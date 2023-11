„A proto chudneme.” Výhra 119 Kč v Popeyes měla pokračování

reklama

V pátek 3. listopadu ráno se v Praze v horní části Václavského náměstí otevřela pobočka amerického fastfoodového řetězce prodávající smažená kuřata na různé způsoby. V nabídce jsou kuřecí sendviče, kuřecí křidélka, máslové sušenky i cibulové kroužky.

Fastfoodový řetězec byl založen roku 1972 v New Orleans a v současnosti má Popeyes přes 4 200 provozoven ve více než 45 zemích světa. Pobočka na Václaváku je v České republice první. Nalézá se v Domě módy, má dvě patra s téměř 700 metrů podlahové plochy a s více než sty místy k sezení.

Na otevření pobočky se čekaly dlouhé fronty a někteří z budoucích zákazníků řetězce před pobočkou strávili i noc. To mohlo být způsobeno i akcí řetězce, že prvních 100 zákazníků získá Chicken Sandwich zdarma. První tři zákazníci si pak Chicken Sandwich budou moci vychutnávat po celý rok zdarma.

ParlamentníListy.cz zaznamenaly menší frontu i dnes po ránu. Řetězec potrápil své zákazníky tím, že místo v půl desáté otevřel až v deset. Alespoň poslal před provozovnu hostesku, která čekající bavila.

„Čekali byste kvůli kusu kuřete 26 hodin frontu?“ zeptala se v příspěvku na Facebooku poslankyně Karla Maříková z SPD. „Lidé v Praze nocovali na Václaváku, čekali tam i 26 hodin kvůli otevření Popeyes,“ informovala veřejnost.

K tématu se vyjadřovali i jiní, mezi nimi i bývalý poslanec Miroslav Kalousek, čekání lidí ve frontě je dle jeho názoru jedním z důvodů klesajícího růstu HDP. „Zajímavá sonda lidského chování a jeden z důvodů skomírajícího růstu HDP: Čekat dlouhé hodiny ve frontě na cokoliv ,zadarmo' je pro část populace mnohem atraktivnější varianta, než tvrdě pracovat a pak si to jít koupit bez čekání,“ usoudil na sociální síti X.

Dlouhé době, kterou někteří lidé ve frontě strávili, se vysmál i advokát a zastupitel Prahy 4 za KDU-ČSL Tomáš Kaplan: „Čekat ve frontě na fastfood 20 hodin. To bude kvalitní FASTfood.“

Pražákům se smál i podnikatel a politik Petr Viktorýn. „Chudáci Pražáci. Stojí 20 hodin frontu na jídlo,“ sdílel na svém facebookovém profilu.

„V Česku otevřel fastfood Popeyes. První zájemci čekali ve frontě na sendvič 26 hodin. A pak že to kuřecí maso z Ukrajiny dovážené přes Polsko u nás nenajde své zákazníky,“ sdílel na X další z uživatelů.

Tři kusy louisianských křidélek vás v Popeyes vyjdou na 89 korun, pět kusů klasických křidélek na 95. Kuřecí sendvič samostatně stojí 119, v menu pak za 179. Dále je v nabídce i kuřecí sendvič Deluxe za 139 nebo klasický kuřecí wrap za 119 korun. Jako přílohu si ke kuřeti můžete objednat hranolky, střední za 55 korun a velké za 65, nebo salát coleslaw.

Jeden z uživatelů sociální sítě upozornil i na fakt, že pokud by jeden z výherců ročního přídělu kuřecího sendviče zdarma šel radši do práce, vydělal by si přes 3 tisíce korun a mohl by si zajít na jídlo mnohem lepší. „119 korun základ, 365 kusů = 43 tisíc korun, ale jestli je omezení jeden rok a jeden kus na den, tak tohle rozhodně žrát denně nechceš a ten první borec tam stál přes 25 hodin (říkal mluvčí), takže si pro 150-160Kč/h brigáda mohl vydělat přes 3 tisíce čistého a dát si dle vlastního výběru lepší,“ spočítal uživatel.

Jiný uživatel podotkl, že on osobně by před pobočkou nenocoval za žádných okolností: „Příliš by to připomínalo spaní před Mototechnou nebo před nedalekou bývalou cestovkou CKM.“

Na internetu spolu s reakcemi na otevření pobočky začaly přibývat recenze. Ne všichni lidé, kteří od pátku fastfoodový řetězec navštívili, byli z jídla nadšení. „Hranolky mají sice kořeněnou posypku, ale chutnají jako obyčejné hranolky. Chicken burger a Coleslaw Chicken burger oba suchý a houska je natolik sladká, že necítíte nic jiného než housku. Stripsy byly jako jediné fajn (ačkoliv chutnají jako obyčejný řízek). Zkráceně - zklamání…“ zhodnotila na Googlu Veronika Vaňkátková a udělila Popeyes jednu hvězdičku z pěti.

Další recenze od paní Terezy upozorňovala na 40 minutovou frontu i v sobotu v poledne. „Burger s coleslawem dobrej, příjemně svěží a maso míň pálivé než KFC. Houska jiná než u konkurence, nám dospělým nevadila, dítě to odmítlo jíst, asi že je moc žlutá či co… :D fronta v poledne o víkendu kolem 40 minut. Hranolky cca jako když mocně okořeníte hranolky do trouby no, nic z čeho bych byla vyplesklá. Cenově příjemné,“ napsala.

Další kdo poskytl recenzi, byl s jídlem spokojený, řetězci udělil pět hvězdiček. V recenzi se však podělil o skutečnost, že v sobotu čekal ve frontě na jídlo přes tři hodiny, jiní lidé si podle něj počkali i hodiny čtyři. „Jsem velice spokojený. Navštívil jsem druhý den po otevření nový fastfood, čekal jsem ve frontě 3,5 hodiny, dokud jsem se dostal úplně na řadu. Čekal jsem ve frontě až v horní části Václaváku, k Muzeu byla fronta tak dlouhá, že čekali lidé skoro víc než tři až čtyři hodiny, dokud se nedostali hlavními vstupními dveřmi dovnitř,“ podělil se o svůj zážitek uživatel.

V následujících měsících řetězec v České republice plánuje otevřít hned dvě další pobočky. Jednu už na začátku prosince v retailovém parku ve Stehelčevsi na D7, další pak v prvních třech měsících příštího roku v Brně.

