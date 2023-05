„A budeme v prd*li.“ „Jsi úchylka.“ Boj ve SPOLU už nelze skrýt

reklama

Velkou zkouškou se ukázaly být i prezidentské volby, kdy jednotlivé strany nedokázaly vybrat svého kandidáta. V důsledku toho vznikalo mnoho zvláštních situací. Například ministr spravedlnosti Pavel Blažek se podle jednoho z našich zdrojů nechal slyšet, že by bylo lepší, aby vyhrála profesorka Nerudová, protože „by od ní byl pokoj“.

ParlamentníListy.cz mluvily s několika zdroji z vysokých míst jednotlivých stran a prozkoumaly zákulisí, kde probíhají místy dost ostré diskuse.

Kdo je Decroix?

Výrazné neshody panují mezi členy ODS. Část z nich by kandidátku SPOLU do Evropských voleb uvítala, část je však proti. Mezi odpůrce patří třeba stávající europoslanec Jan Zahradil. Ten navíc nevynechá příležitost, aby se mohl pustit do své stranické kolegyně Evy Decroix. Ta zastává v rámci ODS liberální proud a je velkou zastánkyní společné kandidatury.

Zahradil byl jeden z prvních, kdo upozornil na trapas, kdy Decroix sdílela fotografii důchodce, údajného pana Václava z Vysočiny podporujícího snížení penzí. Z pana Václava se však vyklubal anonymní muž z fotobanky.

Decroix se však vůči svému kolegovi také ohrazuje. Nedávno dokonce prohlásila, že by Zahradil již kandidovat neměl: „Poslední dobou se do ODS jen strefuje, nereprezentuje současnou podobu a politiku strany. Byla by ostuda, kdybychom ho opět umístili na čelo kandidátky,“ řekla poslankyně Právu.

„Ona má ale pravdu,“ prohlásil v reakci na její prohlášení na interním fóru ODS Jan Zahradil. „Tu podobu a politiku ODS, kterou představuje Eva Decroix, já nereprezentuji a reprezentovat nechci.“

Europoslanec a čelný představitel konzervativní části ODS oficiálně ještě nepotvrdil, zda do eurovoleb v případě společné kandidátky vůbec kandidovat bude. Redakci ParlamentníchListů.cz k tomuto tématu odkázal na tiskovou konferenci, která se uskuteční 5. června.

Na obranu Zahradila se však postavil také Ivan Langer, který veřejně na sociální síti vyjádřil své rozčarování nad podobou své domovské strany: „Při hodnocení současné ODS, jejího (nejen vládního) výkonu, se již delší čas učím umění mlčet. Ne vždy se mi to daří, jako například teď: A tak se v síti (nahlas) zamýšlím: ‚Kdo je poslankyně Decroix, odkud vzešla, co v politice dokázala?‘ A vzpomínám, kolik samovsobě zrozených myslitelů, po zvolení do veřejné funkce, jsem v životě zažil. A sám sobě říkám: Pevně věřím, že toto děvče je jen menšinová úchylka v ODS z Vysočiny. A k tomu všemu navíc (nahlas) přemýšlím, že je-li, jak sama o sobě říká, ‚dítětem Evropy‘, kdo je jejím otcem a kdo matkou?! Prolomené mlčení končím úryvkem pět let staré Sochobásně: Čas má kořeny! Ohýbají se větve životů těch, kdo nemají kořeny!“

Lidovci, TOP 09 a STAN

Že je v ODS, a nejen tam, dusno, nám potvrdil i její nejmenovaný vysoce postavený člen: „V každé ze stran koalice jsou dva proudy. Já tlačím, aby do eurovoleb prošla kandidátka SPOLU. V mém případě je to ale čistý machiavellismus, ne žádná ideologická láska.“

Zdroj vysvětlil, že jde především o počet mandátů, a tedy větší sílu v europarlamentu: „Naši silní hráči, kteří mají europarlament jako zaopatřovací ústav, nechápou, že sami skončíme na 4–5 místě. Sdělení pak bude takové, že jsme jako strana v p*deli.“

Z několika nezávislých zdrojů ParlamentníListy.cz také zjistily, že lidovci a TOP 09 uvažují v případě neshody s ODS spojit síly s hnutím STAN.

„Tam je to ovšem velmi ošemetné,“ prozradil nám pod příslibem anonymity další dobře informovaný člověk. „Lidovci a topkaři to dosud táhli s ODS. Když se však do eurovoleb přidají ke STAN, musejí chytře balancovat, aby občanskodemokratické kolegy příliš nenaštvali a udrželi značku SPOLU zase do dalších voleb – krajských, parlamentních atd.“

Podle europoslance Tomáše Zdechovského však varianta kandidátky lidovců, TOPky a STAN není reálná: „My jsme se STAN už jednali, to je ostatně informace, kterou Marian Jurečka potvrdil veřejně. Avšak platí, že do evropských voleb podporujeme koalici na bázi SPOLU.“

S Janem Zahradilem, který má o kandidátce SPOLU pochybnosti, prý nesouhlasí: „Já Honzu Zahradila velmi respektuji jako politika, jako velkého politika. V tomto se s ním ale neshodnu. Když to porovnám, tak spolupráce mezi mnou, Sašou Vondrou a Jirkou Pospíšilem je velmi zajímavá a obohacující, vzájemně si pomáháme.“

Se Zahradilem však prý taková spolupráce možná není: „Honza Zahradil vidí politiku a svět prostě jinak. Je antiněmecký a hodně antikatolický. Já ho v této rovině nevnímám jako uvěřitelného konzervativce. To Saša Vondra pro mě uvěřitelný pravicový konzervativec je. Nebudu to balit do nějakých diplomatických okecávek,“ shrnul svůj postoj k Zahradilovi Zdechovský.

