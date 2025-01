„Ale to tenkrát nebyla ministryní Černochová...“ Kotrba nad armádní novinkou pro děti

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9178 lidí

„Děti nesedí ve třídách, ale závodí na školním hřišti, trénují na dvoře nasazování chemických obleků anebo cvičí některý z prvků první pomoci. Jiné skupinky zkoušejí první hmaty v sebeobraně v rámci představení vojenského boje zblízka. Další se seznamují s vojenskou výstrojí i technikou. Doslova prolézt si mohou nejmodernější sanitku Mercedes, obrněné iveco i obrovskou nákladní tatru.“

„Také je možné, že sedí v aule a debatují o české armádě a dozvídají se odpovědi na různé otázky, které je napadají, když si s vojáky povídají. „Děti se dozvědí, že existují různé stupně krizových stavů, jakou roli v nich hrají vojáci, a hlavně jakým způsobem v nich pomáhají,“ píše naše slavná armáda na svých stránkách o nejnovější PR akci „POKOS“, zaměřené na děti. Podle armády první krok pro to stát se profesionálním vojákem…

Jestli čekáte alespoň skautský či pionýrský tábor, jaké my starší známe z mládí, svazarmovský kurz, vojenský prázdninový tábor, kurz sebeobrany a přežití, jakým procházejí někteří novináři, jste vedle. Je to něco, jako když pejsek s kočičkou vaří dort a pak jdou do zoo přemlouvat tygra, aby mu chutnal a vzkázal to řediteli.

Přitom skautský tělocvik a brannou výchovu by současné tlusté a líné děti potřebovaly jako koza drbání. Trvale celý rok. Každý víkend. Ovšem… To by dnes ale jejich rodiče nesměli být stejně zhýčkaní civilové, kteří do přírody chodí v polobotkách, do hor jezdí v SUV a v horách požadují grog, vlek a jízdu na lyžích pouze z kopce.

Zvyšování fyzické i psychické odolnosti dětí v sobě přináší několik nebezpečí: instruktoři musejí mít kvalifikaci v psychologii mezních situací. To není legrace. Nic se nesmí přehnat. Cílem není ani odvést všechny děti do nemocnice, ani do blázince. Zdravotnické zabezpečení musí zajišťovat kvalifikovaný zdravotník, nejlépe lékař-chirurg. Nesmí být ale měkkota. Stejně bude mít úmyslně šířenou pověst řezníka, to patří k prevenci a výuce k opatrnosti. Rodiče musejí být vždy informováni předem o všech rizicích, zvláštních i nestandardních způsobech komunikace, musejí vědomě souhlasit a podepsat písemný souhlas, že ne vše musí být a bude podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. A to především v oblastech zabezpečení ubytování, stravování, zajištění pitné vody a způsobu poskytování předlékařské a lékařské pomoci v případě onemocnění a úrazu pro účastníky dětského tábora. Může dojít ke zranění. Může dojít k záchvatu hysterie. Dítě si může ustlat v lese a ráno se probudí v mraveništi. Ano, v případě úplavice nebo zlomeniny ho odvezeme do nemocnice.

Děti je nutné nejdříve naučit a posléze i prakticky vštípit řadu věcí, které je rodiče většinou nenaučili. I to, že násilí je součást života. Některé to naučila ulice. Ty mají výhodu. Bolest je trest za chybu. Někdy i cizí chybu. Starat se jen o sebe se nevyplácí. Krev je daň za slabost nebo nešikovnost. Že i smrt je součást života.

Tady máš nůž. Nabrus si ho támhle o kámen. Musí být ostrý. Neuřízni si prst, nemám s sebou jehlu ani nit, abych ti ho přišil. Z ohrazeného trávníku chytni králíka, podřízni mu krk a stáhni ho z kůže, tak jako to dělal dopoledne kuchař. Jinak budeš večeřet chlupy. Umře? Jo, umře. Čím rychleji, tím lépe. Jinak se bude bránit, vysmekne se ti a budeš ho honit. Rozpárej ho a vnitřnosti zahrabej lopatkou do země. Pak ho napíchni na rožeň a upeč ho. Jo, to bude večeře. Syrový není dobrý. Je ti ho líto? Tak budeš bez jídla do té doby, než ti ho líto přestane být. Ne, ani snídani nedostaneš a tvoje družina bude hladovět také. Ne, mamince nezavoláme a odtud není kam utéct. Že tě tvoje družina zbije, protože bude hlady? Ano, asi zbije. Ty jsi zodpovědný za jídlo a oni jsou zodpovědní za tebe. Jo, toho králíka podřízneš, i když je ti ho líto. Jdi.

První pomoc se nejlépe učí na vlastních ranách. Návštěva dětí na úrazové chirurgii a seznámení se s otevřenou zlomeninou, utrženým prstem či spáleninou je prevence mnoha nerozvážností. I (předem domluvená) návštěva patologie není marná. Ano, mrtvoly chladíme, aby nám tu déle vydržely.

Je nutné vystavovat děti stresu, psychickému i fyzickému vyčerpání a u těch starších (už od druhého stupně ZŠ) i násilí.

Ministryně obrany Jana Černochová na střelnici

Ve dvě hodiny ráno budíček kýblem vody a za čtvrt hodiny nástup do tmy, suché oblečení na deset kilometrů nočního pochodu lesem. Do vesnice, kde vám Jarda podepíše notýsek. A zpátky. Návrat za svítání. Ne, žádný mobil ani GPS lokátor. Víš, kde je Polárka? Když sis nevzal ponožky, půjdeš v botách bos. Že budeš mít krvavé puchýře? Budeš. Měl sis večer ponožky uklidit, abys je hned našel i potmě. Svítit si můžeš očima. Ráno si na puchýře dáš jód a náplast.

Vybila se ti baterka uprostřed lesa? Půjdeš potmě. Ano, půjdeš i přes potok. Prší? Jo, mohly by padat i trakaře. Bojíš se? To je sova. A ten hluk v dáli dělá někdo, koho fakt potkat nechceš. Dávej pozor, ať ho nepotkáš. Divoké prase. K ránu má hlad a běhá rychleji než ty.

Army camp. Úplný opak woke výchovy, bezpečného prostoru, „wellbeingu“ a jiných výmyslů zhýčkané městské pohodlnosti. Nikde není bezpečno. Pro nikoho. Sekera je ostrá. Dřevo se samo nenaseká. Airsoftové bitvy mohou bolet. I když máš ochrannou masku. Vyřezání lžíce z kusu větve může znamenat i řeznou ránu. Doktor ti to zašije a zítra buď šikovnější.

Když boj, tak boj. Násada od koštěte je dobrá zbraň. Noha od židle také. Rány, které dostaneš, bolí víc než rány, které rozdáš. Život není spravedlivej. Zvítězit v životě musíš i nad silnějším. Pravidla nejsou. To jsou pravidla. Když nemáš sílu, musíš mít mrštnost nebo chytrost. Nebo musíš utíkat rychleji než on. Neřvi tak nahlas, nebo nás najde i v seníku. Když to moc bolí, dej si klacek mezi zuby. Ne, nikdo ti teď nepomůže. Musíš si pomoci sám.

Kolektiv vystavený zátěži se rychle stmelí. Silnější pomáhají slabším. Chrání je. Kontrolují je, aby zvládli přípravu. Protože tresty jsou i kolektivní. Nic není altruismus, nic není zadarmo. Ani peníze tady nic neznamenají. Kdo bude zítra ráno od svítání potupně zametat nádvoří, je jasné. Ti slabší. Budou vstávat o hodinu dříve. Opičí dráhy, střelba ze vzduchovky, ti starší z malorážky pod dohledem instruktora. Orientační běh s buzolou a batohem na zádech. Přírodou. Na čas. Kilometr. Na konci šplh na strom. Myslíš si, že už nemůžeš. Omyl. Můžeš. Poběžíš i zpátky.

Příprava večeře je v polní kuchyni. Dřevo se seká na kraji lesa. Nenasekali jste dost dřeva? Buď budete jíst večeři studenou, nebo jděte sekat a půjdete spát později. A ty budeš svítit. Baterku si vezmi moji, ať si neuseknete nohu.

Ešus se myje v potoce. Pískem, ne jarem, buď ekolog. Díra pro záchod se kope stejně jako zákop. Ale po proudu. Nechceš ráno pít hovna, viď? Průjem máš z toho, že sis ty ruce umyl špatně. Budeš dnes bez večeře. Kde nic není, nic nevysereš. Ano, studená voda studí. Ne, rozsvěcet se nebude. Svůj stan si najdeš i potmě. Hlídka ti začíná ve dvě v noci.

Jen takto naturalistické zážitky mohou v dětech vypěstovat psychickou odolnost, odvahu, sílu překonávat překážky a vůli vítězit. Jak si udělat luk a střelba z něj není jen pro mladého sherwoodského zbojníka, ale může v přírodě zachránit člověka před smrtí hladem. Vědět, že šípem z kuše s optikou dokážete tiše zastřelit běžícího zajíce na sto metrů, je nejspíš zážitek, který si zapamatujete i ve stáří. Nebo vědět, jak sestřelit letící kvadroptéru rybářskou sítí. Hod granátem musí být svazarmovská samozřejmost i pro veganského vychrtlíka. Jinak něco dělá v životě špatně. Stejně tak běh v plynové masce včetně zapálené dýmovnice, ideálně se slzným plynem. Jinak nepoznáte, že máte masku správně nasazenou. Poznat po čichu slzný plyn nebo zápach spáleného střelného prachu patří k životním zkušenostem, stejně jako poznat vůni kouřené trávy. Čištění masky ajatinovou dezinfekcí není pro kočku, ale jako ochrana před ekzémem.

Sebeobranná střelba plynovou pistolí se může hodit i městskému dítěti. Pokud je dítě dost silné na to, aby drželo zbraň v rukou, mělo by vědět, jak ji s rozvahou, zodpovědně a bezpečně použít. Krásný film pro pochopení všestrannosti chlapecké výchovy je americká komediální série „Sám doma“ a ruský seriál „Slovo pacana, krov na asfaltě“. Oboje je realisticky krutě podaný námět. I když je vám deset let, nesmějí se vám rozklepat kolena, nesmíte projevit slabost.

Slyšet dávku (slepými náboji) ze samopalu je dobré třeba jen proto, abyste věděli, kam létají hilzny (doprava ve směru střelby). Proto správný pes na kynologickém cvičišti sedí vedle pána u levé nohy. Nechce, aby mu létaly kolem uší. Sešplhat ze střechy po laně se vám v životě bude hodit, až budete opravovat komín na chatě. Budete vědět, jaký uzel vás udrží, abyste nespadli a nezlámali si vaz. Dobré je i vědět, jak si postavit v lese zemljanku. Nejen na uskladnění brambor na zimu. Své by o tom mohly vyprávět vietnamské nebo ukrajinské babičky…

Takovéhle „výsadkářské“ tábory, pro městské děti životně důležitější než kurz práce na počítači, učící tvrdosti a zároveň týmové práci a smyslu pro zodpovědnost nejen za sebe, ale za kolektiv přátel, najdete i v Česku. Ale spíš na tajňačku, vzhledem k všeobecnému pacifismu… A určitě tohle nenajdete pod záštitou ministryně obrany Černochové…

Naprosto tvrdý armádní výcvik „Razvedbataliona“ či „Specnaz dětěj“ pro děti od 10 do 16 let je na kempech v Rusku. Už v roce 2017 přijatá ruská vládní směrnice o „vlastenecké výchově“ ruských občanů výslovně chválí vojenské tábory jako účinný způsob, jak mladým lidem vštípit vlastenectví. Ne nadarmo se v ruštině „zbabělec“ řekne „trus“ a slovo „čušpan“ není jen nováček. Armáda je v Rusku jednou z mála institucí, kterým většina populace důvěřuje. Dnes do státem podporovaného army klubu patří kolem 850 000 ruských dětí. O tom se může ministryni Černochové zdát. Neumí propagandu.

V Izraeli jsou bojové tábory krav maga… Boj o přežití je zde realitou, ne romantikou. Dokonce je v Izraeli špičková střední škola pro budoucí rozvědčíky. V hebrejštině, perštině i rabštině. Která malá sabra by odolala romantické výzvě? Učí je jeden z nepovolanějších – Pini Šmilovič, brigádní generál ve výslužbě izraelské vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet. Druhá škola elitního programu Odem je v Katzrinu na Golanských výšinách. Velmi všestranné tábory a školy i s výukou práce s výbušninami pak občas novináři najdou u arabského obyvatelstva v místech, kterým místní říkají Palestina. Tatínci se pak svými ratolestmi chlubí na Facebooku…

Kung-fu kempy a školy různé tvrdosti jsou v Číně i v Japonsku.

Kdyby česká armáda chtěla zcela vážně investovat do militarizace mládeže, musela by pro to udělat víc a hlavně by to musela být systematická celoroční práce. Jako byl Svazarm, kde vyrůstali mladí konstruktéři letadel i aut, budoucí elektrotechnici, mladí piloti, navigátoři, výsadkáři, topografové, spojaři, řidiči, zdravotníci, hasiči či kynologové. Díky Svazarmu jsme v devadesátých letech byli na špici programování počítačů i stavby plotrů a dalšího hardwaru. Díky Svazarmu se sportovní kynologie stala masovou.

Ale to tenkrát nebyla ministryní Černochová…