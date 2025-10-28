„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi

28.10.2025 21:35 | Komentář

Prezident Petr Pavel v projevu při udílení státních vyznamenání na Pražském hradě vystoupil s projevem, který Petr Holec v komentáři pro ParlamentníListy.cz označil za „hybridní“. Podle jeho slov Pavel „prokázal svou schopnost klamat tělem i úmysly stejně rafinovaně jako kdysi agent Pávek“. Holec se zaměřuje na několik klíčových momentů z prezidentova projevu i některé vyznamenané osobnosti, třeba herce Zdeňka Svěráka či generála Karla Řehku.

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Foto: Hans Štembera
Popisek: 4. ročník mezinárodní konference s názvem Střední Evropa na své vlastní cestě

Podle Holce Pavel předvedl „hybridní projev“, kdy se pokusil spojit prvky demokratického diskurzu se zájmy konkrétních skupin. „Jako správný bývalý rozvědčík Varšavské smlouvy přečetl prezident Petr Pavel hybridní projev, v němž klamal tělem i úmysly stejně rafinovaně jak kdysi agent Pávek,“ napsal Holec.

Hra na Václava Havla

Pavel v projevu také vyzdvihl nezávislost médií, přičemž se konkrétně zaměřil na Českou televizi a Český rozhlas. Holec tuto část komentuje s ironií: „Když Pavel mluvil o nezávislosti médií, jistě tím myslel nezávislost, s jakou ho hlavně ČT hnala ve volbách na Pražský hrad a od té doby pro něj uctivě maká. Že večer na ČT komentoval Martin Řezníček, který ve prospěch Pavla památně cinkl volební debatu, berme jako hybridní vzkaz paktu Pavel-ČT-ČRo: budeme se vzájemně držet dál.“ Novinář zmiňuje, že Pavel není prvním, kdo tento narativ o „nezávislosti“ médií ve vztahu k prezidentovi opakovaně zdůrazňuje, přičemž v současnosti se jeví jeho vztah s médii spíše jako symbiotický.

Projev o NATO a EU: Nezájem o českou minulost

V projevu Pavel rovněž připomněl hodnoty spojené se vznikem samostatného Československa a důležitost členství v Evropské unii a NATO. Pro Holce byla tato část projevu zvláštní: „Nechápu, proč zrovna na výročí založení našeho samostatného státu prezident mluvil o EU a NATO. Možná mu to tam vepsala manželka Eva, aby za těch 100 tisíc korun taky něco dělala.“

Zmínku v Holcově komentáři také dostaly prezidentovy výroky o boji proti dezinformacím. Holcovi se nelíbí, že Pavel zmiňuje „boj proti dezinformacím“, což považuje za nástroj pro „kontrolu veřejného prostoru“. Podle něj tuto část projevu napsal spíše končící ministr vnitra Vít Rakušan, který je známý svou snahou o regulaci informací. „Ta strašidelná slova o boji proti dezinformacím mu určitě napsal končící vnitrák Vít Rakušan, autor týmu KRIT a totalitních manuálů,“ píše Holec.

Zdeňku Svěrákovi Řád bílého lva: Ironie osudu

V komentáři se Holec také vyjadřuje k udělení Řádu bílého lva Zdeňku Svěrákovi, který podle jeho názoru jistě toužil dostat vyznamenání spíše od Václava Havla, místo toho ho ale dostal od „bývalého bafuňáře KSČ a rozvědčíka ČSLA, která stejně jako Pavel hrdě bránila průniku demokracie do Československa“.„Je mi líto Zdeňka Svěráka, jemuž Pavel udělil Řád bílého lva. Scenárista, spisovatel a ironik by si to jistě přál od Havla, jenže ten upřednostňoval před antichartisty disidenty. Asi to tak má být, Svěrák končí jako mizerný a nedůstojný propagandista nejen Pavla, ale i ulhaného režimu Petra Fialy. Přitom jeho ironický humor kdysi zasáhl velkou část národa,“ uvedl Holec.


Zdeněk Svěrák přebírá státní vyznamenání od Petra Pavla. (Screen: ČT24)

Kritiky se dočkal i generál Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR, který obdržel státní vyznamenání. Holcovi se nelíbí, že Řehka, který v minulosti hájil pašování soukromých dronů na Ukrajinu, dostal řád. „Buď je to za jeho fotku do půl těla z nedávné dovolené, anebo za obhajobu pašování soukromých dronů na Ukrajinu, kdy veřejně obhajoval nezákonné jednání. To je skutečně pionýrské chování,“ zpochybňuje Holec rozhodnutí prezidenta vyznamenat Řehku. Podle něj jde o nevhodné ocenění pro někoho, kdo se veřejně zastával nelegálních aktivit.

Na závěr komentáře Holec připomíná, že prezident Pavel sice slíbil „dodržovat ústavu“, ale podle Holce je to pro něj především politická taktika. „To tedy znamená, že nebude chtít sestavovat vládu sám podle not svých investorů a skutečného prezidenta Petra Koláře a bude respektovat demokratickou vůli lidí,“ uzavírá s nadhledem Holec.

Holec , Pavel , 28. říjen , státní vyznamenání , 1918

autor: Karel Výborný

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi

