Kancléř Merz se nechce kamarádit s AfD. Může se mu to vymstít

20.10.2025 13:10 | Monitoring

Kancléř Friedrich Merz vyrazil do útoku proti Alternativě pro Německo (AfD). Oznámil, co chystá. A přišla reakce. To, co chystá Merz, prý povede jen k tomu, že CDU bude dál oslabovat a AfD bude dál posilovat.

Kancléř Merz se nechce kamarádit s AfD. Může se mu to vymstít
Foto: Repro Youtube
Popisek: Předseda CDU Friedrich Merz

Německý kancléř Friedrich Merz vyrazil ke tvrdému útoku proti Alternativě pro Německo (AfD). Znovu zopakoval, že se s AfD rozhodně nebude sbližovat. Prý nastane pravý opak. „Především je důležité, abychom tomu čelili úspěšnou vládní prací, a to není jen úkol pro CDU,“ zdůraznil Merz. „AfD posiluje na problémech lidí. Vzkvétá z problémů, ne z řešení. … V Sonnebergu (Durynsko) starosta AfD nevyřešil ani jeden problém,“ nechal se slyšet Merz.

Na jeho slova upozornila řada německých médií včetně deníků Die Welt a Bild

Merz to vidí tak, že AfD chce jeho stranu zničit a CDU se tomu odmítá podvolit.

„Pokud budeme společně úspěšně vládnout, nebude již potřeba takzvaná Alternativa pro Německo,“ dodal.

Průzkumy už nějaký čas ukazují, že AfD mezi voliči předehnala CDU a Merz se s tím snaží něco udělat. 

Na sociálních sítích však zaznělo, že Merz docílí pravého opaku. CDU bude prý dál jen oslabovat a AfD prý ještě posílí. V tomto smyslu se vyjádřil např. Uwe Lorenz, inženýr a podnikatel.

„Tato politika pomalu, ale jistě povede k dalšímu oslabování CDU a pokračujícímu posilování AfD. Stále více občanů naznačuje, že staré strany a jejich argumenty již nejsou pro voliče dost přesvědčivé.,“ napsal.

reakce na CDU

„CDU o tom alespoň mluví, ale kde jsou skutečné činy, pane Merzi? Plánování rozpočtu, migrace – zase jen spousta řečí? Možná je načase se odpoutat od diktátu EU a dát na první místo zájmy Německa!“ zaznělo také na sítích.

Reakce na CDU

autor: Miloš Polák

