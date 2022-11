„A co teď, paní Němcová?“ Odsouzení Ruska se vymstilo. Je zle

reklama

V úterý večer dopadla na farmu na východě Polska raketa, která zabila dva lidi. Vzhledem k tomu, že Rusko toho dne poměrně intenzivně bombardovalo Ukrajinu, mnozí měli okamžitě jasno. Útok na území členského státu NATO podle Severoatlantické smlouvy znamená závazek všech dalších členů přijít na pomoc a během noci zazněly internetem desítky výzev k aktivaci článku 4 či 5. I od vysoce postavených politiků, kteří dali průchod svému znechucení. Ráno se ale objevila informace z amerických zdrojů, že se pravděpodobně jednalo o ukrajinskou obrannou raketu.

Tomasz Peszynski, vyhlašoval že „Dnes 15. 11. 2022 zaútočilo Rusko na Evropskou unii“. Pak dodal, že ruská armáda je tak neschopná, že netrefí ani stát velikosti Ukrajiny.

A přidal „přísloví“ z pera Jindřicha Šídla: „Trefit Polsko ruskou raketou není dobrý nápad. Staré polské přísloví.“

Jakub Železný burcoval: „Prezident Biden to řekl v březnu dost jasně. Ani centimetr území NATO. Ani centimetr! A řekl to, koneckonců, ve Varšavě.“

Tomáš Etzler byl stručný: „This is bad. Very bad.“

Jakub Janda vysvětloval, že pokud by byl útok neúmyslný, byl by aktivován článek 4 Severoatlantické smlouvy, tedy svolání konzultací spojenců. Zatímco pokud by byl úmyslný, bylo by to bráno jako vojenské napadení a aktivoval by se článek 5 o společné obraně. Šéf Evropských hodnot dodal, že polská vláda, která okamžitě krizově zasedla, jistě má z amerických satelitů dostatek informací.

Naopak politolog Miloš Gregor, expert na dezinformace, citoval polské přísloví „Bij bolszewika“. Měli bychom podle něj v reakci oznámit další masivní dodávku zbraní Ukrajině. „Ať ti hajzli cítí, že to je důsledek jejich vraždění,“ přeje si brněnský vysokoškolský pedagog.

Po novinářích a internetových expertech se přidali i politici.

Ministr vnitra Vít Rakušan po prvních nejasných informacích z Polska došel k závěru, že „Ať už to bylo jakkoliv – Rusko o mír nestojí. Chce válčit. Ničit. A vraždit“. Česku prý něco podobného nejspíš nehrozí, zcela v bezpečí ale budeme jen v případě, že Rusko zmizí z Ukrajiny.

„Stojíme za Ukrajinou. Stojíme za Polskem,“ ujistil ministr vnitra.

Ministryně obrany Jana Černochová tweetovala: „Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy.“

A trio silových resortů Fialova kabinetu uzavřel ministr zahraničí Jan Lipavský, který hovořil o „dopadu ruských raket na Polsko“. Když byl jeho tweet masivně sdílen, raději jej smazal. Alespoň česky i anglicky ujistil, že stojíme při Polsku.

Na Lipavského facebooku byla zachycena zpráva: „Dopad ruských raket na polské území, který stál dva lidské životy, je důkazem agrese, kriminálního násilí a nelidské brutality putinovského Ruska. Ruské vedení musí za to nést odpovědnost.“

Za vládní lidovce promluvil jejich předseda Marian Jurečka, ministr práce, sociálních věcí a životního prostředí: „Rusko si může být jisté jednou věcí. Na základě výsledků vyšetřování v Polsku se jako NATO zařídíme. Jsem v myšlenkách stále s Ukrajinou i Polskem.“

Sám premiér Petr Fiala uvedl: „Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasně ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál ničit. Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska.“ Pak ujistil, že za našim spojencem z EU a NATO pevně stojíme.

Zatímco politici z exekutivy váhali označit útok za úmyslný, senátorka ODS Miroslava Němcová to viděla jednoznačně: „Nevěřím, že Rusko zaútočilo na Polsko omylem. Je to buď záměrná provokace, nebo důkaz, že Rusáci mají ve všem naprostý bordel.“ V každém případě teď podle senátorky není na co čekat.

Marek Ženíšek, expert koaliční TOP 09 na zahraniční politiku, by rovněž nečekal. „Byl by to akt agrese na členskou zemi NATO,“ tweetoval. Aktivovat se podle něj musí „minimálně článek 4“.

„Útok na člena NATO nelze zlehčovat. Čl. 5 Washingtonské deklarace dává možnost obrany a zavazuje. Jakákoli slabost a nejednota NATO by byla Ruskem zneužita a nemůžeme si ji dovolit,“ dodal Ženíšek, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Jeho stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně celé Sněmovny, uvedla: „Rusko eskalaluje napětí a tomu se musíme bránit společně.“ Doplněno hashtagem „We are NATO“.

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová také psala o ruských raketách, které zabíjely nevinné v Polsku. „Nejde o to, zda šlo o chybu či záměr. Je to nepřijatelné,“ napsala. A pokračovala: „Je třeba postupovat s rozvanou, ale rozhodně. Způsobem, ze kterého náš nepřítel pochopí, že se nezalekneme. Že jsme silnější. Rusko je teroristický stát.“

V Senátu předsedá zahraničnímu výboru Pavel Fischer, a ten uvedl: „Zločinný režim pálil ruské rakety nejen na civilisty na Ukrajině, ale také na území NATO, tedy Polska. Odsuzuji tento zločin.“ Úterní událost vnímá jako zkoušku pro Polsko i celé NATO.

Fischer to na twitteru vzápětí schytal od jednoho svého voliče za „bezobsažné výroky“. „NATO a my všichni bychom mimo truchlení nad padlými civilisty měli reagovat tvrdě,“ vyzval.

Z druhé strany ale zaznívaly obavy.

Například právník Pavel Hasenkopf akci prohlásil za „zřejmě poslední zoufalý Zelenského pokus zatáhnout NATO do války s Ruskem“.

V ranních hodinách se pak objevila informace agentury AP, že podle amerických zdrojů (s odkazem na tři vládní činitele) se na východě Polska mělo jednat o ukrajinskou raketu, mířící na ruskou střelu.

Mnozí pak českou politickou reprezentaci upozorňovali, že i ve večerních hodinách by se mělo tweetovat s chladnou hlavou.

„Se zájmem očekávám, kdy Miroslava Němcová na svém twitteru označí amerického prezidenta za proruského švába. Příště chladnou hlavu, děvčata,“ vzkázala analytička Irena Ryšánková s varováním, že válka nefunguje jako počítačová hra.

Bývalý první místopředseda ČSSD Michal Hašek ocenil všechny, kteří zachovali chladnou hlavu. „Sledoval jsem zejména výlevy některých prezidentských kandidátek a kandidátů a dalších vládních politiků, kteří nevyčkali relevatních informací a rovnou sázeli silácké statusy. Jakkoliv to byla tragedie, ukázalo se mnohé, za tisíc debat s Václavem k nedělnímu obědu,“ dodal.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka následně na twitteru vyzval: „V tuto chvíli je jisté, že na území Polska došlo k explozi zaviněné dopadem nějakého typu munice. V současné situaci je nejdůležitější zachovat klid, počkat na další informace a pečlivě vyhodnotit fakta.“





