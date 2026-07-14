Pavel je jen notář. Po Ševčíkově show v TV přišla ještě tvrdší slova

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
A člen poslaneckého klubu SPD Miroslav Ševčík premiérovu pozici plně chápe.
Na CNN Prima NEWS se Ševčík ostře pustil do prezidenta. Skrze článek 64 Ústavy České republiky.
Zdůrazňoval, že prezident republiky má podle tohoto článku právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a udělí se mu slovo, kdykoli o to požádá. „Jenomže to nemá cenu, protože tomu stejně nerozumí,“ přidal vlastní komentář ke článku Ústavy ČR Ševčík. Stejně tak má prezident právo účastnit se jednání vlády a chtít slyšet od ministrů odpovědi na otázky, které patří do jejich působnosti.
„V tom mu nikdo nebrání,“ zdůraznil Ševčík. „Ale prezidentčík, který je veden těmi dalšími loutkovodiči, tak si chce dělat, co chce. …. Já si myslím, že je to jednoznačné. Kdo má trochu zdravého selského rozumu, tak tomu prostě rozumí,“ nechal se slyšet Miroslav Ševčík.
Z jeho pohledu postupuje premiér Babiš přesně podle Ústavy, zatímco „prezidentčík a jeho loutkovodiči“ podle Ústavy nepostupují. „Soráč,“ pravil Ševčík.
„Jsou to normálně kašpaři z opozice. A já bych poprosil paní Pivoňku Vaňkovou, aby přesně citovala článek 64 Ústavy. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. Jenže někteří tomu zjevně… pic.twitter.com/7c9ThVoft1— CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) July 13, 2026
Připustil, že schůzky nejvyšších ústavních činitelů mohou klidně být obnoveny, jen to ze Ševčíkova pohledu bude k ničemu.
„Když si stejně oni budou dělat, co chtějí, a budou si tam manipulovat s ústavními soudci. Já už jsem několikrát napsal, že byla porušena Ústava, a to, co se odehrálo v souvislosti s návštěvou Ankary prezidentčíka, tak je to za hranou,“ kroutil hlavou Ševčík nad prezidentem Petrem Pavlem, který se z pohledu ekonoma choval v tureckém hlavním městě špatně.
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
„Prezident republiky je hlava státu, nejvyšší ústavní činitel. Může být jakkoli ideově a názorově jinde než kdokoli z nás, ale v normální politické kultuře se sluší, že pozvání k diskuzi s prezidentem se neodmítá. Dokázali spolu hovořit Havel s Klausem, Klaus s Paroubkem, Zeman s Fialou atd… Je naprosto mimo, jak se snažíte totální vládní porážku z Ankary dohrávat a dáváte si další a další vlastní góly. Mimochodem, to rozházení knihovny spíš sedí na vás, zaběhlou praxi jste chtěli změnit vy. Nepřeji si v naší zemi posun politického systému k poloprezidentskému, považoval bych to za velkou chybu. Vaše nevynucené chyby a nahrávky na smeč ale cestu k takové změně spíše otevírají. Vzpamatujte se!“ napsal Skopeček poslanci Radku Vondráčkovi, když se i ten ostře vymezoval proti prezidentu Pavlovi.
„Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Jestli chce pan prezident schůzky, ať konkrétními činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy!“ psal Vondráček doslova na sociální síti X.
Prezident republiky je hlava státu, nejvyšší ústavní činitel. Muže být jakkoliv ideově a názorově jinde než kdokoliv z nás, ale v normální politické kultuře se sluší, že pozvání k diskuzi s prezidentem se neodmítá. Dokázali spolu hovořit Havel s Klausem, Klaus s Paroubkem, Zeman…— Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) July 13, 2026
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
„Jestliže se chce prezident scházet s premiérem, mělo by to v intencích praktického smyslu čl. 64 odst. 2 Ústavy souviset s legislativní aktivitou vlády podle čl. 41 odst. 2 Ústavy. K té však nedochází každý měsíc a už vůbec nikoli pravidelně. Lze dovodit, že pokud by mělo být předmětem prezidentem navrhovaných schůzek něco jiného, je na vůli premiéra se s ním podle svých časových možností dohodnout,“ prohlásil Jaroslav Kuba.
Politolog Lukáš Valeš se ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz podivil opozičnímu výkladu Ústavy, podle něhož je premiér povinen se s prezidentem scházet. Z politologova pohledu Ústava ČR nic takového neříká.
„Ze strany opozičních politiků jde o velmi svérázný výklad Ústavy. Rozhodně bych nehovořil o neústavnosti, protože prezidentovi nikdo nebrání chodit na vládu a prezident tam vždycky dostane slovo, kdykoli o to požádá, a ukázalo to i jednání před Ankarou. Těžko už dneska říkat, kdo byl v tomto sporu první vinen, kdo první hodil kamenem. Odráží to dlouhodobě špatné vztahy, což začalo nejmenováním Filipa Turka a pokračovalo to v dalších a dalších eskapádách. Všichni jsme trošku doufali, že po Ankaře bude klid, ale oba dva státníci se k tomu opět vyjadřovali a opět po svém. Rozumím tomu, že se pan premiér nechce s prezidentem scházet,“ uvedl politolog.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
„O zahraniční politice podle Ústavy a právního pořádku České republiky rozhoduje vláda. Článek 63 byl už hojně diskutován, že prezident zastupuje stát navenek, ale vždy tak koná s kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. I tohle jasně ukazuje, kdo by v České republice měl mít klíče od zahraniční politiky. Jestliže je za výkon zahraniční politiky odpovědná vláda, nikoli prezident, který je ze své funkce neodpovědný, tak se vláda s nikým radit nemusí. Je to její téměř výlučná kompetence. Prezident spíše v rámci naší parlamentní demokracie plní úlohu notáře, který může podepisovat mezinárodní smlouvy, které ovšem připravuje vláda, respektive Ministerstvo zahraničních věcí,“ dodal pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.
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