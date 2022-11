„Ani Černochovou, ani Vrabela nezavírat.“ Do kauzy "poplašná zpráva" promluvil ústavní právník. A nejen on

reklama

„Ne, nepatří. Svobodu slova tu máme proto, aby lidi mohli říkat i úplné pitomosti,“ myslí si Roman Kříž, právník, zakladatel Libertariánského institutu.

„Ano, pod podmínkou, že na vedlejší cele bude Vít Rakušan za vyvěšení transparentu s Putinem v pytli na budově ministerstva,“ uvedl Matěj Stropnický, politik, novinář, herec, bývalý předseda Strany zelených.

„Rozhodně by se tím policie měla zabývat. Jako trestně právní advokátka v tomto jednání spatřuji skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy,“ vysvětlila Adéla Šípová (nez. za Pirátskou stranu), senátorka za Kladno, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti.

„Spíš do blázince,“ stručně okomentoval Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Do vězení patří mnohem méně lidí, než jaké tam už dnes kvůli pitomé kriminalizaci posíláme. Názory a obavy musí být v normální společnosti nejen povolené, ale i vítané. Pravda se prosadí v konkurenci idejí, ne potlačením odlišností,“ konstatovala Daniela Kovářová, právnička, spisovatelka, advokátka, senátorka za obvod Plzeň - město, prezidenta Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti a ředitelka Justiční akademie.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7497 lidí Jan Korytář, ekolog, lektor, politik, první předseda politického hnutí Změna, exprimátor Liberce. „Určitě ne. Je to jeho názor, a jakkoliv mi může připadat tento názor nepodložený až zavádějící, i takovýto názor by měla svobodná diskuze v demokratické společnosti unést. Diskutujme, nezavírejme,“ poradil, ekolog, lektor, politik, první předseda politického hnutí Změna, exprimátor Liberce.

„Jestli toto opravdu řekl, tak to je opravdu na pováženou. Buď není zcela psychicky zdráv, nebo toho válečného štváče jenom hraje, aby tím z nějakých důvěřivců vytáhl další peníze,“ domnívá se Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Pirátskou stranu pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

„V trestním zákoníku máme paragraf 357 Šíření poplašné zprávy. Zdá se, že k naplnění tohoto paragrafu uvedeným výrokem došlo, nicméně rozhodnutí nechám na osobách a orgánech k tomu příslušných,“ upozornil Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Do vězení asi ne, ale na psychiatrii určitě,“ konstatoval Tomáš Jirsa (ODS), senátor za Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Tak je nešťastný, ale rozhodně to není pro uložení trestu odnětí svobody. Pochybuji, že je to tak vážné a spíše je to klasická aktivita mainstreamových provládních sil, když vidí, že je třeba likvidovat člověka, který získává podporu alternativní části obyvatelstva. Sám s tím mám zkušenosti, neboť momentálně ministryně obrany na mě podala jakousi podobnou stížnost České advokátní komoře. Částečně proto i cítím, že jsem s Vrabelem na jedné lodi,“ vysvětlil Jiří Vyvadil, právník, bývalý předseda Československé strany socialistické, poslanec a senátor.

„Svoboda slova by měla být nedotknutelná. Vypadá to, že však co je dovoleno bohovi, není povoleno volovi. Ten výrok je určitě za hranou. Dal bych mu 300 hodin veřejně prospěšných prací, musel by nosit pracovní oděv s viditelnou nášivkou informátor a vědomý šiřitel lži. Čistil by ulice, uklízel odpadky pod bedlivou kontrolou našich veřejnoprávních médií,“ poznamenal s ironickým úsměvem Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné, bývalý poslanec a místopředseda TOP 09.

„Výroky pana Vrabela se nemá cenu zabývat. Je to ztráta času,“ myslí si Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Takzvané verbální trestné činy je něco, s čím bychom se měli setkávat spíše v prostředí totalitního státu nežli v republice, která se chce nazývat demokratickou a svobodnou. Když navíc odhlédneme od skutečnosti, že výrok pana Vrabela je blábol, musíme se rozhodně spíše pozastavit nad dvojím metrem, který policie očividně uplatňuje. Pokud má být pan Vrabel vyšetřován, neměli být stejně tak vyšetřováni ti, kteří v době covidových restrikcí strašili povídačkami o mrazácích na ulicích a o vyhazování neočkovaných pacientů z nemocnic? Dezinformace a poplašné zprávy je očividně něco, co si mohou v této zemi dovolit jen ti, kteří stojí „na té správné straně“ barikády,“ vypozoroval Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Vyjádření pana Vrabela jsou naprosto absurdní. Říkat, že česká vláda chce někde shazovat jaderné zbraně, jsou tak šílené a nesmyslné, že jsem nevěřil vlastním uším. Buď je pan Vrabel blázen, nebo nebezpečný člověk, ale nejspíš kombinace obojího. Mnoho lidí může navíc jeho dezinformacím a zjevným lžím uvěřit a případně podlehnout panice, a proto je na vyhodnocení orgánů činných v trestním řízení, zda se tímto pan Vrabel náhodou dopouští protiprávního jednání,“ konstatoval Jiří Horák, poslanec KDU-ČSL, člen zahraničního výboru a výboru pro obranu, starosta města Bučovice.

„Jsem proti trestání za verbální vyjádření, ohrožuje to svobodu slova,“ prozradil Vojtěch Filip, dlouholetý bývalý předseda KSČM, poslanec, místopředseda poslanecké sněmovny.

„Mohl bych opět rozjet libertariánskou písničku o svobodě slova. Ale i já uznávám jisté mantinely svobody slova. Oblíbeným příkladem je křičet „Hoří“ v plném kině, při kterém může vzniknout panika. Otázkou je, zda výroky tohoto pána jsou obdobou tohoto konání. Nevím, kolik je v naší zemi lidí, kteří netuší, že nejsme jadernou velmocí a mohou být tedy údajným přáním naší vlády zaútočit jadernými zbraněmi na Rusko vystrašeni. Ale dejme tomu, že se jich pár najde, a ti to mohou nést jako újmu. Ti by pak měli právo toho pána zažalovat. Obávám se ale, že „zabrušováním“ do tohoto problému a medializací se vybuduje pouze „kult mučedníka“, po kterém vláda jde. Druhou otázkou je to, zda jakýkoliv výrok o přání jakékoliv vlády není podobnou poplašnou zprávou. Tuhle třeba lídr současné vlády prohlásil, že jeho vláda nechce zvyšovat ani zavádět nové daně, a že stát pod jeho vedením musí naopak šetřit. To mohlo vyvolat zase paniku u lidí, kteří jsou na penězovodu z daní závislí. Naštěstí se toto přání vlády díky onomu lídrovi nenaplnilo, a tak nemusí být souzen, protože jeho vláda ten tok ještě posílila. Takže když někdo tvrdí, že vláda chce něco, co není ani při nejlepší vůli schopna splnit, není to podle mne zločinec, ale hlupák. Nepatří do vězení, ale do zapomnění, a čím déle jeho bláboly budeme rozpitvávat, tím déle je budeme poslouchat,“ objasnil David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

„Podle mě tyhle hloupé výroky nemá ani smysl komentovat. Pán patří asi spíš do blázince, než do vězení,“ myslí si Jakub Michálek, poslanec za Pirátskou stranu, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Pan Vrabel je se svými výroky mimo „normální vesmír“ a myslím, že to každý racionálně myslící člověk vidí. Ale zavírat někoho za takovou větu do vězení, je nesmysl,“ uvedl Marek Černoch, politik, moderátor, zpěvák, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

„Jsem proti zavírání lidí za projev. I výrok ministryně obrany Černochové o ruském raketovém útoku na Polsko byl nepravdivý, když v Polsku zabíjela raketa z Ukrajiny, přesto jsem proti zavírání Černochové i Vrabela. Jaderné zbraně nemáme, což je obecně známo,“ sdělil Zdeněk Koudelka, ústavní právník, vysokoškolský pedagog, politik, bývalý poslanec.

„Nikdy jsem se netajil tím, že pana Vrabela za příliš důvěryhodnou osobu nepovažuji, a že v případě protivládních protestů je třeba rozlišovat autenticky nespokojené a zoufalé lidi pod pódiem od několika jednotlivců, kteří se před nimi snaží zviditelňovat. Nesouhlasím ale určitě s našimi hrdinnými vládními McCarthyovci, kteří vidí putinovské agenty v každém, kdo si dovolí říci nahlas, že ministři současného kabinetu jsou největším neštěstím, které tuto zemi od pádu komunismu před 33 lety potkalo. Pan Vrabel je naivní člověk, který si vážně myslí (a tvrdí to i ostatním), že když mu lidé podepíší petici, prezident republiky odvolá vládu a místo ní dosadí tým jakýchsi odborníků, který mu tito demonstranti nadiktují. Už to je samo o sobě diagnózou. Přesto by fialovský režim udělal obrovskou chybu, kdyby pana Vrabela začal za jeho plácání na sociálních sítích kriminalizovat. Kromě toho, že by se pro polovinu země stal mučedníkem, by jeho místo nepochybně rychle zaujal jiný „sekáč“, který se už tak hloupě nezakecá, protože nenosí alobal na hlavě a nemyslí si, že Česká republika disponuje jadernými střelami - a s trochou nadsázky - bojeschopným letectvem. Nespokojenost s nejapnými výkony české politické reprezentace roste a čekatelů na své místo na protivládním výsluní je určitě mnoho. Vláda by si proto místo nahánění neexistujících agentů Kremlu měla přiznat, že situace není „nadmíru výtečná“, a učinit vstřícný krok i k těm, kteří ji nevolili. Pana Vrabela stvořili Černochová, Stanjura, Síkela, Rakušan, Fiala a Pekarová Adamová svojí bohorovností, svými pohrdavými postoji vůči velké části české veřejnosti, ale také svými občasnými hysterickými výkřiky na Twitteru - ne nepodobným těm Vrabelovým,“ popsal Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

