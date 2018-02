Čunku, tu koncepci krajských nemocnic přepracuj, žádají hejtmana zastupitelé v Kroměříži

To ale není všechno. Zastupitelé rovněž Čunka žádají o to, aby přepracoval dokument, který nedávno předložil na zastupitelstvu Zlínského kraje týkající se nové koncepce krajských nemocnic. Materiál nazvaný „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018–2020“ žádají zastupitelé od Čunka přepracovat.

Zastupitelé jsou podle svého usnesení rovněž toho názoru, že by k jednání o přepracované podobě materiálu měli být přizváni zástupci města a odborné lékařské veřejnosti. Zastupitelstvo si rovněž jednohlasně odhlasovalo vyjádření, ve kterém deklaruje znepokojení nad tím, jak Zlínský kraj ke strategii a koncepci zdravotnictví přistupuje.

O možných změnách v kroměřížské nemocnici se začalo diskutovat poté, co Čunek v médiích nadhodil téma možného zrušení některých oddělení, například porodnice. Podle koncepce, kterou Čunek následně v únoru předložil, by se měla většina důležitých zdravotnických oborů koncentrovat do krajské nemocnice ve Zlíně. V Kroměříži by podle dokumentu měla nakonec porodnice zůstat zachována. Počítat se ale má například s koncem dětského lůžkového oddělení a se spojováním lůžkového fondu.

Čunek se podle informací ParlamentníchListů.cz potýkal s kritikou svého dokumentu i na krajském zastupitelstvu ve Zlíně. Někteří krajští zastupitelé tam dokument kritizovali kvůli údajně chybějící koncepci. Materiálu vytýkali například chybějící odbornou oponenturu. Čunkovi straničtí kolegové ale naopak dokument hájili. Někteří Čunkovi kritici zase hejtmanovi zazlívali, že ne zcela odpověděl na jejich dotazy.

O změnách v koncepci krajských nemocnic na Zlínsku Čunek poprvé promluvil v rozhovoru pro MF Dnes koncem loňského prosince. Novinářům měl tehdy uvést, že za zdravotní péčí by měli pacienti jezdit a nemělo by to být opačně. Alespoň s takovým titulkem internetová verze novin rozhovor s Čunkem uvedla.

Čunek v prosinci v tisku ujišťoval, že privatizace krajských nemocnic se nechystá a že ani není reálná. Koncepce má, jak dříve uvedl, řešit kromě jiného i případ krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která má dlouhodobě problémy s hospodařením. Jak dříve uvedla média, zlínská nemocnice Tomáše Bati se za loňský rok poprvé dostala do zisku až v září. Jenže Čunkovi kritici z řad zastupitelů v Kroměříži poukazují na to, že jejich nemocnice, na kterou by koncepce v podobě rušení některých oddělení měla dopadnout, podobné problémy nemá a v jejím hospodářství jsou převážně kladná čísla.

