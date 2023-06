„A dost.“ Vzteklí Slováci nadzvedli Chorvatsko. Místní se bouří

reklama

Možná si ještě vzpomenete na článek, ve kterém jsme v souvislosti s Chorvatskem psali o agresivních divokých psech, černých skládkách na území vzácných přírodních biotopů, úniku kyseliny chlorovodíkové ve známém letovisku, nebo hadovi v obchodním centru.

Šlo tehdy o víceméně ojedinělé případy, které se poslední dobou staly na dalmáckém pobřeží, ale rozhodně z nich nelze dělat obecné závěry, tím méně je chápat jako něco, co se turistovi přihodí na každém kroku, je třeba jim věnovat pozornost a počítat s tím, že se na dovolené mohou přihodit i zážitky, se kterými tak úplně člověk nepočítá a odpustil by si je.

Dnes se budeme věnovat také zážitkům, které by si normální turista odpustil, ale které rozhodně nejsou ojedinělé. Mají je na svědomí právě sami turisté, mnohdy notně posíleni alkoholem.

Chorvatský server SvobodnaDalmacia.hr informuje o excesech, nad kterými zůstává rozum běžných turistů stát.

Na úvod zmiňuje loňské zkušenosti místních občanů, kteří ráno vídávají turisty polehávající a pospávající po proflámované noci. Často leželi ve vlastních exkrementech, či jiných odpadcích.

Výjimkou nebyla ani sexuální videa natočená na veřejných místech.

„Za bílého dne a před davem občanů a hostů uprostřed kamenného náměstí na Hvaru si zahraniční host svlékl kalhoty a vykadil se jen pár metrů od vchodu do budovy historického divadla,“ píše server s tím, že již na začátku letošního června je evidentní, že úřady na všech úrovních z těchto neblahých zkušeností nevyvodily žádné závěry.

Mnozí místní občané se tak obávají, čeho budou muset být svědky s příchodem nastávající turistické sezony.

A první takový příběh už hýbe chorvatskými médii.

Zdroj: www.SlobodnaDalmacija.hr

Navzdory tomu, že propagační letáky a místní PR hlásá, že chorvatské letovisko Hvar je více než na „party“ turistiku zaměřeno na ty, kteří přijedou za kulturou, veřejným mediálním prostorem už koluje video dvou mladých turistek, které si užívají sex přímo na jednom tamním veřejném místě.

Mezi Chorvaty se tak rozpoutala diskuse o tom, zda jde pouze o „hrůzy a bezohlednosti hostů“, která mnohdy končí až u „prodeje chorvatské kultury a tradic za hrst eur“.

Té nahrála i aktuálně nová scéna nahého páru povalujícího se odpoledne na trávníku městského parku na Hvaru.

„Samozřejmě je jim jedno, odkud se vzali, válejí se u nás v hotelových pokojích, zaplatili za to, aby mohli znevažovat cokoli, co vidí okolo sebe,“ nechala se v této souvislosti slyšet místní občanka s tím, že se nenajde nikdo, kdo by řekl, že toto není možné a ukázal polonahým povalujícím se turistům, že je tento projev exhibicionismu je bude stát tolik, že už nikoho nic podobného nenapadne.

Její slova mířila především na odpovědné úředníky.

„Za takové chování jsou předepsány sankce, ale vedení města to bere na lehkou váhu,“ myslí si žena a její slova mimoděk potvrzuje i starosta města, který sdělil, že o tomto incidentu nedostali žádné oznámení a navíc se turisté po upozornění občanů následně oblékli.

„Město ve spolupráci s policií dělá vše, co je v jeho silách, aby omezilo podobné chování na minimální možnou míru,“ dodal ještě.

Krátce po jeho odpovědi se ale objevilo další video mladého turisty, který po nočním mejdanu doslova spal na ulici.

Zdroj: www.SlobodnaDalmacija.hr

Na druhé straně ostrova zase měli policisté plno práce s agresivními slovenskými turisty, kteří fyzicky napadli pronajímatele lodi, který je napomenul, že se chovají na jeho lodi nebezpečně a riskantně.

Slováci poté napadli i přivolané policisty.

Podle serveru SvobodnaDalmacija.hr 29letý Slovák napadl policistu, který upadl na podlahu, načež byly proti útočníkovi použity donucovací prostředky (fyzická síla a pouta). Devětadvacetiletý mladík při předvedení na služebnu nadále kladl aktivní odpor a při nástupu do služebního vozidla kopl policistu do hrudníku. Také po příjezdu na služebnu byl Slovák agresivní.

Předvedeni byli i jeho kolegové 25letá žena a 34letý muž, kteří policisty uráželi vulgárními výrazy. Při incidentu byl lehce zraněn jeden policista a také 29letý Slovák. Ten byl následně obviněn z trestného činu napadení úřední osoby a byl předán do vazby.

Slobodna Dalmacija se ve světle této situace zabývá tím, zda za ni mohou více turisté, kteří si myslí, že si za pár eur mohou dovolit všechno, nebo jejich chorvatští hostitelé, kteří jim za zmíněných pár euro tolerují cokoli.

Pro ty, co se chystají na dovolenou právě do Chorvatska, dodejme i příjemnější zprávu, a to tu, že od 1. ledna 2023 se Chorvatsko stalo členem tzv. schengenského prostoru, což má za důsledek, že jsou v Chorvatsku zrušeny všechny pevninské a námořní hraniční kontroly se Slovinskem, Maďarskem a Itálií. Cesta se tím tedy výrazně zrychlí a odpadne také spousta nepříjemných komplikací s hraničními kontrolami spojenými.

