Pavel je jen notář. Po Ševčíkově show v TV přišla ještě tvrdší slova

14.07.2026 12:20 | Komentář
autor: Miloš Polák

Spor o to, zda má prezident Pavel právo na konzultace s premiérem Babišem, přenesl zábavnou formou na televizní obrazovky docent a poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Po jeho vystoupení pak ParlamentnímListům.cz sdělil politolog Lukáš Valeš, že vláda se s nikým radit nemusí, protože prezident je dle Ústavy ze své funkce neodpovědný. „Prezident spíš v rámci naší parlamentní demokracie plní úlohu notáře,“ sdělil redakci politolog.

Pavel je jen notář. Po Ševčíkově show v TV přišla ještě tvrdší slova
Foto: Tomáš Fongus - Kancelář prezidenta republiky
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Českou politiku ovlivňuje nový spor prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem. Prezident Pavel navrhuje obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Andrej Babiš to odmítá. Prý se nehodlá podílet na kampani prezidenta Petra Pavla.

A člen poslaneckého klubu SPD Miroslav Ševčík premiérovu pozici plně chápe.

Na CNN Prima NEWS se Ševčík ostře pustil do prezidenta. Skrze článek 64 Ústavy České republiky.  

Zdůrazňoval, že prezident republiky má podle tohoto článku právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a udělí se mu slovo, kdykoli o to požádá. „Jenomže to nemá cenu, protože tomu stejně nerozumí,“ přidal vlastní komentář ke článku Ústavy ČR Ševčík. Stejně tak má prezident právo účastnit se jednání vlády a chtít slyšet od ministrů odpovědi na otázky, které patří do jejich působnosti.

„V tom mu nikdo nebrání,“ zdůraznil Ševčík. „Ale prezidentčík, který je veden těmi dalšími loutkovodiči, tak si chce dělat, co chce. …. Já si myslím, že je to jednoznačné. Kdo má trochu zdravého selského rozumu, tak tomu prostě rozumí,“ nechal se slyšet Miroslav Ševčík.

Z jeho pohledu postupuje premiér Babiš přesně podle Ústavy, zatímco „prezidentčík a jeho loutkovodiči“ podle Ústavy nepostupují. „Soráč,“ pravil Ševčík.

 

 

Připustil, že schůzky nejvyšších ústavních činitelů mohou klidně být obnoveny, jen to ze Ševčíkova pohledu bude k ničemu.

„Když si stejně oni budou dělat, co chtějí, a budou si tam manipulovat s ústavními soudci. Já už jsem několikrát napsal, že byla porušena Ústava, a to, co se odehrálo v souvislosti s návštěvou Ankary prezidentčíka, tak je to za hranou,“ kroutil hlavou Ševčík nad prezidentem Petrem Pavlem, který se z pohledu ekonoma choval v tureckém hlavním městě špatně.

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Místopředseda Sněmovny a opoziční politik za ODS Jan Skopeček se naopak postavil na stranu prezidenta.

„Prezident republiky je hlava státu, nejvyšší ústavní činitel. Může být jakkoli ideově a názorově jinde než kdokoli z nás, ale v normální politické kultuře se sluší, že pozvání k diskuzi s prezidentem se neodmítá. Dokázali spolu hovořit Havel s Klausem, Klaus s Paroubkem, Zeman s Fialou atd… Je naprosto mimo, jak se snažíte totální vládní porážku z Ankary dohrávat a dáváte si další a další vlastní góly. Mimochodem, to rozházení knihovny spíš sedí na vás, zaběhlou praxi jste chtěli změnit vy. Nepřeji si v naší zemi posun politického systému k poloprezidentskému, považoval bych to za velkou chybu. Vaše nevynucené chyby a nahrávky na smeč ale cestu k takové změně spíše otevírají. Vzpamatujte se!“ napsal Skopeček poslanci Radku Vondráčkovi, když se i ten ostře vymezoval proti prezidentu Pavlovi.

„Pan prezident vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačku, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Jestli chce pan prezident schůzky, ať konkrétními činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy!“ psal Vondráček doslova na sociální síti X.

 

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Ústavní právník a advokát Jaroslav Kuba pohled na spory prezidenta a premiéra rozšířil.

Jestliže se chce prezident scházet s premiérem, mělo by to v intencích praktického smyslu čl. 64 odst. 2 Ústavy souviset s legislativní aktivitou vlády podle čl. 41 odst. 2 Ústavy. K té však nedochází každý měsíc a už vůbec nikoli pravidelně. Lze dovodit, že pokud by mělo být předmětem prezidentem navrhovaných schůzek něco jiného, je na vůli premiéra se s ním podle svých časových možností dohodnout,“ prohlásil Jaroslav Kuba.

Politolog Lukáš Valeš se ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz podivil opozičnímu výkladu Ústavy, podle něhož je premiér povinen se s prezidentem scházet. Z politologova pohledu Ústava ČR nic takového neříká.

„Ze strany opozičních politiků jde o velmi svérázný výklad Ústavy. Rozhodně bych nehovořil o neústavnosti, protože prezidentovi nikdo nebrání chodit na vládu a prezident tam vždycky dostane slovo, kdykoli o to požádá, a ukázalo to i jednání před Ankarou. Těžko už dneska říkat, kdo byl v tomto sporu první vinen, kdo první hodil kamenem. Odráží to dlouhodobě špatné vztahy, což začalo nejmenováním Filipa Turka a pokračovalo to v dalších a dalších eskapádách. Všichni jsme trošku doufali, že po Ankaře bude klid, ale oba dva státníci se k tomu opět vyjadřovali a opět po svém. Rozumím tomu, že se pan premiér nechce s prezidentem scházet,“ uvedl politolog.

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Budeme-li podle jeho slov argumentovat Ústavou, nemá v ní údajná povinnost premiéra scházet se s prezidentem žádné opodstatnění. Důvod je dle Lukáše Valeše jednoduchý.

„O zahraniční politice podle Ústavy a právního pořádku České republiky rozhoduje vláda. Článek 63 byl už hojně diskutován, že prezident zastupuje stát navenek, ale vždy tak koná s kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. I tohle jasně ukazuje, kdo by v České republice měl mít klíče od zahraniční politiky. Jestliže je za výkon zahraniční politiky odpovědná vláda, nikoli prezident, který je ze své funkce neodpovědný, tak se vláda s nikým radit nemusí. Je to její téměř výlučná kompetence. Prezident spíše v rámci naší parlamentní demokracie plní úlohu notáře, který může podepisovat mezinárodní smlouvy, které ovšem připravuje vláda, respektive Ministerstvo zahraničních věcí,“ dodal pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

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Babiš , NATO , sněmovna , Turecko , Petr Pavel , Lukáš Valeš , Prezident Pavel , Jaroslav Kuba , Anakara

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muniční iniciativa

Paní Černochová, mohu vás jako expertku a bývalou ministryni obrany požádat o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi českou muniční iniciativou a tou americkou, do které se vláda na rozdíl od té české zapojila? Já moc nechápu, proč do jedné ano a do druhé ne. V čem je rozdíl? Děkuji

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Argumentace opozice, že spolu mluvili prezident a vláda vždy, je mnohem složitější !!!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusemamcaRBK , 14.07.2026 13:16:59
Měli jsme někdy prezidenta, který chtěl zničit Českou republiku, který proti ní vystupoval ?? Zbrojte, zbrojte, že nebudou peníze na nic jiného - to nevadí, půjčíme si ? Prezident, kterému vůbec nevadí případné zrušení České republiky - je pro nějaké státy spojené Evropy nebo co, chce Euro místo Kč, polovinu národa považuje za méněcenné a vůbec se s nimi nebaví - je jen a jen opoziční. Podáte mu prst a chce celou ruku, není to čestný člověk, mění svá rozhodnutí během chvíle. Nikdo neměl nikdy takové problémy s prezidentem, jako jsou nyní s Pavlem !!! Oni to nevidí, neslyší, nedávají tomu žádný význam? Jsou úplně hloupí?

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