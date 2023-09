„Ale vždyť na to mají právo!“ Železný v ČT drtil Pekarovou. Pak se to strhlo

Moderátor Jakub Železný se před pár dny v Událostech, komentářích ČT přetahoval s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) o to, zda má opozice právo na sněmovní obstrukce kvůli projednání vládního konsolidačního balíčku. Železného ostré vystupování vůči političce vyvolává opět údiv; někteří tuší, že je to předzvěst jeho odchodu z veřejnoprávní televize. Jiní naopak změnu v jeho způsobu vedení rozhovoru oceňují, konečně prý jde o nestrannost.

reklama

„Určitě si za chvíli vyslechnu pohádku o EET, že kdybychom lépe vybírali daně... to už jsme slyšeli mnohokrát,“ zmiňovala Pekarová Adamová v Událostech, komentářích ČT výtky opozice. Moderátor Železný ji brzdil slovy, aby „nepředjímala“.

„Ve státním rozpočtu zkrátka nebudou ty peníze, pokud nebudeme ten systém řešit, pokud nebudeme řešit penzijní reformu, kterou jsme tu už osm let mohli mít, kdyby o ní hnutí ANO jenom nemluvilo, neslibovalo, ale udělalo ji. Takže jsou to vše hezké řeči, že tu zatěžujeme občany, ale my jsme šli primárně po výdajích státu, zkrouhnutí dotací, šli jsme o dvě procenta dolů s platy státních zaměstnanců. Co se týče daní, jdeme primárně po alkoholu, cigaretách, hazardu a dalších,“ hájila Pekarová Adamová vládní konsolidační balíček.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová (nestr. za ANO) na její slova reagovala: „Co třeba pohádka o tom, že Česká národní banka avizuje, že ten daňový balíček způsobí propad HDP o 1,3 %, což je skoro 100 miliard korun. Takže jestli tato pohádka zní uším paní předsedkyně lépe, tak klidně můžeme jet tuto rétoriku. Sami ekonomové varují před tím, že vládní daňový balíček je protirůstový a proinflační. Vláda by se měla chytnout za nos. Paní předsedkyně má zřejmě ráda pohádku o jitrnici jakou svět neviděl, protože když se tu bavíme o výdajích státu, tak ty oni neviděli. Kde se uspoří na dotacích, jak to bude s provozem státu, říkali, že uspoří na platech, pak to sami dementovali. Kde je těch 62.5 miliardy? My to nevidíme. Vidíme jen, že jdete po lidech,“ dodala Dostálová.

Fotogalerie: - Třetí den úsporného balíčku

Pekarová Adamová kritizovala, že během dlouhého jednání Poslanecké sněmovny o onom úsporném balíčku, které jsme mohli v tomto týdnu sledovat, dochází k „poměřování svalů mezi jednotlivými opozičními stranami, protože soupeří o stejného voliče a o voliče, jejichž hlasy ve volbách propadly“. „Tito voliči víc slyší na formu než na obsah, tedy jak dlouho se řeční, jestli je to rekord a podobně. My jsme dnes byli svědky opět dlouhého vystoupení Andreje Babiše, je to šest hodin řečnění, ale nula řešení,“ komentovala Pekarová Adamová úterní několikahodinové jednání o programu sněmovní schůze.

Moderátor Železný Pekarovou Adamovou zastavil s tím, že na to má opozice právo. „Na druhou stranu, promiňte, to je přece demokratické právo opozice ve Sněmovně, když to řeknu velmi lidově a velmi hrubě, že si tam mohou říkat, co chtějí,“ kontroval. – „Mají právo obstruovat, obstruovala i naše strana, když jsme byli v opozici. Nicméně...“ nadechla se předsedkyně Sněmovny – načež jí moderátor skočil do řeči s tím, že „všechny vládní strany obstruovaly“.

„Obstrukce versus destrukce Sněmovny, to už je ale trochu rozdíl. V tomto volebním období jsme svědky spíše destruování celé debaty, nezaznívají návrhy řešení, jenom kritika,“ namítla Pekarová Adamová. „Nicméně, neříkám, že nemají právo hovořit...“ chtěla dokončit další větu.

A Železný opět důrazně zopakoval, že „mají právo hovořit“. „Ale jen k pořadu schůze se v tomto volebním období hovoří čtyřikrát déle a čtyřikrát více než v jakémkoli předchozím volebním období,“ podotkla. Ale ani tím se jí nepodařilo Železného přesvědčit. „Ano, ale i to je jejich právo. Buďme fér,“ apeloval Železný na Pekarovou Adamovou.

Moderátor byl následně kritizován za to, jakým způsobem vůči Markétě Pekarové Adamové oponoval. Podle Petra Nováka je to nejspíš zapříčiněno tím, že v České televizi ke konci roku zřejmě skončí a dává tak více prostor svým názorům. „Železný se zbláznil nebo cítí nějakou změnu, o které my nevíme?“ nestačil se divit.

Železný se zbláznil nebo cítí nějakou změnu o které my nevíme? pic.twitter.com/iYrIF0WmaH — Petr Novák (@PetrNov95968147) September 9, 2023

Další uživatelé sociálně sítě X dodali, že v České televizi Železný – u něhož diváci ČT mohli opakovaně dlouhodobě sledovat osobní demonstrace jeho postojů – nemá dávno co dělat.

U některých lidí Železný našel i zastání – neboť počínání vlády už se nelíbí ani jejím voličům. „Nechci ho nijak vehementně hájit, ale klidně je možné, že se ta nečinnost, laxnost a amatérismus vlády a politiků koalice zajídá i nejednomu jejímu příznivci. Že jim ale bude vadit také ohraný program anti-Babiš nebo vypjatá pro-ukrajinská rétorika, to je docela překvapení,“ zněla jedna z reakcí.

„To je ale obrat! No snad mu to vydrží,“ tleskal Železnému další přispěvatel do diskuse, kterému se jeho ostrá rétorika vůči Pekarové Adamové zamlouvá.

Jiní u Železného spatřovali, že rozhovor konečně vede objektivním a nestranným způsobem. „Proč by se zbláznil, konečně to komentuje nezávisle. Kriticky se ptá a odpovídá,“ uvedl diskutér.

„Od určité doby, pozoruji změnu. Kde jsou ty časy, kdy po Nacherovi házel vzteky papíry,“ vzpomněla pobaveně v komentáři další diskutérka, jak Železný nezvládl emoce a na opozičního poslance Nachera hodil vzteky papíry s připravenými dotazy.

Psali jsme: Útok na papeže! Kroupa podepsán pod textem proti hlavě katolické církve. A je zle „Zaprodanec?“ Souček, nastupující šéf ČT, dělá pořádek. Chce držet pravidla Fremr a Pavel: Jakub Železný to rozsekl. A další potíže Odhalil nový šéf ČT své plány brzy? Petr Žantovský tuší, co se chystá uvnitř „Kavek“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE