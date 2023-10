„Amatéři, dělají zemi akorát ostudu“. Poločasový rozhovor o vládě s Andrejem Babišem

reklama

Předseda vlády Petr Fiala dnes v dopoledních hodinách vydal na sociální síti X video, v němž po dvou letech od parlamentních voleb shrnul úspěchy vládní koalice, která podle jeho slov vstupuje do druhé půlky volebního období s dobrým skóre.

Na jeho vyjádření o pár hodin později velmi kriticky zareagoval předseda opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš, podle jehož slov si Fialova vláda počíná katastroficky. „Tato vláda je úplná katastrofa a my jsme klesli ve všech parametrech. Z šesté nejméně zadlužené země jsme se dostali na devátou příčku. Co se týče životní úrovně, opět jsme klesli o tři příčky, tedy z deváté na dvanáctou, v ohrožení bezpečnosti našich občanů dokonce z šesté na dvanáctou a v inflaci jsme druzí nejhorší,“ hodnotil pro televizi CNN Prima News dvouleté vládnutí Fialovy vlády.

Pokud by vládu měl ohodnotit jako ve škole, dostala by za pět. „To je na padáka, okamžitě by měli skončit,“ míní lídr opozice. Odsoudil rovněž, že ve vládě nesedí žádní odborníci. „Vláda je naprosto nekompetentní, není tam ani jeden ekonom, jsou to amatéři, co dělají jenom obrovskou ostudu, i ve světě,“ konstatoval.

„Tahle vláda neudělala pro lidi vůbec nic, jen jim ničí životy, ničí jejich životní úroveň, ničí střední třídu. Za dva roky pro lidi neudělali nic,“ vyčítá Babiš, že vládní pětikoalice nemyslí na lidi. „Místo toho zvyšuje daně, nechává vydělat výrobcům elektřiny a cpe peníze do zbytečného zbrojení,“ doplnil s tím, že „jediné, co tato vláda umí, je vymlouvat se na ‚Babiše“.

Fiala dnes výsledek posledních voleb označil za vítězství demokratických stran nad populisty, komunisty a extremisty. Poslední dva roky podle něj nebyly snadné, protože vláda musela čelit dozvukům epidemie covidu-19, důsledkům ruské invaze na Ukrajině, uprchlické vlně, energetické krizi, inflaci či dezinformacím, které měly cíleně radikalizovat části společnosti.

„Ačkoliv vím, že mnozí z vás, a já také, by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje, ve sportovní terminologii, do druhého poločasu s dobrým skóre,“ domnívá se premiér. Podařilo se podle něj zvrátit trend zadlužování po minulých vládách, inflace se zpomalila. „I když její stav ještě není ideální, tak jsem si jist, že se příští rok dostaneme na čísla, na která jsme byli zvyklí před krizi," řekl Fiala.

Alena Schillerová dnes ČTK napsala, že Fialova vláda za dva roky otřásla peněženkami českých rodin i veřejnými financemi. „Podle statistických dat čelíme největšímu propadu reálných mezd ze zemí OECD, druhé nejvyšší inflaci v EU, máme třetí nejvyšší náklady na bydlení v Evropě, tržby obchodníků klesají 16 měsíců v řadě a rekordní počet lidí se neobejde bez příspěvku na bydlení,“ konstatuje.

Tomio Okamura zhodnotil dosavadní výkon vlády jako katastrofu; dopustila se podle něj stovek chyb, které likvidují ČR i její občany. „Tak nekvalifikovanou vládu, která by tak poničila vlastní zemi a její občany, tak arogantní a nepoučitelné vládní elity tato země v dějinách ještě neměla,“ napsal ČTK Okamura.

Petr Fiala naopak ocenil systematické investice vlády do energetické bezpečnosti či do silnic a dálnic. „Věřím, že se nám po dekádě nezodpovědného populisticko-socialistického vládnutí daří naši zemi opět dávat dohromady," vyjádřil se předseda vlády. Zdůraznil, že „se musí podařit udržet demokracii a západní směřování Česka“.

Podle Schillerové vláda zatím jen boří, ale nepřichází s ničím vlastním. Vyčítá jí například zrušení elektronické evidence tržeb (EET) i to, že nerozvíjí online projekty předchozího kabinetu vedeného ANO. Vláda podle ní také zahodila konsolidační plán založený na řádném výběru stávajících daní. „ANO je také zárukou demokracie a západní orientace. Navíc, na rozdíl od ODS, své sliby i plníme,“ připomněla Schillerová.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN získaly před dvěma lety ve volbách celkově 108 mandátů a hned po sečtení hlasů podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Koalice rovněž oznámily, že nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. Vláda bude pravděpodobně brzy čelit třetímu hlasování o nedůvěře; obě předchozí vládní většina ve Sněmovně ustála.

