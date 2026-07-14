„Mělo se začít už včera.“ Fiala vylezl s Decroix a začal radit

Eva Decroix a Petr Fiala v úvodu hodnotili současnou politickou situaci a poměry ve Sněmovně. Shodovali se, že je trápí způsob, jakým si podle něj nová moc „rozkouskovává zemi“. Fiala zároveň uvedl, že součástí demokracie musí být respekt k druhým. Podle něj se ve Sněmovně přehlížejí názory velké části společnosti a dochází k nerespektování pravidel. Kritizoval aroganci a pohrdání ostatními, které přirovnal k postoji člověka, jenž se považuje za „nadčlověka“.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
Diváci se zajímali o smysl demonstrací z poslední doby a ptali se, zda mohou něco změnit, když Babišova vláda neustupuje ani v otázce financování veřejnoprávních médií. Fiala však jejich význam jednoznačně hájil. „Má to cenu. Dokonce je to nenahraditelné a zásadně důležité,“ reagoval Fiala.
Demonstrace proto vnímá jako důležitý prostředek občanského odporu ve chvíli, kdy podle něj samotné stranické a parlamentní nástroje nestačí k tomu, aby bylo možné Andreji Babišovi zabránit v prosazování jeho politiky.
Expremiér prohlásil, že současná vláda podle něj lhala v celé řadě věcí. Připomněl také její předvolební tvrzení o „spálené zemi“, s nímž podle něj uspěla u voličů. „Říkám, že vyhráli volby na základě lži. Není to žádné ublížené konstatování, ale je to prostě pravda,“ řekl Fiala.
„Po nás potopa.“ Decroix kritizovala Babišovu vládu
Jeden z diskutérů pod videem vyzval oba politiky, aby více bojovali za budoucnost země. Fiala ujistil, že v boji budou pokračovat, zároveň však vyzval občany, aby se k nim přidali. „Bojujme spolu, jinak to nedopadne dobře,“ apeloval. Decroix následně lidem poradila, aby svůj nesouhlas a rozhořčení nezaměňovali za rezignaci. „Je lepší být naštvaný než být frustrovaný a odevzdaný. Zadarmo jim tuhle zemi nedáme, nenecháme,“ uvedla.
Bývalá ministryně Decroix následně ostře kritizovala Andreje Babiše a jeho vládu. Podle ní premiér nehledí na dlouhodobou budoucnost země. „Andrej Babiš to nedělá pro tuto zemi. Jemu je úplně jedno, co tu bude za čtyři roky,“ prohlásila. Vzápětí dodala, že jde o vládu fungující podle hesla „po nás potopa“, která podle ní ničí věci budované desítky let. Odsoudila přístup k lidskoprávní agendě. Zdůraznila, že nejde o žádné abstraktní „akty“, ale o konkrétní ochranu lidí v obtížných životních situacích.
Také Fiala se následně zastal lidskoprávní agendy a kritizoval přístup současné vlády. „Je ostuda, jak se k tomu vláda chová v zemi, která má takovou tradici jako Česká republika. Vzpomeňme na Chartu 77 a další věci. I naše zahraniční politika byla vždy postavena na tom, že lidskoprávní agendu stavíme do popředí,“ uvedl.
Fiala volá po společném bloku demokratické opozice
Bývalý šéf ODS Petr Fiala dostal také dotaz, zda by se před příštími volbami mohla znovu vytvořit koalice SPOLU, případně širší demokratický blok po vzoru maďarské opozice.
Podle něj je společný postup demokratických stran jedinou cestou, jak současnou vládu porazit. „Nedá se porazit populismus, radikalismus a nacionalismus, který teď vládne v této zemi, jinak než tím, že ukážeme sílu současné demokratické opozice. Takže půjdeme nějak společně do těch voleb a musí se na tom pracovat,“ řekl.
Zároveň varoval, že přípravy už měly začít. „Myslím, že dnes už je skoro pozdě, mělo se začít včera,“ pokračoval Fiala a varoval, že že kroky současné vlády podle něj nebude možné napravit během krátké doby. „Mocenské ovládnutí státu, které tady dělá Andrej Babiš, je poučené, je mnohem jasnější, než bylo v prvním období.“
Podle bývalého premiéra navíc česká demokracie čelí mimořádnému tlaku zvenčí i zevnitř. „Nikdy nebyla demokracie tak ohrožena zvenčí i zevnitř jako teď. Je o co bojovat. Je potřeba zapomenout na to, že mi někdo z té či oné strany před třemi lety něco řekl a já to nemůžu překonat, protože mám jiný názor. Jde o demokracii, o svobodu, jde o úplně zásadní věc,“ zdůraznil.
„Dnes je to fakt jednoduché. Buď jste demokrat, nebo nejste. Pokud se shodneme na respektování pravidel, na důstojnosti a na nějaké budoucnosti, potom už mezi sebou nemáme mít žádné další překážky,“ navázala na jeho slova Decroix a dodala: „Věřím, že tak jako v jiných zemích to dáme.“
Decroix: SPD nevěřím ani nos mezi očima
Stranou nezůstala ani politika SPD, tu Fiala označil za nekonzistentní. Poukázal na to, že se její představitelé pohoršují nad setkáním sudetských Němců v Brně, přestože podle něj už dávno neprosazují žádné změny, a současně spolupracují se stranami, jejichž požadavky mohou jít proti českým zájmům.
„To je přece úplně typické. Lež, nesmysly, nekonzistentní politika. Tady se pohoršují nad setkáním sudetských Němců v Brně, kteří už dávno neprosazují žádné změny, a přitom se sami objímají s Alternativou pro Německo nebo s rakouskou FPÖ, které mají doslova požadavky jdoucí proti českým národním zájmům. Tak to prostě je. Nevěřím jim ani ten jejich nacionalismus,“ prohlásil Fiala.
Poslankyně Decroix na něj navázala ironickou poznámkou o „vlastencích“ a SPD označila především za politický projekt bez skutečných hodnot.. „SPD nevěřím ani nos mezi očima. Pořád si myslím, že je to jenom politický byznys, že to nejsou žádné hodnoty,“ uvedla.
Zároveň zdůraznila, že za vstup SPD a Motoristů do vlády nese odpovědnost především Andrej Babiš. „Můžeme SPD vyčítat, co chceme, ale kdo je vzal do vlády? Kdo jim dal tu moc, stejně jako Motoristům? Andrej Babiš,“ řekla. „Já jsem stále přesvědčená, že hlavním nepřítelem je tu Andrej Babiš. Motoristé jsou určitě nebezpeční, dovolím si říct trapní, ale největším ohrožením je Andrej Babiš,“ zopakovala. Fiala s jejím hodnocením souhlasil.
Dále politička uvedla, že původně přemýšlela, kdo je ve vládě největším Babišovým „poskokem“, nakonec však dospěla k opačnému závěru. „Největším poskokem je Babiš. On jenom plní to, co chtějí ti ostatní,“ prohlásila. Fiala pak poznamenal, že Babišovi podle něj vyhovují spory a kauzy kolem Petra Macinky, Filipa Turka či výroky Tomia Okamury. „Diskutuje se hlavně o tom a zapomíná se na jeho střet zájmů, na jeho problémy…“ uvedl.
Lidé vzkázali: Bez Babiše nemáte co řešit
Protože se velká část debaty opakovaně vracela k Andreji Babišovi, někteří diváci politikům vzkázali, že bez něj by zřejmě neměli o čem mluvit. Eva Decroix na tuto výtku reagovala otázkou, zda lidem přijde v pořádku, že premiér podle ní nerespektuje zákony, zůstává ve střetu zájmů a nadále čerpá veřejné prostředky pro své firmy. „To vám přijde normální?“ ptala se diváků.
Podle ní nejde o to, že by opozice neměla jiné téma než Andreje Babiše. „To není o tom, že nemáme nic jiného než Andreje Babiše. Ale Andrej Babiš se snaží přizpůsobit stát svým potřebám a zájmům. Přece po mně nebudete chtít, abych to zamlčela. To není možné,“ uvedla.
Petr Fiala ji doplnil, že celé hnutí ANO je postavené na Andreji Babišovi a veškerá jeho politika se v něm soustřeďuje. „Mimochodem, tahle teze, že máme jen antibabiše a že nás zajímá jen Babiš, je součást propagandy a komunikační strategie hnutí ANO. Snaží se to lidem namluvit, bohužel úspěšně. Je to nesmysl,“ konstatoval.
Vzápětí Babiše označil za hlavní problém naší země: „Andrej Babiš je základní problém české politiky. Je potřeba to pojmenovávat, je potřeba o tom mluvit a je potřeba proti jeho mocenským ambicím bojovat. To je skoro až povinnost,“ prohlásil. Decroix dodala, že si v tomto tématu nebude brát servítky a bude o něm mluvit všude, kam přijde.
„Snažím se vědomě nelhat.“ Lidé se ptali na chyby bývalé vlády
Lidé sledující vysílání se následně ptali, zda Fiala a Decroix sami nikdy nelhali, když opakovaně obviňují Babiše z jedné lži za druhou. Fiala připustil, že mohl říkat nepravdu, avšak prý neúmyslně, a to je rozdíl. „Já se snažím vědomě nelhat a říkat pravdu. Možná někdy řeknu něco, co se pak ukáže, že tak nebylo, protože jsem měl třeba špatné informace nebo jsem je špatně pochopil. Ale opravdu se vědomě snažím nelhat. Každý někdy udělá chybu. Nikdo není neomylný,“ uvedl.
V tom kontextu se Decroix najednou podivila nad tím, že část veřejnosti očekává od politiků naprostou bezchybnost. „Neexistuje žádný úplně dokonalý politik, který by nikdy neudělal žádnou chybu,“ uvedla a chyby bývalé vlády hájila tím, že je rozdíl mezi omylem a vědomým překrucováním skutečnosti.
U části současné vládní koalice podle ní nevidí snahu prosazovat určitou vizi země, ale především vlastní prospěch. „Když se podívám na aktuální vládní koalici, tak u poloviny z nich nevidím, že by někam směřovali, hořeli pro to, co dělají, věřili tomu a chtěli tuto zemi někam dovést. Mám pocit, že to dělají pro vlastní profit a překrucují pravdu, ne proto, že by se spletli,“ řekla.
Jako příklad zmínila také spor mezi premiérem a prezidentem. Babiš podle ní vědomě neodpovídá hlavě státu na dopisy a nerespektuje běžná pravidla politického jednání. Fiala dodal, že jako premiér by si nedokázal představit, že by nepřišel na schůzku s prezidentem nebo mu neodpověděl na dopis. Podle něj jde o základní respekt k ústavním institucím a pravidlům.
Kromě toho Petr Fiala reagoval na skutečnost, že Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů, které slouží ke koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky. „Andrej Babiš, když odmítá účastnit se schůzek nejvyšších ústavních činitelů, vlastně neplní jednu ze základních povinností, kterou jako předseda vlády má,“ sdělil. „Nesetkat se s prezidentem je něco tak absurdního a neuvěřitelného, že se to ani nedá komentovat. Není to legrace ani rozmar jednoho člověka. To je doslova jednání proti zájmům naší země,“ hrozil se expremiér.
„Andrej Babiš přepisuje hřiště, které vykreslila Ústava,“ dodala Eva Decroix. Za neodpovídání prezidentovi označila Babišovo jednání za „projev totalitní neslušnosti“. Podle ní se Česká republika vydává podobnou cestou jako Maďarsko nebo Slovensko. „To je maďarský a slovenský scénář – naplnit společnost pochybou o tom, co je pravda, rozdělit ji a v tom chaosu si dělat, co chtějí,“ varovala.
Současná vláda podle Fialy sama od sebe nepadne. Úkolem opozice proto má být přesvědčit co nejvíce lidí, že její politika škodí státu, a nabídnout jim věrohodnou alternativu. „Pro nás je důležité, abychom dokázali co nejvíc lidí přesvědčit, že je to špatně pro stát. Abychom proti tomu dokázali nabídnout skutečnou sílu a dali jim naději,“ uvedl.
Upozornil také na dezinformace a osobní útoky namířené proti představitelům opozice i jejich rodinám. Podle něj vládní politici s kontroverzemi záměrně pracují a často je sami vyhledávají.
Bývalá ministryně k tomu poznamenala, Andrej Babiš lidem nabízí jednoduchá a rychlá vysvětlení, která si část veřejnosti dále neověřuje. Zároveň jej obvinila, že se vyhýbá debatám, v nichž by musel své výroky obhajovat. „Kamkoliv ho pozveme, tam nechodí. Všude je omluvený,“ řekla s tím, že se Babiš přímého názorového střetu obává.
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