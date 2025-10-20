Kancléř Merz se nechce kamarádit s AfD. Může se mu to vymstít

Německý kancléř Friedrich Merz vyrazil ke tvrdému útoku proti Alternativě pro Německo (AfD). Znovu zopakoval, že se s AfD rozhodně nebude sbližovat. Prý nastane pravý opak. „Především je důležité, abychom tomu čelili úspěšnou vládní prací, a to není jen úkol pro CDU,“ zdůraznil Merz. „AfD posiluje na problémech lidí. Vzkvétá z problémů, ne z řešení. … V Sonnebergu (Durynsko) starosta AfD nevyřešil ani jeden problém,“ nechal se slyšet Merz.
Na jeho slova upozornila řada německých médií včetně deníků Die Welt a Bild.
Merz to vidí tak, že AfD chce jeho stranu zničit a CDU se tomu odmítá podvolit.
„Pokud budeme společně úspěšně vládnout, nebude již potřeba takzvaná Alternativa pro Německo,“ dodal.
Průzkumy už nějaký čas ukazují, že AfD mezi voliči předehnala CDU a Merz se s tím snaží něco udělat.
Na sociálních sítích však zaznělo, že Merz docílí pravého opaku. CDU bude prý dál jen oslabovat a AfD prý ještě posílí. V tomto smyslu se vyjádřil např. Uwe Lorenz, inženýr a podnikatel.
„Tato politika pomalu, ale jistě povede k dalšímu oslabování CDU a pokračujícímu posilování AfD. Stále více občanů naznačuje, že staré strany a jejich argumenty již nejsou pro voliče dost přesvědčivé.,“ napsal.
„CDU o tom alespoň mluví, ale kde jsou skutečné činy, pane Merzi? Plánování rozpočtu, migrace – zase jen spousta řečí? Možná je načase se odpoutat od diktátu EU a dát na první místo zájmy Německa!“ zaznělo také na sítích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák