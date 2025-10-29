Do medaile pro Geislerovou nečekaně zatažena Helena Vondráčková

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Čtvrtý prezident České republiky Petr Pavel letos rozdal 48 vyznamenání. A stejně jako v případě všech svých předchůdců se i prezident Petr Pavel dočkal pochval i kritiky za to, koho konkrétně vyznamenal. Na sociálních sítích to začalo bublat už během slavnostního večera.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Není to tak dávno, kdy byli v tento den vyznamenáni především příznivci a podporovatelé Zemana – od Fica přes Vondráčkovou až ke Krampolovi. Jsem moc rád, že je ta doba díky prezidentu Pavlovi nadobro pryč...“ napsal Jiří Pospíšil na sociální síti X.
Jenže hned přišla odpověď. Pospíšilovi vrátil slovní úder spisovatel, moderátor a spolupracovník exprezidenta Miloše Zemana Luboš Procházka.
„Jiří, neotírejte se, prosím, o Helenu, která dokázala stokrát více než Vy! A dokázala více než Aňa Geislerová. Tak to prostě je, každý prezident oceňuje ty, kterým fandí. Tečka,“ vypálil.
Aňa Gaislerová, známá česká herečka, letos patřila mezi vyznamenané. Helena Vondráčková převzala státní vyznamenání z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana 28. října 2017.
Jiří, neotírejte se, prosím, o Helenu, která dokázala stokrát více než Vy! A dokázala více než Aňa Geislerová. Tak to prostě je, každý prezident oceňuje ty, kterým fandí. Tečka. https://t.co/Y8YrjR0s7i— Luboš Procházka (@LubosPro1) October 28, 2025
Poté zatleskal životní partnerce Dany Drábové – paní Markétě Pávové, která od prezidenta Pavla taktéž dostala státní vyznamenání.
„Obdiv životní partnerce paní Dany Drábové, která dnes při převzetí státního vyznamenání pro zesnulou šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost prožila veřejný coming-out,“ napsal Procházka na sociální síti Facebook.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„Na rozdíl od Zemanových časů vyznamenal prezident Pavel pouze úctyhodné osobnosti, proti kterým nemohou být námitky, pokud člověk není zaujatý. Uniká mi ale logika úvahy, proč vynikající světoznámá tenistka je oceněna víc, než vynikající světoznámý humanitární pracovník a ještě víc, než vynikající světoznámý dirigent. Za Havlových časů byl Řád Bílého lva vymezen jen pro hlavy států a v ostatních případech jen pro opravdu dechberoucí zásluhy za náš stát a za naše osudy. Připadá mi, že tohle nejvyšší a mimořádné vyznamenání trochu zdevalvovalo. Možná je to škoda,“ povzdechl si.
Na rozdíl od Zemanových časů vyznamenal @prezidentpavel pouze úctyhodné osobnosti, proti kterým nemohou být námitky, pokud člověk není zaujatý.— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 28, 2025
Uniká mi ale logika úvahy, proč vynikající světoznámá tenistka je oceněna víc, než vynikající světoznámý humanitární pracovník a ještě…
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
„Proč to prezident a jeho okolí neudělají, i když mi před rokem v dopise slíbili, že na něj budou myslet, nevím. A nechci spekulovat. Vím jen, že to není fér a že mě to za Tomáše mrzí. Nepoděkoval mu zatím ani prezident, ani ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Přitom za mě je to hrdina, který si zaslouží náš respekt a úctu, protože jeho čin může v budoucnu motivovat i ostatní. V této chvíli se nedá nic dělat, jen slíbit, že snahu o vyznamenání tohoto mladého muže v dalších letech určitě nevzdám,“ nechala se slyšet Vildumetzová již před týdnem.
Poznamenala však také, že je na vůli každého prezidenta republiky, koho vyznamená a tato rozhodnutí prezidentů je třeba respektovat.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Na 99 % vím, že ani letos @prezidentpavel nevyznamená studenta Tomáše Hercíka. Mladého muže a hrdinu, který 21. 12. na FF UK v Praze přesvědčil policisty o tom, že ví, co dělá a dovedl je do 4. patra, čímž zachránil další životy. To mi potvrdili sami policisté.— Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) October 27, 2025
Proč to prezident… pic.twitter.com/S5FvWjdoJU
Ministr vnitra Rakušan zatleskal desetiletému klukovi Tomáši Malému, který dostal od prezidenta Pavla vyznamenání za projevenou statečnost, když zachránil svého dědečka.
„Není malých hrdinů. Šimon Malý, žák 4. třídy ZŠ v Osicích, který zachránil tonoucího dědečka. Umět v rozhodnou chvíli jednat je těžké i pro daleko starší a silnější. Právem mu náleží vyznamenání a úcta nás všech. Děkuju za jeho čin a panu prezidentovi za jeho ocenění,“ zdůraznil Rakušan.
Mgr. Vít Rakušan
Není malých hrdinů. Šimon Malý, žák 4. třídy ZŠ v Osicích, který zachránil tonoucího dědečka. Umět v rozhodnou chvíli jednat je těžké i pro daleko starší a silnější. Právem mu náleží vyznamenání a úcta nás všech. Děkuju za jeho čin a panu prezidentovi za jeho ocenění. ???? pic.twitter.com/EzGmL0rflC— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2025
Publicista Boris Jelínek pozvedl obočí nad předáním vyznamenání herci, scenáristovi, autorovi textů k písním a spisovateli Zdeňku Svěrákovi.
„Svěrák, bývalý komunista, co podepsal antichartu, dostal vyznamenání z rukou bývalého komouše agenta, který udržoval aktivně režim u moci... tohle nevymyslíš! Kde jsou všechny ti morální libtardí majáci?“ ptal se Boris Jelínek na sociální síti X.
Svěrák, bývalý komunista co podepsal antichartu, dostal vyznamenání z rukou bývalého komouše agenta, který udržoval aktivně režim u moci....tohle nevymyslíš! Kde jsou všechny ti morální libtardí majáci? :D pic.twitter.com/3PAAa0jvY6— Boris Jelínek (@Cesnekoviny) October 28, 2025
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Udělování vyznamenání bývalo za Zemana trapnou fraškou, při které urážel, šířil nenávist a choval se hulvátsky. Tyto doby jsou již naštěstí pryč a my si můžeme naplno užívat toho, že máme v čele slušného lídra, který vrátil vyznamenáním hodnotu a naší zemi důstojnost,“ poznamenal Gajoš.
A v diskusi pod jeho příspěvkem se hned objevila ostrá reakce.
„Určitě nám dokážete napsat aspoň jednu urážku, aspoň jedno hulvátské chování z udílení vyznamenání. Jinak samozřejmě lžete. Já za urážku a frašku považuji, že vyznamenání předává aktivní komunista, rozvědčík, předseda ZO KSČ, který schvaluje srpnovou invazi 1968,“ zaznělo.
Určitě nám dokážete napsat aspoň jednu urážku, aspoň jedno hulvátské chování z udílení vyznamenání. Jinak samozřejmě lžete.— Michal Hukal (@MichalHuka8877) October 28, 2025
Já za urážku a frašku považuji, že vyznamenání předává aktivní komunista rozvědčík předseda ZO KSČ, který schvaluje srpnovou invazi 1968.
Kritickými slovy na adresu prezidenta Pavla nešetřil ani publicista Lukáš Lhoťan. „Komunistický agent Pavel rozdává státní vyznamenání svým kamarádům, kteří ho podpořili ve volbách,“ vyjádřil svůj názor.
Komunistický agent Pavel rozdává státní vyznamenání svým kamarádům, kteří ho podpořili ve volbách :-D https://t.co/QQODJyC0V1— Lukáš Lhoťan (@LukasLhotan) October 28, 2025
Nepadala však jen kritická slova.
Poslankyně STAN Zdeňka Blišťanová prezidentovi Pavlovi poděkovala za to, že vyznamenal učitele z Jeseníků Jana Dvořáka. „Každé státní vyznamenání je připomínkou odvahy a služby druhým. Jsem pyšná, že jedno z nich míří k nám do Jeseníku, panu Janu Dvořákovi, učiteli, skautovi a člověku, který probouzí zájem mladých o veřejné dění,“ napsala poslankyně.
Mgr. Bc Zdeňka Blišťanová
Každé státní vyznamenání je připomínkou odvahy a služby druhým.— Zdeňka Blišťanová (@ZBlistanova) October 28, 2025
Jsem pyšná, že jedno z nich míří k nám do Jeseníku, panu Janu Dvořákovi, učiteli, skautovi a člověku, který probouzí zájem mladých o veřejné dění. ?? pic.twitter.com/H0hPEfiOJL
Prezidentovi i všem vyznamenaným zatleskala také europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.
„Příběh vedle příběhu. Osobnost vedle osobnosti. Dnešní státní vyznamenání jsou důstojnou oslavou naší země a připomenutím, že jsme země plná šikovných lidí. Gratuluji a děkuji z celého srdce!“ podotkla.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Příběh vedle příběhu. Osobnost vedle osobnosti. Dnešní státní vyznamenání jsou důstojnou oslavou naší země a připomenutím, že jsme země plná šikovných lidí. Gratuluji a děkuji z celého srdce! ????— Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 28, 2025
Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni zatleskal Šimonu Pánkovi a Tomáši Pojarovi, prezidentům Člověka v tísni, kteří dostali od Pavla státní vyznamenání. Šimon Pánek za velký kus práce, který odvedl v neziskovém sektoru a Tomáš Pojar za své kroky posilující bezpečnost Česka. Především od vpádu ruské armády na Ukrajinu.
„Člověk v tísni měl 2 ředitele. Tomáše Pojara (ex) a Šimona Pánka. Oba dnes dostali státní vyznamenání od prezidenta Pavla. Děkuji,“ zdůraznil Hůle.
Člověk v tísni měl 2 ředitele. Tomáše Pojara (ex) a Šimona Pánka. Oba dnes dostali státní vyznamenání od @prezidentpavel, gratuluji pic.twitter.com/Z8HWqweryH— daniel hule ?? (@DanielHule) October 28, 2025
Jdete k volbám?
„Dnes byli na Hradě po zásluze oceněni světoví vědci, olympijští medailisté či váleční hrdinové... a pak to prezident Pavel celé deklasuje metálem pro twitterového heroje Řehku a pro toho Fialova poradce, co prý místo Lipavského řídil zamini. Už tomu chyběl jen Bílý lev pro Foltýna. Aspoň, že ocenili za hrdinství Aničku Malinovou,“ poznamenal Dostál na adresu ženy, která za druhé světové války pomohla českým hrdinům Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi.
autor: Miloš Polák