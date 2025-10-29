Do medaile pro Geislerovou nečekaně zatažena Helena Vondráčková

Prezident Petr Pavel rozdal v roce 2025 48 vyznamenání. A už během slavnostního večera to začalo vřít. Někdo ocenil jména vyznamenaných, druhý na některých oceněných nenechal nit suchou. Bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil si, obrazně řečeno, kopl do dlouholeté české zpěvačky Heleny Vondráčkové. Okamžitě dostal tvrdou slovní facku. A to byl teprve začátek. Došlo i na Zdeňka Svěráka a další vyznamenané.

Do medaile pro Geislerovou nečekaně zatažena Helena Vondráčková
Foto: Seznam Zprávy
Popisek: Aňa Geislerová

Česká republika oslavila 107. narozeniny. 28. října byla již tradičně rozdána státní vyznamenání. Prezident Václav Havel každý rok rozdal desítky vyznamenání. Každý rok okolo 6 desítek. Jeho nástupce Václav Klaus rozdával během svého mandátu kolem 2 desítek vyznamenání každý rok a třetí prezident Miloš Zeman rozdal každý rok kolem 4 desítek vyznamenání.

Čtvrtý prezident České republiky Petr Pavel letos rozdal 48 vyznamenání. A stejně jako v případě všech svých předchůdců se i prezident Petr Pavel dočkal pochval i kritiky za to, koho konkrétně vyznamenal. Na sociálních sítích to začalo bublat už během slavnostního večera.  

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  prezident České republiky
Někdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil prezidentu Pavlovi za to, koho vyznamenal, zatleskal. A rýpl si přitom do dlouholeté české zpěvačky Heleny Vondráčkové. A nejen do ní.

„Není to tak dávno, kdy byli v tento den vyznamenáni především příznivci a podporovatelé Zemana – od Fica přes Vondráčkovou až ke Krampolovi. Jsem moc rád, že je ta doba díky prezidentu Pavlovi nadobro pryč...“ napsal Jiří Pospíšil na sociální síti X.

Jenže hned přišla odpověď. Pospíšilovi vrátil slovní úder spisovatel, moderátor a spolupracovník exprezidenta Miloše Zemana Luboš Procházka.

„Jiří, neotírejte se, prosím, o Helenu, která dokázala stokrát více než Vy! A dokázala více než Aňa Geislerová. Tak to prostě je, každý prezident oceňuje ty, kterým fandí. Tečka,“ vypálil.

Aňa Gaislerová, známá česká herečka, letos patřila mezi vyznamenané. Helena Vondráčková převzala státní vyznamenání z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana 28. října 2017.

 

 

Poté zatleskal životní partnerce Dany Drábové – paní Markétě Pávové, která od prezidenta Pavla taktéž dostala státní vyznamenání.

„Obdiv životní partnerce paní Dany Drábové, která dnes při převzetí státního vyznamenání pro zesnulou šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost prožila veřejný coming-out,“ napsal Procházka na sociální síti Facebook.

Pár slov k vyznamenaným napsal i Miroslav Kalousek, který ocenil výběr oceněných, ale v jednu chvíli přece jen pozvedl obočí.

„Na rozdíl od Zemanových časů vyznamenal prezident Pavel pouze úctyhodné osobnosti, proti kterým nemohou být námitky, pokud člověk není zaujatý. Uniká mi ale logika úvahy, proč vynikající světoznámá tenistka je oceněna víc, než vynikající světoznámý humanitární pracovník a ještě víc, než vynikající světoznámý dirigent. Za Havlových časů byl Řád Bílého lva vymezen jen pro hlavy států a v ostatních případech jen pro opravdu dechberoucí zásluhy za náš stát a za naše osudy. Připadá mi, že tohle nejvyšší a mimořádné vyznamenání trochu zdevalvovalo. Možná je to škoda,“ povzdechl si.

 

 

Senátorka ANO Jan Mračková Vildumetzová prezidentu Pavlovi vynadala, že nevyznamenal studenta Tomáše Hercíka. Nevyznamenal ho, přestože jí to prý slíbil.

„Proč to prezident a jeho okolí neudělají, i když mi před rokem v dopise slíbili, že na něj budou myslet, nevím. A nechci spekulovat. Vím jen, že to není fér a že mě to za Tomáše mrzí. Nepoděkoval mu zatím ani prezident, ani ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Přitom za mě je to hrdina, který si zaslouží náš respekt a úctu, protože jeho čin může v budoucnu motivovat i ostatní. V této chvíli se nedá nic dělat, jen slíbit, že snahu o vyznamenání tohoto mladého muže v dalších letech určitě nevzdám,“ nechala se slyšet Vildumetzová již před týdnem.  

Poznamenala však také, že je na vůli každého prezidenta republiky, koho vyznamená a tato rozhodnutí prezidentů je třeba respektovat.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  ANO 2011
  senátorka
Ministr vnitra Rakušan zatleskal desetiletému klukovi Tomáši Malému, který dostal od prezidenta Pavla vyznamenání za projevenou statečnost, když zachránil svého dědečka.

„Není malých hrdinů. Šimon Malý, žák 4. třídy ZŠ v Osicích, který zachránil tonoucího dědečka. Umět v rozhodnou chvíli jednat je těžké i pro daleko starší a silnější. Právem mu náleží vyznamenání a úcta nás všech. Děkuju za jeho čin a panu prezidentovi za jeho ocenění,“ zdůraznil Rakušan.

Mgr. Vít Rakušan

  STAN
  1. místopředseda vlády
Publicista Boris Jelínek pozvedl obočí nad předáním vyznamenání herci, scenáristovi, autorovi textů k písním a spisovateli Zdeňku Svěrákovi.

„Svěrák, bývalý komunista, co podepsal antichartu, dostal vyznamenání z rukou bývalého komouše agenta, který udržoval aktivně režim u moci... tohle nevymyslíš! Kde jsou všechny ti morální libtardí majáci?“ ptal se Boris Jelínek na sociální síti X.

 

 

Marek Gajoš, člen TOP 09, naproti tomu výběr osobností vyznamenaných prezidentem Pavlem ocenil. A stejně jako jeho stranický kolega Jiří Pospíšil zmínil Miloše Zemana.

„Udělování vyznamenání bývalo za Zemana trapnou fraškou, při které urážel, šířil nenávist a choval se hulvátsky. Tyto doby jsou již naštěstí pryč a my si můžeme naplno užívat toho, že máme v čele slušného lídra, který vrátil vyznamenáním hodnotu a naší zemi důstojnost,“ poznamenal Gajoš.

A v diskusi pod jeho příspěvkem se hned objevila ostrá reakce.

„Určitě nám dokážete napsat aspoň jednu urážku, aspoň jedno hulvátské chování z udílení vyznamenání. Jinak samozřejmě lžete. Já za urážku a frašku považuji, že vyznamenání předává aktivní komunista, rozvědčík, předseda ZO KSČ, který schvaluje srpnovou invazi 1968,“ zaznělo.

 

 

Kritickými slovy na adresu prezidenta Pavla nešetřil ani publicista Lukáš Lhoťan. „Komunistický agent Pavel rozdává státní vyznamenání svým kamarádům, kteří ho podpořili ve volbách,“ vyjádřil svůj názor.

 

 

Nepadala však jen kritická slova.

Poslankyně STAN Zdeňka Blišťanová prezidentovi Pavlovi poděkovala za to, že vyznamenal učitele z Jeseníků Jana Dvořáka. „Každé státní vyznamenání je připomínkou odvahy a služby druhým. Jsem pyšná, že jedno z nich míří k nám do Jeseníku, panu Janu Dvořákovi, učiteli, skautovi a člověku, který probouzí zájem mladých o veřejné dění,“ napsala poslankyně.

Mgr. Bc Zdeňka Blišťanová

  TOP 09
  poslankyně
Prezidentovi i všem vyznamenaným zatleskala také europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.

„Příběh vedle příběhu. Osobnost vedle osobnosti. Dnešní státní vyznamenání jsou důstojnou oslavou naší země a připomenutím, že jsme země plná šikovných lidí. Gratuluji a děkuji z celého srdce!“ podotkla.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  STAN
  • Profil není používán
  europoslankyně
Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni zatleskal Šimonu Pánkovi a Tomáši Pojarovi, prezidentům Člověka v tísni, kteří dostali od Pavla státní vyznamenání. Šimon Pánek za velký kus práce, který odvedl v neziskovém sektoru a Tomáš Pojar za své kroky posilující bezpečnost Česka. Především od vpádu ruské armády na Ukrajinu.

„Člověk v tísni měl 2 ředitele. Tomáše Pojara (ex) a Šimona Pánka. Oba dnes dostali státní vyznamenání od prezidenta Pavla. Děkuji,“ zdůraznil Hůle.

 

 

Naproti tomu europoslanec Ondřej Dostál, místopředseda hnutí STAČILO! za udělení vyznamenání Tomáši Pojarovi prezidenta Pavla zkritizoval. Kritikou nešetřil ani na adresu stávajícího náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky.

„Dnes byli na Hradě po zásluze oceněni světoví vědci, olympijští medailisté či váleční hrdinové... a pak to prezident Pavel celé deklasuje metálem pro twitterového heroje Řehku a pro toho Fialova poradce, co prý místo Lipavského řídil zamini. Už tomu chyběl jen Bílý lev pro Foltýna. Aspoň, že ocenili za hrdinství Aničku Malinovou,“ poznamenal Dostál na adresu ženy, která za druhé světové války pomohla českým hrdinům Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi.

Ondřej Dostál promlouvá

Psali jsme:

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
Politik ODS řekl, že Československo nemělo vzniknout a přineslo Čechům neštěstí
Státní vyznamenání: Pavel nejspíš „vyvolá“ i Drábovou

 

autor: Miloš Polák

