhání bezpečnostních pásů; při prudším brzdění se zcela utrhly. Dítě by tak uvnitř vozíku bylo prakticky nechráněno. Z tohoto důvodu před nákupem vozíku Froggy důrazně varujeme,“ konstatuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest. Podle informací zahraničních spotřebitelských organizací se výrobce rozhodl vozík Froggy stáhnout z prodeje, ani na českých e-shopech už by neměl být k dostání.

O něco málo lépe než Froggy dopadly ve zkouškách bezpečnosti vozíky Prophete 2928 a Point Helmig Blue Bird. Největším negativem obou byl příliš malý prostor pro hlavu dítěte. Žádný rodič si určitě nechce ani představit, jaká nebezpečí s sebou nese převrácení cyklovozíku. V extrémním případě by u těchto vozíků mohlo dojít k úrazu hlavy dítěte při kontaktu se zemí.

Části vozíků, které mohou přijít do styku s kůží nebo sliznicemi dítěte, byly testovány na přítomnost toxických chemických látek. Chemické rozbory potahů vozíků odhalily nežádoucí látky u čtyř vozíků. U vozíku Froggy laboratoř odhalila vysoký obsah naftalenu. Podobně, jen o něco méně hrozivě, na tom byl vozík Prophete. Kvůli nadměrnému obsahu zpomalovačů hoření získaly nedostatečné hodnocení také oba testované modely Qeridoo Kidgoo.

Špatné hodnocení obsahu nežádoucích látek nemusí nutně znamenat, že by daný vozík představoval pro dítě bezprostřední zdravotní riziko. Ovšem i tak jsou nežádoucí látky důvodem, proč dTest všechny hříšníky nechal propadnout. „Lze namítnout, že jde o příliš přísný krok – děti přece obvykle vozíky neolizují. Jenže podle nás je jakýkoliv obsah potenciálně nebo prokazatelně škodlivých látek nežádoucí zejména u výrobků pro děti. Účinky různých nežádoucích látek, kterým je organizmus denně vystavován, se nasčítají a mohou vést ke zdravotním komplikacím,“ říká Hana Hoffmannová.

Jak staré dítě naložit do vozíku? Někteří výrobci a prodejci tvrdí, že dětské vozíky poslouží i pro ty nejmenší děti a novorozeňata, neboť řada modelů umožňuje instalaci autosedačky nebo alespoň tzv. miminkovníku, tedy speciální vložky pro nejmenší děti. „Experti jsou k tomu skeptičtí. Shodují se, že s převážením dítěte v cyklovozíku je vhodné začít až ve chvíli, kdy se dokáže samo stabilně posadit – tedy nejdříve v jednom roce věku,“ poznamenává Hana Hoffmannová a dodává: „Děti, které už samy sedí, je bezpečnější převážet v cyklovozíku než v cyklosedačce. Pokud cyklista spadne z kola a má za sebou dítě ve vozíku, není dětské zdraví ohroženo tolik jako v cyklosedačce.“

Přehled testovaných cyklovozíků najdete na webu www.dtest.cz/detske-cyklovoziky. Kompletní výsledky testu přineslo červencové vydání časopisu dTest. V časopise i na webu dTestu najdete také názory a rady odborníků k přívěsným vozíkům.

autor: Tisková zpráva