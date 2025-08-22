Konečná k okupaci 1968: Nikdo z nás ji neschvaloval tak jako Pavel

Horkou fázi kampaně začalo hnutí Stačilo! v pátek 22. srpna poněkud překvapivě v Jablonci nad Nisou. Toto druhé největší město v Libereckém kraji je totiž spíše pravicové, dlouhá léta zde vládne ODS. Přesto tu levicově zaměření lidé jsou a někteří z nich přišli i na Mírové náměstí před jabloneckou radnicí. I vzhledem k desáté hodině dopolední se tu sešli převážně starší lidé, kteří ještě před oficiálním zahájením akce vedli řeči.
„Prý že jde o všechno. Jasně, že jim jde o všechno. O moc, o koryta, o peníze co nakradli," rozčiloval se nad heslem koalice Spolu jeden z přítomných. „Mají za sebou soudy i prezidenta. Půlka národa ho volí, takovýhleho člověka. Ten nedá dohromady holou větu a všechno za něj řídí starej Kolář," domníval se. Svoje si schytala i Danuše Nerudová za svůj výrok, že nás osvobodili Američani, ale i Václav Klaus za to, že se začátkem devadesátek rozpustil důchodový fond. „Spousta peněz na něm byla. Prý, že to tam pak vrátí. Ani náhodou," konstatovali přítomní senioři. To už se na náměstí objevila i Kateřina Konečná. „Měla by víc jíst, je nějaká hubená," mysleli si.
Zdravotnictví musí být služba, nikoliv bezohledný byznys
Po úvodním šotu, který představil hříchy Fialovy vlády a upozornil na rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, moderátor Roman Roun nejdříve představil kandidáty Stačilo! v Libereckém kraji, kteří potom řekli několik vět. Nejdříve Lenka Koblasová, zdravotní sestra na dětském oddělení českolipské nemocnice. „Hnutí Stačilo! nepřipustí opětovné zavádění poplatků za zdravotní péči, odmítáme snahy, aby si pacienti platili operace. Zdraví máme jen jedno. Je chybou, že o nich necháme rozhodovat neschopné, kteří jen slibují, aby mohli dál zůstat u koryt a tunelovat veřejné rozpočty," pronesla.
Další na řadu přišla Lucie Síbrová, která pracuje jako zdravotní sestra v sociálních službách a pečuje o pacienty s Alzheimerovou nemocí. Připomněla, že pacienti čekají i hodiny na lékařské ošetření v ambulancích nemocnic, u praktických lékařů i specialistů. Což se podle ní musí změnit na základě novelizace zákona. „Čekání na ošetření se nesmí stát kšeftem, kdy se za rychlejší ošetření bude připlácet. Zdravotnictví musí být služba, nikoliv bezohledný byznys," uvedla.
Seniorům se věnuje sociální demokrat z Tanvaldu Josef Průcha. „Senioři jsou skupina lidí, která by si zasloužila, aby si za celoživotní práci na konci užili něčeho pěkného. V minulosti třeba měli slevu 75 procent na veřejnou dopravu. Rád bych pomohl k tomu, aby se tato sleva vrátila. Bylo by také velmi dobře, jak navrhuje předsedkyně Sociální demokracie, aby senioři dostali třináctý důchod. Myslím, že tyto peníze by jim moc pomohly. Jsou osaměli senioři, kteří dají polovinu důchodu na nájem. K tomu si musí platit léky. Zbytek co jim zbude na moc veselý život už nestačí," konstatoval.
Vládne nám organizovaný zločin
Lídrem v Libereckém kraji je bývalý poslanec, letecký záchranář Stanislav Mackovík, který začal zostra. „Vládne nám organizovaný zločin. Prorostl do moci výkonné i zákonodárné a nezbývají peníze na obyčejné lidi. Korupce se stala základním motivem politiků a bohužel je čím dál horší situace. Každá vláda ODS je čím dál horší. Daleko horší než její vláda předchozí. Je potřeba to změnit. ODS organizuje organizovaný zločin. Viděli jsme to nedávno v bitcoinové kauze. Je nepředstavitelné, aby ministerstvo, které má garantovat spravedlnost, obchodovalo s organizovaným zločinem. V normální zemi je to nenormální čin. Není možné zavřít hlavního svědka a nevšímat si těch, kteří za ministerstvo ty peníze přebírali," zdůraznil. „Organizovaný zločin nám prorostl do takové míry, že je potřeba, aby ODS byla postavena mimo zákon, je to zločinecká organizace," myslel si.
Zmínil i důchody. „Byla doba, kdy ženy chodily do důchodu i v 54 letech. Dovedete si to představit? Dneska je to tak, že průměrná doba přežití bez nemoci je 63 let. Poté už lidé mají nějakou chorobu. A my po nich chceme, aby ještě v 68 chodili do práce? Chcete, aby nějaký chirurg v tomto věku strávil osm hodin na sále? To jsou věci, které se nedělají. Oni tyto peníze šetří na to, aby měli možnost dělat ještě větší kšefty než doposud," sdělil.
Prozradil, že snížení věku odchodu do důchodu je jedna z priorit Stačilo!. „Další je revize všech rozhodnutí, všech zákonů, které tato vláda přivedla k životu," řekl. „Zahraniční firmy tady vydělávají. Když si čeští občané nasazovali batůžek nebo klesali ke dnu, banky vydělávaly největší peníze. Máme tu problém s bydlením, mladé rodiny nemají startovací byty. Musí si brát nesmyslné hypotéky, které je provázejí celý život a na záda jim dýchají exekutoři. Je potřeba udělat změny. Držme si palce, abychom tu hydru mafie porazili," zakončil Mackovík.
Následovaly dotazy. Pavel Jindra se zeptal, jak to myslí s eurem. „Nemyslíme na euro. My ho nechceme. Chci, aby se o takových věcech jako je euro, jako je pět procent na zbrojení, abyste o tom rozhodovali vy. Je ostuda všech politických garnitur, že pětatřicet let nemáme zákon o všeobecném referendu," ozřejmila celostátní lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. S poukazem na dobře viditelný billboard koalice Spolu na budově naproti pódiu se otázala. „Čeho se tady těch pět hlav, co na mě kouká, tak bojí, že jsou tak strašně proti. Co by jim asi lidé řekli? Svůj názor. Řekli by, co chtějí, jakou Českou republiku chtějí. A toho se oni bojí. Jednou za čtyři roky přijdou, napíšou si program, který poruší. Viz Fialovy pohádky, ještěže jsme je neudělali tlustší, protože to by Mirka rozbila Moravcovi studio," zavtipkovala europoslankyně. „Euro nechceme, chceme českou korunu, chceme i v této věci zachovat suverenitu. Naši vlastní měnovou politiku, která nám může pomoci. Nebudeme se však bát občanů zeptat, jestli to chtějí také tak," vysvětlila.
Jak později upřesnila na základě další otázky, týká se to i referenda o EU a NATO. „Referendum o Evropské unii bylo to jediné, co nám dovolili. Nemáme nyní problém se lidí zeptat, jestli je to podle nich ta Evropská unie, do které jsme vstupovali, a jestli jsou s tím v pohodě. Za sebe říkám, že není. Evropská unie se změnila natolik, že je to dneska diktát Bruselu, diktát nesmyslných Green Dealů, migračních paktů, zbrojení, vakcín a podobných věcí. Tohle už nemůžeme dál snášet. Vždyť nám to zruinuje ekonomiku, zničí zemědělce, odlifruje průmysl, a jediné, co tu zůstane, jsou platící občané. Fakt si myslím, že lidé v této zemi mají víc rozumu než ti, co sedí v malostranských palácích a ve Strakovce. Byla bych ráda, kdyby rozhodovali oni, a ne papaláši nahoře," objasnila Konečná.
Předposlední dotaz byl na NATO. „Chtěl bych vědět, jaký je to pakt, jestli obranný nebo útočný. Přijde mi, že zatím vždycky útočí na státy, které se jim nezamlouvají," uvedl dotazující se. „NATO provedlo několik operací, o kterých se dá pochybovat. Slyšeli jsme, že v Iráku jsou chemické zbraně, které tam nikdo nikdy nenašel. Teď je velmi často slyšet otázku, jestli v roce 1990 někdo slíbil tehdy ještě Sovětskému svazu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Americký ministr zahraničních věcí James Baker to Gorbačovovi slíbil, americký archiv Národní bezpečnosti to má založené. Po sjednocení Německa se však NATO začalo rozšiřovat. Je tu celá řada konfliktů, které nemusely být, kdyby NATO bylo zdrženlivé," myslel si Mackovík.
Jak vnímáte Srpen 1968?
Poslední otázka od mladého muže Václava Váni byla takzvaně na tělo. „Včera bylo 57 výročí začátku okupace. Jak vnímáte tuto událost? "
„Je špatné, když řešíte vojensky nějaký politický proces. Vojenské řešení není správné, vždy by se jakýkoliv spor měl řešit u jednacího stolu, a nemělo by to být tak, že někam přijedou tanky," řekl Mackovík. „Takovéhle věci se nemohou řešit vojensky, je to špatně, ať je to z jakékoliv strany," uvedl Průcha.
A co Kateřina Konečná? „Nechme historii historikům a řešme průšvihy, co máme dneska. Nikdo z nás, kdo stojí na tomto pódiu a je z toho obviňován, toto neschvaloval tak, jako současný prezident Petr Pavel. A tomu jste to odpustili. Já jsem nikdy podobné věty neřekla ani ve dvaceti, ani ve třiceti. A to nemluvím o tom, co psal ve svém kádrovém profilu někdy v roce 1987. My jsme se za to omluvili. Myslím si, že to bylo velkou chybou a nemělo se to stát," zdůraznila a uvedla, že dle ní někteří svou kampaň staví na hrozbách a na strachu. „Těšila jsem se, když všechny partaje, které stojí na druhé straně, říkaly, že budou mít hezkou pozitivní kampaň. Já teď visím po Praze v hezké rudé barvě se žlutýma hvězdičkama a jsem použitá v hlavním spotu současné vládní strany. Tak jestli jsou tak zoufalí, že se bojí Stačilo!? I když vím proč, protože když my budeme ve sněmovně, oni vládnout nebudou," domnívala se.
Konečná zareagovala na heslo Spolu - Stojíme na správné straně. „Velmi bych si přála, aby ta správná strana byla o suverénní, soběstačné a mírové České republice. Kde se nebude dobře žít bankéřům, energetickým korporátům, obecně korporátním firmám, které tady vyvádí z České republiky půl bilionu ročně. Ale o České republice, kde se bude žít dobře nám všem a budeme vědět, že když se v životě něco nepovede, tak se stát postará. Stejně jako, že nás stát nebude vykořisťovat, protože platy například ve zdravotnictví, pečovatelkám, ošetřovatelkám, školníkům, uklízečkám, kuchařkám je natolik směšný, že ti papaláši, kteří tyto tabulky schvalují, by z něho vyžili možná dva dny. Oni musí celý měsíc. Je hnus této vlády, že s tím nic neudělala," řekla lídryně Stačilo! „Přála bych si žít v České republice, kde lidé dostanou za práci odměnu, za kterou uživí své rodiny, kde nebudou mít strach, že nebudou mít pediatra pro své dítě, nebo zubaře pro sebe samé a nebudou strašeni válkou na denním pořádku jenom proto, že jiný politický program neexistuje," uvedla Konečná.
Moderátor Roun přítomným poděkoval za to, že přišli. „Když vidíte na sociálních sítích jak na nás útočí banda Oganesjana, jak na vás křičí, tak jste stateční," konstatoval. V Jablonci však k žádnému výraznějšímu incidentu nedošlo. Odpoledne se konal mítink Stačilo! v České Lípě.
autor: Oldřich Szaban