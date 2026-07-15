Vidlák: Tady vůbec nejde o Turka. Jdou po Babišovi

Tak se řešila kauza „vybouraný Turek“. Objevily se nové záběry, že před nehodou vjel do pruhu, do kterého vjet neměl. Filip Turek do vyřešení věci dal k dispozici svou funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.
Už před volbami si pravda a láska vyhodnotila, že Filip Turek je článek, který když přeseknou, mají šanci zničit celou koalici. A tak to dělají. Nasadili ZBISlavu Pokornou, objevili se udavačští kamarádi, zkusili stavební úřad... prostě hledají, jak Turka odstřelit. Teď jim Filip vyšel maličko vstříc...
Teď jen záleží na tom, jestli případný odchod Filipa Turka bude jen jeho soukromý problém, jestli se to přenese i na Motoristy, anebo nebo jestli se to přenese na celou vládní koalici. Libtardi každopádně dělají všechno pro to, aby se případný pád Turka stal i pádem Babiše.
Právě Babiš se už velmi zatvrdil vůči prezidentu Pavlovi. Ten chtěl obnovit pravidelné konzultace ústavních činitelů, Babiš mu však vzkázal, že se nebude podílet na jeho volební kampani. Co byste na premiérově místě dělal vy?
Musel bych se zeptat jeho marketérů... Ti mají změřené každé slovo, které Andrej vyřkne. Předpokládám, že si v hnutí ANO spočítali, že jim razantnější odpor proti prezidentovi prospívá a Petru Pavlovi škodí. Jinak by to nedělali. Pravda a láska u nás dělá totéž, co kdekoli v Evropě. Už si nemůže dovolit mít tři, čtyři politické strany. Je třeba svou podporu soustředit do jednoho obličeje a jednoho lídra. Andrej Babiš podle mě správně usoudil, že by v tom Petru Pavlovi neměl pomáhat.
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Řešíme to tady pořád: Je to další dílek do skládačky příběhu „Andrej se už nechce krčit před pravdou a láskou”?
Andrej dělá to, co prospívá preferencím hnutí ANO, případně to, co škodí preferencím ostatních stran. Kdyby mu prospívalo, že bude mluvit jako Fiala a objímat pana prezidenta, dělal by to. Vzhledem k tomu, že to nedělá, ukazuje se, že voliči už mají pravdy a lásky plné zuby, odpadají od ní, a je tedy možné se stále více vymezovat.
Ten PR stroj na podporu prezidenta ale funguje pěkně? Voličů opozice, kteří si chtějí dokázat, že patří na stranu „slušných, úspěšných, vzdělaných a loajálních nedezolátů“, je dost? Kamkoliv Pavel přijede, seběhnou se tleskají.
Jo, tleskají hezky... ale neřekl bych, že to funguje. Respektive, funguje to na přesvědčování přesvědčených. Ale na přesvědčování laxních a neutrálních to jaksi nezabírá. Ostatně, vládní koalice si podle libtardích průzkumů polepšila o osm mandátů. Porovnejte to s Fialou... ten byl půl roku od složení vlády už v těžkém minusu, který pak už jen narůstal.
Jinak, člověk vystupující jako Thomas Paukner, nám ve studiu řekl, že Rakušan je nejnebezpečnější politik v ČR. Není to přehnané?
Když poskládáte žebříček schopných až všeho schopných Dozimetrů, někdo bude na jeho vrcholu... U nás je to zrovna Rakušan. Nejnebezpečnější politik... ale kdyby se to Pauknerovi podařilo a sestřelil ho, Rakušanovo místo zaujme zase někdo jiný. Český rezervoár zmetků, gaunerů a husích žaludků je v tomto ohledu takřka nevyčerpatelný.
Ale opět musím podotknout, že problém není v tom, že tady máme jednoho Dozimetra, kterému prošly i podezřelé mrtvoly kolem něj. Problém je v tom, že mu to mainstream toleruje. Problém je v tom, že jedni jsou vláčeni bahnem za každou drobnost a druzí mohou mít podíl na miliardových škodách, možná i vraždách, a nic se neděje. Tento problém je ovšem čistě mocenský. Málokdy se vám podaří rozplést gordický uzel. Ten se musí rozetnout mečem.
Fotogalerie: - Novela stavebního zákona
Babiš se začal starat o protiraketovou obranu ČR. Proti tomu se asi nedá nic namítat? To je celkem reálná potřeba reagující na reálnou hrozbu.
Včera bylo pozdě... Nic proti jeho snaze, ale obávám se, že ta snaha půjde do brusele, jednoduše proto, že musíme zaplatit Němcům Leopardy, Američanům stíhačky, Strnadovi vrtulníky a Ukrajině zlaté záchody. Moc peněz na hentu protivzdušnou obranu nezbude a pokud ano, budou to opět naše peníze, které nepůjdou na důchody, nepůjdou na porodnost a nepůjdou na dostatek zubařů.
Andreji, fandím ti s protivzdušnou obranou, ale fandil bych ti víc, kdybys zároveň stopnul nákup toho obrněného šrotu.
Náhle zemřel americký senátor Lindsey Graham. O mrtvých jen dobře?
Nebudu se už vracet k hodnocení tohoto amerického politika. Ať si to vyříká se Všemohoucím. Já se jen drze pozastavím nad jeho krátkou, náhlou nemocí. Tak nějak se nemohu zbavit dojmu, že nejdřív doma umřel a pak se teprve vrátil z Ukrajiny... Jak říkám, hrozně náhlá a krátká nemoc...
Stěžoval jste si na sucho, teď nás čeká relativní chladno a vlhko. Uleví se „klimatické tísni“ těch „milovníků globálního oteplování“?
Ano, teď už nepůjde o klima, ale jen o výkyv počasí. O klima jde jen, když je horko. Když je zima, že musíte v létě topit, je to počasím. Ale u nás pořád ještě nepršelo a příroda nám dluží už skoro 200 mm srážek. Ona má pak tendenci nám to vrátit naráz v jedné povodňové vlně. Tak doufám, že se mýlím a nic podobného nás letos nečeká.