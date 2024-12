„Americké rakety na Rusko? Velké ne.“ Oceněný Trump dupl. U Rusů hlavní zpráva

Zvolený americký prezident Donald Trump, který titul získal již v roce 2016, porazil v užším výběru viceprezidentku Kamalu Harrisovou, Catherine, princeznu z Walesu, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, nebo miliardáře Elona Muska. Titul je historicky udělován osobnostem, které zásadním způsobem ovlivnily globální dění.

„Tak vám tedy moc děkuji. Je to čest, obrovská čest,“ komentoval ocenění Trump na čtvrtečním otevírání burzy v New Yorku. „Od časopisu Time se mi dostává této pocty už podruhé. Myslím, že tentokrát se mi to vlastně líbí ještě víc, protože… no, odvedli jsme dobrou práci,“ řekl Trump a znovu poděkoval.

Trump v rozhovoru pro časopis Time mimo jiné řekl, že jedním z jeho prvních oficiálních činů ve funkci prezidenta bude omilostnění většiny obviněných nebo odsouzených za to, že vtrhli do Kapitolu, aby zablokovali potvrzení vítězství Joea Bidena v roce 2020. „Začne to hned v první hodině,“ řekl. „Možná v prvních devíti minutách,“ prohlásil.

Nově zvolený prezident se časopisu také svěřil se svými názory na ukončení války na Ukrajině.

„Blízký východ je jednodušší problém než to, co se děje s Ruskem a s Ukrajinou. Počty mrtvých mladých vojáků, kteří leží na polích všude kolem, jsou ohromující. Je to šílené, co se děje,“ řekl, než si vzal na mušku Kyjev za to, že minulý měsíc vypustil na ruské území rakety americké výroby.

„Velmi ostře nesouhlasím s tím, aby byly rakety posílány stovky kilometrů do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji.“ Trump dále řekl, že podporu USA Ukrajině využije jako páku proti Rusku ve snaze ukončit válku. „Chci dosáhnout dohody a jediný způsob, jak dosáhnout dohody, je neopouštět Ukrajinu,“ vysvětloval Trump.

O Trumpově zvolení osobností roku na první straně píše i ruská agentura TASS. Rusko bedlivě očekává, s jakými kroky přijde Trump, který opakovaně prohlašoval, že ukončí válku za 24 hodin nebo že Ukrajině nepošle už ani náboj nebo jediný dolar.

