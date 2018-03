„Zhoršení dostupnosti péče, velmi nebezpečné protlačování změn,“ lékaři bijí na poplach kvůli Čunkem navrhovaným změnám v koncepci zlínských nemocnic

BOJ O KRAJSKÉ NEMOCNICE Lékařská komora na Zlínsku vytáhla do boje proti Čunkem prosazovaným změnám v koncepci krajských nemocnic. ParlamentníListy.cz mají k dispozici usnesení předsedů OS České lékařské komory z jednotlivých okresů Zlínského kraje. To přijali během mimořádné schůze v reakci na „poslední vývoj ve zdravotnictví ve Zlínském kraji“. S trochou nadsázky doslova bijí na poplach. A v pondělí se k nim přijali i praktičtí lékaři prostřednictvím své profesní organizace na Zlínsku.

Na Zlínsku se rozhořel spor o budoucí podobu krajských nemocnic. Velký odpor části tamních politiků a nyní i členů místní krajské rady České lékařské komory vyvolaly některé změny, které v koncepci rozvoje nemocnic zřizovaných Zlínským krajem navrhuje současný hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Čunek by totiž v některých krajských nemocnicích, jako například v té v Kroměříži, rád prováděl změny a například i rušil či slučoval některá oddělení. Odpůrci jeho nápadů se obávají toho, že by změny přinesly možné omezení zdravotní péče s konkrétními dopady i na samotné občany. Zazněly i hlasy ve smyslu ztráty finančních prostředků v případě, že by například pacienti z Kroměříže dojížděli za péčí za hranice kraje do nemocnic na Olomoucku.

Kritické hlasy se ozývají nejen v Kroměříži, ale i ve Zlíně, kde byl určitou dobu hejtman Čunek ve sporu s primátorem města Miroslavem Adámkem (STAN) ve věci budoucího rozšíření tamní krajské nemocnice Tomáše Baťi.

Za určité vyvrcholení lze považovat zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, na kterém Čunek předložil – na základě dřívějšího usnesení zastupitelstva, které si onen akt vytýčilo coby podmínku – dokument, který měl upokojit „hlad“ zastupitelů po dlouho očekávané odborné koncepci rozvoje krajských nemocnic na Zlínsku.

K nespokojeným zastupitelům se přidali lékaři

Jenže zazněla kritika. Podle části zastupitelů totiž Čunek dokument předložil příliš pozdě, takže se nestihl odborně projednat. Text rovněž neobsahoval odbornou oponenturu. Jedním z nejhlasitějších kritiků byl i zlínský zastupitel a senátor za Slovácko Ivo Valenta, který Čunkem předložený dokument otevřeně zkritizoval na stránkách ParlamentníchListů.cz. „Nechci být zlý, ale kdyby mi moji spolupracovníci ve firmě předkládali takové koncepční materiály, tak bych jim takový materiál omlátil o hlavu,“ rozepsal se Valenta na svém profilu. Zastupitelé v Kroměříži zase odhlasovali usnesení, ve kterém po hejtmanovi žádají koncepci rozvoje krajských nemocnic přepracovat. Právě Valenta je přitom tím, kdo z pozice Zlínského zastupitele zpracování koncepce krajského zdravotnictví navrhl a následně se i zasadil o to, aby na krajském zastupitelstvu prošlo. Změny a rozhodování, které Čunek v nemocnicích Zlínského kraje prosazuje, Valenta pokládá za „chaotické“.

Kromě Valenty a dalších zastupitelů se nyní na adresu Čunkem prosazovaných změn poměrně ostře vyjádřila i krajská rada České lékařské komory na Zlínsku. „Krajská rada České lékařské komory Zlínského kraje doporučuje zastavit všechny plánované změny, a vrátit probíhající i již provedené změny do původního stavu do doby, než bude známa, odborně oponována a schválena koncepce zdravotnictví Zlínského kraje,“ stojí v usnesení mimořádné schůze ČLK z 27. února.

Obava ze zhoršení péče

„Obáváme se, že stávající změny přinesou nenávratné zhoršení dostupnosti zdravotní péče a přímo ohrozí zdraví občanů tohoto kraje,“ stojí dále v dokumentu. Předsedové oblastních sdružení ČLK na Zlínsku v dokumentu rovněž upozorňují, že „v brzké budoucnosti dojde k rozsáhlým výpadkům v primární péči“, a to v důsledku stárnutí populace lékařů a kvůli jejich odchodům do důchodu. Dostupnost zdravotní péče se tak podle jejich stanoviska omezí. To, že změny probíhají bez „konzultace s kompetentními orgány“ (jedním z těchto orgánů je například Zdravotní výbor zastupitelstva Zlínského kraje, ale například i právě Česká lékařská komora) považuje krajská rada ČLK Zlínského kraje za „velmi nebezpečné“.

V pondělí se k zástupcům České lékařské komory na Zlínsku přidali i praktičtí lékaři. Kriticky se vyjadřují na adresu Čunkem předloženého dokumentu, tedy oné zastupiteli vydupané koncepce rozvoje krajských nemocnic. Sdružení praktických lékařů České republiky označuje změny navrhované v dokumentu za „znepokojivé“.

„Tyto zásadní změny mohou vést ke zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji. Lékaři se domnívají, že bez široké odborné diskuse nelze provádět zásadní změny, které mohou zhoršit zdravotní péči o občany Zlínského kraje,“ stojí v prohlášení Sdružení praktických lékařů ČR, které podepsal krajský zástupce sdružení Lubomír Nečas.

Profesní organizace praktických lékařů rovněž upozorňuje na již dávno známou věc a sice to, že věkový průměr praktických lékařů působících v regionech a na venkově se dramaticky zvyšuje a hrozí jejich nedostatek v důsledku odchodu do penze.

„Praktičtí lékaři také upozorňují na nepříznivou situaci ve věkovém složení všeobecných praktických lékařů ve Zlínském kraji. Více jak 30 % lékařů ordinuje v důchodovém věku a mladí lékaři o obor většinou nemají zájem,“ stojí dále v prohlášení. Jedním z důvodů onoho „malého“ zájmu má být podle sdružení praktických lékařů i „trvalý nárůst administrativy a podfinancování oboru“. Situaci je prý třeba urychleně řešit dřív, než se síť praktických lékařů rozpadne.

autor: Jonáš Kříž