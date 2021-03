Epidemiolog Maďar na CNN zkritizoval, co mohl. Teď ukážeme, jak mluvil o Češích v červnu 2020, kdy u toho Američané nesvítili

Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kterého CNN označuje za jednoho z nejlepších epidemiologů v zemi, uvádí jako hlavní příčinu současné krize tři rozhodnutí. K prvnímu podle něj došlo ve chvíli, kdy vláda zavrhla své vlastní poradce včetně samotného Maďara a v létě odmítla obnovit povinnost nosit roušky; za druhé, když se rozhodla znovu otevřít obchody před Vánoci; a za třetí, když nereagovala na novou variantu, která se objevila na začátku ledna. „Byly to tři velké chyby a právě teď se modlíme, aby nedošlo ke čtvrté,“ řekl. ParlamentníListy.cz se proto podívaly do záznamů jeho vizí a rozhovorů, které v minulosti poskytl. Z nich jasně vyplývá, že Maďar několikrát klopýtl v tom, co se bude dít.

„Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,“ uvedl Maďar v rozhovoru pro ČTK.

V dalším rozhovoru zmínil, že lidé si žili nad poměry. Mít se dobře podle něj není lidské právo. „Každá věc má i jistá pozitiva, lidé možná budou míň chodit do hospod a víc se hýbat, a tak se do budoucna sníží výskyt některých diagnóz. Já si vůbec myslím, že si naše společnost dost žila nad poměry, a to prosím nezapomínám na matky samoživitelky a podobné případy. Vím, že jsou lidé, co žili z ruky do úst. Ale spousta lidí si žila nad poměry vzhledem ke svým příjmům, myslela si, že mít se dobře je základní lidské právo. A to není. Takže pokud někdo jel na hraně, a co vydělal, utratil za zbytečnosti, tomu teď příroda ukázala, že to nebyl dobrý postup. S tou epidemií je to těžké. My jako lékaři jsme museli zachraňovat lidské životy. Nemohli jsme přece říkat ani jsme nemohli odhadovat, do jaké hloubky půjde ekonomická ztráta. To se přece ukazovalo až následně,“ uvedl v rozhovoru pro Echo24 Maďar.

Koncem června 2020 také upozorňoval, že negativní dopady nošení roušek by byly větší než případné riziko nákazy. I proto tehdy vláda rozhodla o zrušení povinnosti nosit roušky v autobusech, vlacích a tramvajích. Povinnost platila pouze v metru. V rozhovoru pro iDNES Maďar uvedl, že možnost zdravotních komplikací, třeba pocitů mdloby či nedostatku kyslíku, by byla daleko větší než nákaza virem.

„Já bych ji určitě neměl nasazenou vždy, ale měl bych ji u sebe, a kdybych se k někomu přiblížil, tak bych si ji dal, protože vím, že ten virus spoustu lidí stresuje, bojí se o své zdraví a vědí, že ještě není vyhráno,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Ještě začátkem června, kdy se u nás epidemiologická situace zlepšovala a opatření se rozvolňovala, si byl Maďar téměř jistý, že jsme na další vlnu připravení. „Předchozí velké vlny nám ukázaly, že se daná cesta a řízení osvědčilo a že se data nezhoršila. Přesto jsme ke každému kroku přistupovali s velkou pokorou,“ hodnotil.

Rastislav Maďar nebyl úplně nakloněný zavírání základních škol. Vzhledem k tomu, že rodiče pro děti neměli hlídání, tak ho obstarávali prarodiče, kteří patří do zranitelnější skupiny. „Virus tak trochu směřujeme tam, kam jsme nechtěli,“ uvedl k zavření škol.

Když v polovině loňského roku začaly otevírat obchody, mnoho lidí se obávalo, zda se neuvolňuje příliš brzy. Otevření velkých nákupních center byla podle epidemiologa Maďara pilotní studie. „Když se to nebude dodržovat a projeví se to zvýšeným počtem lidí na lůžkách intenzivní péče, budeme muset dát ruku na brzdu,“ pravil v rozhovoru pro Seznam.

Roman Prymula v té době uvedl, že kdyby se objevilo 400 nových případů denně, rozvolňování by bylo potřeba přibrzdit. „Když si vezmeme 400 případů na desetimilionovou populaci, tak to není vysoká hranice, to nám teoreticky hrozí. Není to jen o těch 400 případech, to není jediné kritérium. Záleží na tom, jaké části populace se už virus dotkl, jestli se zvyšuje obsazenost na jednotkách intenzivní péče,“ dodal v interview Maďar.

Dodejme, že 3. května 2020, v den rozhovoru, přibylo v Česku pouze 26 nově nakažených. Nutno zmínit, že byla neděle, a to se obvykle méně testuje. Už 28. června šlo o 305 osob. Více než tisícovka přibyla 8. září. Začátkem listopadu minulého roku čísla atakovala 15 tisíc nemocných denně.

