„Ať nám zaplatí reparace.“ Rajchl v Brně odmítl smíření po sudetsku

Na brněnském mítinku proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu vystoupil předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Akce, která se konala v předstihu před nedělním hlavním shromážděním, se zaměřila na obranu národní suverenity a odmítnutí současné podoby česko-německého smíření.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Nenecháme se koupit za pár zlaťáků,“ zdůraznil politik. Pokračoval slovy, že je zde stále dostatek lidí, kteří se nedají urážet tím, že zde následovníci sudetoněmecké strany Konrada Henleina, jež byla včleněna do NSDAP, pořádají svůj sjezd. Podle jeho vyjádření o tuto akci drtivá většina lidí v České republice nestojí, přičemž zmínil zejména ty, kteří přežili válečné hrůzy, nebo pozůstalé po obětech, které za války zemřely.
Za poválečné excesy mohli nacisté, kteří nás šest let okupovali
Ve svém projevu se poslanec vymezil proti oficiálnímu narativu o historickém vyrovnání. „Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření tak, jak je nám podsouván různými politiky a médii, protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou oba subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem,“ prohlásil Rajchl.
Poválečné excesy při odsunu podle něj nebyly vinou českých předků, ale „čistě vina nacistů, kteří nás tady šest let okupovali a zabíjeli naše lidi“. Sudetské Němce v této souvislosti označil za pachatele, nikoliv oběti.
Rajchl zdůraznil, že lidé v ČR nemají problém s Němci jako takovými, ale s politickou organizací Sudetoněmecký landsmanšaft, která podle něj dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety a útočí na českou suverenitu. Hlavním cílem této organizace je podle jeho slov „společně s Lichtenštejny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce“.
V neformálním rozhovoru s účastníky po projevu pak doplnil, že landsmanšaft má v tomto úsilí nyní silnou skupinu, do které počítá i zástupce z Maďarska, a že Česko začíná být v této otázce obkličováno. „V Polsku by si to nedovolili, tam bylo odsunuto osm milionů Němců. Poláci dostali po válce obrovský kus území. Nikdo z Němců by si nedovolil říct, že udělají sjezd v Polsku. Poláci by je hnali klacky,“ řekl v neformální diskusi s přítomnými.
Benešovy dekrety označil za naprosto stabilní a nedotknutelnou součást českého právního řádu, ze které se nesmí ustoupit ani o centimetr. Připomněl, že dekrety byly transpozicí dohod vítězných mocností z Jalty a Postupimi a zabránily občanské válce v pohraničí. Pokud si zástupci landsmanšaftu chtějí dělat sjezd, mají ho podle něj pořádat v Německu.
Staré rány se znovu otevřely
Přestože byl projev namířen silně kriticky, Rajchl jednoznačně odmítl jakékoliv násilné řešení situace a varoval před provokacemi. „My nemůžeme vybízet k jakémukoli násilí, k jakémukoli ‚pojďme na ně‘, já to odmítám. My musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoli silou pěstí. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni,“ apeloval na shromážděné s tím, že je nutné chovat se maximálně pokojně.
Hovořil o tom, co mu v posledních dnech nejčastěji píší lidé. Jejich vyjádření shrnul do jedné věty: „Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem.“ Podle Rajchla dokázali organizátoři sudetoněmeckého sjezdu touto akcí znovu otevřít staré rány, které už byly téměř zacelené, a celou situaci mezi lidmi, kteří už žili v pokoji a vzájemném souladu, opět rozdmýchali.
Následně zmínil aktuální dění v bavorském parlamentu, kde zasedala tamní pobočka strany AfD. Rajchl uvedl, že ačkoliv se s AfD v mnoha věcech shodnou, v tomto bodě říká jasné „ani náhodou“, protože bavorská AfD znovu navrhla zrušení Benešových dekretů.
K tématu Benešových dekretů prohlásil: „Nikdy, za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, nesmíme ani o centimetr ustoupit.“
Jan Beneš
Dodal, že pokud sudetští Němci chtějí někde pořádat sjezd, mají si ho dělat v Německu, a ne v České republice. „Němci nám do toho tady nemají co mluvit,“ zdůraznil poslanec.
Pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, měli by podle něj situaci pochopit, omluvit se a konstatovat, že sjezd je v Brně nemístný.
Svůj projev na pódiu zakončil slovy: „Jestliže skutečně jim jde o to definitivní zahojení těch ran, ať nám zaplatí reparace. Myslím si, že to bude daleko férovější, než když udělají tohle.“ Poté poděkoval přítomným za účast a zopakoval pozvánku na hlavní nedělní shromáždění na Dominikánském náměstí.
V závěru Rajchl ještě jednou pozval veřejnost prostřednictvím vysílání RaptorTV.cz na hlavní nedělní demonstraci v Brně. Uvedl, že k odmítnutí sjezdu by měla z čisté úcty stačit už jen skutečnost, že s ním nesouhlasí organizace Lidice Memory, která sdružuje přeživší a pozůstalé z vyhlazených Lidic.
