„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi

Podle Holce Pavel předvedl „hybridní projev“, kdy se pokusil spojit prvky demokratického diskurzu se zájmy konkrétních skupin. „Jako správný bývalý rozvědčík Varšavské smlouvy přečetl prezident Petr Pavel hybridní projev, v němž klamal tělem i úmysly stejně rafinovaně jak kdysi agent Pávek,“ napsal Holec.
Hra na Václava Havla
Pavel v projevu také vyzdvihl nezávislost médií, přičemž se konkrétně zaměřil na Českou televizi a Český rozhlas. Holec tuto část komentuje s ironií: „Když Pavel mluvil o nezávislosti médií, jistě tím myslel nezávislost, s jakou ho hlavně ČT hnala ve volbách na Pražský hrad a od té doby pro něj uctivě maká. Že večer na ČT komentoval Martin Řezníček, který ve prospěch Pavla památně cinkl volební debatu, berme jako hybridní vzkaz paktu Pavel-ČT-ČRo: budeme se vzájemně držet dál.“ Novinář zmiňuje, že Pavel není prvním, kdo tento narativ o „nezávislosti“ médií ve vztahu k prezidentovi opakovaně zdůrazňuje, přičemž v současnosti se jeví jeho vztah s médii spíše jako symbiotický.
Projev o NATO a EU: Nezájem o českou minulost
Zdeňku Svěrákovi Řád bílého lva: Ironie osudu
V komentáři se Holec také vyjadřuje k udělení Řádu bílého lva Zdeňku Svěrákovi, který podle jeho názoru jistě toužil dostat vyznamenání spíše od Václava Havla, místo toho ho ale dostal od „bývalého bafuňáře KSČ a rozvědčíka ČSLA, která stejně jako Pavel hrdě bránila průniku demokracie do Československa“.„Je mi líto Zdeňka Svěráka, jemuž Pavel udělil Řád bílého lva. Scenárista, spisovatel a ironik by si to jistě přál od Havla, jenže ten upřednostňoval před antichartisty disidenty. Asi to tak má být, Svěrák končí jako mizerný a nedůstojný propagandista nejen Pavla, ale i ulhaného režimu Petra Fialy. Přitom jeho ironický humor kdysi zasáhl velkou část národa,“ uvedl Holec.
Zdeněk Svěrák přebírá státní vyznamenání od Petra Pavla. (Screen: ČT24)
Kritiky se dočkal i generál Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR, který obdržel státní vyznamenání. Holcovi se nelíbí, že Řehka, který v minulosti hájil pašování soukromých dronů na Ukrajinu, dostal řád. „Buď je to za jeho fotku do půl těla z nedávné dovolené, anebo za obhajobu pašování soukromých dronů na Ukrajinu, kdy veřejně obhajoval nezákonné jednání. To je skutečně pionýrské chování,“ zpochybňuje Holec rozhodnutí prezidenta vyznamenat Řehku. Podle něj jde o nevhodné ocenění pro někoho, kdo se veřejně zastával nelegálních aktivit.
Nesestaví vládu podle not „prezidenta“ Petra Koláře?
Na závěr komentáře Holec připomíná, že prezident Pavel sice slíbil „dodržovat ústavu“, ale podle Holce je to pro něj především politická taktika. „To tedy znamená, že nebude chtít sestavovat vládu sám podle not svých investorů a skutečného prezidenta Petra Koláře a bude respektovat demokratickou vůli lidí,“ uzavírá s nadhledem Holec.
autor: Karel Výborný