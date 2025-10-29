Vidlák: Předvolební podvod supermarketů. Bolístky Svěráka a Geislerové

Co říkáte na projev, který připravila Kancelář prezidenta republiky a přečetl ho její mluvčí, pardon, prezident republiky?
V den, kdy slavíme svátek suverénní a nezávislé republiky nám prezident oznámí, že by bylo dobré vzdát se práva veta (a samozřejmě přijmout euro, to už známe). Potřebuje to ještě nějaký komentář? Řekl bych, že indický místokrál za blahých časů britského impéria prokazoval menší míru lokajství a servility. Ze strachu, aby nám naši suverenitu nevzalo Rusko, ji raději rovnou odevzdáme do Brusele...
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Mě tam zaujalo, jak prezident velebil to „mládí v politice“. Já jsem také kdysi byl členem Mladých konzervativců, ale tenkrát nám starší říkali, že se máme učit a pozorovat. Dnes je generace – pečlivě vychovaná liberálními školami – stavěná na piedestal. A v pozadí jsou ti, kteří ji tam staví. Jsem divný, když mi to v případě Pirátů či STANu připomíná Mao Ce-tunga a kulturní revoluci?
Jeden rozdíl bych viděl... Kdysi byli ti mladí skutečně vzdělaní. Školy do nich skutečně něco nadrilovaly. Mládí bylo skutečně sečtělé, bylo schopno zastávat místa v průmyslové výrobě, bylo schopno vyprojektovat mosty i jaderné elektrárny. To byl úplně jiný potenciál pro revoluci. Dnešní mládí bohužel nedovede určit ani svoje pohlaví, natož aby určovalo směr společenského vývoje. Karel Havlíček Borovský měl pravdu. Revoluci můžete dělat jen ve vzdělané společnosti. Jinak si jen rozbijete to málo, co vám ještě zbylo.
Každopádně, po projevu přečteném prezidentem přišlo na vyznamenávání. Zdeněk Svěrák dostal rovnou Řád Bílého lva. Je to adekvátní? A co Aňa Geislerová, například?
Prezident prostě vyznamenal své kamarády – liberály. Nic jiného bych za tím nehledal. V podstatě vyznamenal ty, kteří mu pomáhali udržet klid a řád, i když v řízení státu podělali, na co přišli. Berte to jako takovou náplast na liberální bolístky. Vládnout sice nebudou, ale ještě mohou od prezidenta dostat nějakou pěknou medaili.
Já se na to ptám i proto, že se chystá ustavení nové vlády, a tak nějak se mluví o koordinované akci „pražské kavárny“ a jejích médií. A v tom budou mít roli i umělci. Demonstrace, vypouštění „kauz“, petice „osobností“... Vidíte to taky v jasných barvách?
Ano, vidím. Ale čím déle o tom přemýšlím, tím menší význam tomu dávám. Doba je totiž dokonale postfaktická a všechny tyto akce přesvědčují jen přesvědčené. To samozřejmě úplně stejně platí i pro nás. Národ už se totiž rozdělil a já marně přemýšlím, co by se muselo stát, aby jeho významnější část změnila svůj postoj. Zasypávat příkopy, to bude úkol doby. Ale přiznám se, že zatím vůbec nevím, jak na to.
Zkusme s odstupem ještě řešit volby. U vás ve STAČILO! se to nepovedlo, víme. K čemu se za těch pár týdnů došlo a co bude dál s vámi, STAČILO!, Kateřinou Konečnou a KSČM? SOCDEM, tu jste asi už rovnou ztratili.
STAČILO! bude pokračovat. Má na to lidi i prostředky. A samozřejmě, je připraveno spolupracovat se všemi partnery, se kterými šlo do voleb. Jak by si to všichni představovali, o tom se teď vedou diskuse, ale nevedeme je přes média ani sociální sítě. Naše partnery teď čekají sjezdy, kde se rozhodnou. To je demokracie a na toto rozhodnutí je třeba si počkat. Hnutí STAČILO! bude mít následně sjezd začátkem příštího roku.
Do té doby ale nesmíme ani naznačovat (smích).
Vůbec tedy, staly se volby nějakým ventilem, díky kterému se vypustilo napětí a „vyčistil se vzduch“, nebo nám tady v naší krásné zemi něco smrdí pořád?
Poměr sil se nezměnil. Jen nepropadlo tolik hlasů. To znamená, že se vzduch nevyčistil, jen snad s novou vládou přijde jiný přístup ke snižování napětí ve společnosti. Nebo alespoň přestane to foltýnovské prohlubování příkopů. Nevím, jak se bude nové vládě dařit v této turbulentní době, ale doufám, že se rozpory ve společnosti alespoň nezvětší.
Že vám se vlastně ani moc nehodí „do krámu“, aby nastupující vláda byla úspěšná? Tak kousavě konstatuji.
Andreje Babiše čeká nejen lítý boj s Evropskou komisí o grýndýl, migrační pakt a emisní povolenky. Čeká ho bitva s Trumpem o cla, čekají ho následky války na Ukrajině a do toho všeho ho čeká silná domácí opozice vyfutrovaná médii i zahraničními vlivy, která by ho nejraději viděla v base. Nová vláda to prostě bude mít těžké, protože společnost je rozpolcená. Přitom jdeme do období, kdy bychom národní jednotu potřebovali jako sůl.
Lidi začínají brblat, že nějak zase zdražují potraviny. Nenápadně, ale se zrychlujícím účinkem. Je to jen brblání?
Asi čtrnáct dní před volbami byly hytlermarkety plné až skoro neuvěřitelných slevových akcí. To se obchodní řetězce zapojily na straně Marka Výborného do politického boje. Teď si ušlé zisky berou zpět. V této chvíli se podle mě vracíme na běžnou cenovou hladinu. Ale zeptejte se mě za měsíc. To už bude jasnější, kam se ceny pohnuly. Bohužel, když se podíváte na evropské hospodářství, není moc důvod k optimismu.
autor: Jaroslav Polanský