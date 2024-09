„A straníci jsou pro?“ Marek Hilšer při volbách zesměšněn

Za obvod číslo 26 – Praha 2 kandiduje ve volbách do Senátu Marek Hilšer, současný senátor a vysokoškolský pedagog. Hilšer kandiduje za politické hnutí Marek Hilšer do Senátu (MSH), které zaregistroval už v květnu 2018 při své kandidatuře do Senátu PČR na podzim 2018. Na sociální síti X senátor poděkoval za podporu několika vybraným osobám.

Slova díků za podporu byla nasměrována na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), senátorku Hanu Kordovou Marvanovou, ředitelku organizace Konsent Johannu Nejedlovou, místopředsedkyni senátu Jitku Seitlovou, profesora Jana Švejnara, historika Petra Blažka, podnikatelku ze spolku Nebourat Inu Koldovou, profesorku sinologie Olgu Lomovou a architekta Osamu Okamuru.

„Vážím si každé podpory. Ale od lidí, se kterými spolupracuji, obzvlášť. Děkuji vám,“ vzkázal Hilšer na X.

Youtuber Jan Špaček, který je na internetové scéně znám svými satirickými rozhovory s českými politiky, poukázal na to, že Hilšer nepoděkoval žádné osobě z hnutí Marek Hilšer do Senátu. Obrátil se proto na senátora s dotazem, zda snad uvnitř hnutí nepanují spory. „Dobrý den, Marku Hilšere, chci se zeptat, zda vás plně podporuje vaše strana Marek Hilšer do Senátu. Neslyšel jsem jediného člena vyjádřit vám podporu. V ostatních stranách je to celkem běžné, tak se raději ptám, snad tam nepanují nějaké vnitřní spory,“ vtipně připomněl, že předsedou hnutí je sám Marek Hilšer a hnutí má údajně jen sedm členů.

Dobrý den Marku Hilšere, chci se zeptat zda vás plně podporuje vaše strana Marek Hilšer do senátu. Neslyšel jsem jediného člena vyjádřit vám podporu. V ostatních stranách je to celkem běžné, tak se raději ptám, snad tam nepanují nějaké vnitřní spory. Děkuji. — Jan Špaček (@ziggystarlink) September 20, 2024

V lednu 2023 s hnutím MSH Hilšer kandidoval ve volbě prezidenta České republiky, kdy skončil s 2,56 % na šestém místě. V prezidentských volbách v lednu 2018 měl podporu větší, a to 8,83 %.

„Po prezidentských volbách v roce 2018, v nichž dostal důvěru téměř 450 000 občanů, vznikla potřeba vytvořit právní a finanční zázemí pro jeho kandidaturu do Senátu a další nezávislé veřejné působení,“ stojí na oficiálních webových stránkách hnutí. „To bylo možné jen prostřednictvím založení vlastního politického hnutí. Kandidatura bez politické právnické osoby by znamenala jak složité právní postavení pro další veřejnou činnost, tak především zřeknutí se státního příspěvku na mandát, a tím znevýhodnění oproti jiným politickým subjektům,“ uvádí se dále na stránkách. Činnost hnutí je financována z darů občanů a státního příspěvku na mandát.

Z výročních finančních zpráv uveřejněných na stránkách hnutí vyplývá, že od roku 2018 hnutí získalo na příspěvcích od státního rozpočtu České republiky na činnost 4 725 000 korun. Od roku 2019 hnutí MSH od státu každoročně získává 900 tisíc korun.

Zdroj: Výroční zpráva politického hnutí MSH za rok 2023

Psali jsme: Babiš: Vláda se na povodně dívala z Prahy. Odložení voleb by pomohlo Profesorka Kislingerová, kandidátka ANO: Napadání, vyhrožování, rozmlácený stánek Volby začínají. Babiš byl u urny už po pár minutách Václav Klaus: Volby bez tématu, ač je témat více než dost