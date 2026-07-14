„A proto odcházíme!“ Politická vražda? Mrtvá ministryně se nebála ani EU

Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová popsala zavražděnou političku jako odvážnou ženu.
„Ann Widdecombeová zasvětila svůj život politice a veřejné službě. Téměř 40 let byla nedílnou součástí našeho politického života. Do naší politiky vnesla přesvědčení, zakotvené v její hluboké katolické víře. Byla upřímná ve svých názorech a odvážně argumentovala za věci, kterým věřila. Ale možná nejvíc ze všeho vnesla do politiky nenapodobitelný styl. Byla upřímná a nebojácná,“ stojí v prohlášení Mahmoodové, členky vládní labouristické strany.
Ministryně také oznámila, že do vyšetřování úmrtí poslankyně je zapojena i protiteroristická jednotka.
„Okolnosti její smrti jsou mimořádně znepokojivé. Vyšetřování nyní převzala protiteroristická policie. … Nyní má ve vazbě podezřelého, 28letého bílého Brita,“ oznámila ministryně vnitra s tím, že se více k případu nebude vyjadřovat a nechá pracovat policii, což pomůže jak vyšetřování, tak především rodině zavražděné poslankyně, která potřebuje prostor na to, aby mohla truchlit.
Šéf Národního protiteroristického policejního oddělení Laurence Taylor uvedl, že nové zatčení vychází z „pokroku, kterého dosáhli naši kolegové z policie v Devonu a Cornwallu“ a že pracují na zjištění „motivace tohoto útoku“. Laurence Taylora citovala britská BBC.
Čím dokázala konzervativní politička, která se stala jednou z hlavních tváří strany Reform UK Nigela Farage, upoutat pozornost voličů natolik, že ji dlouhá léta chtěli vidět v britském parlamentu?
V roce 2019 vyprávěla, že jako holčička vyrůstala v poválečné Velké Británii a už tehdy si všimla jedné věci. Vyrůstala mezi lidmi, které druhá světová válka připravila o jejich domovy, především o členy jejich rodin, nebo jim samotným přinesla zranění, se kterými se vyrovnávali po zbytek života. Ale i přesto si Britové v oné době uchovávali svobodu slova, i když se týkala témat druhé světové války. Témat, která mohla zraňovat např. veterány.
„Ale oddanost svobodě slova a uznání, že jsme šest let bojovali za svobodu, nás vedly k přesvědčení, že je lepší mít svobodu projevu než se neurážet,“ prohlásila poslankyně, kterou před pár dny kdosi zavraždil, již v roce 2019. Ještě před příchodem covidu.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Widdecombeová již v roce 2019 uvedla, že se dnes proti svobodě slova staví dva typy lidí. Zaprvé lidé, kteří prosazují totalitní myšlenky. A pak lidé, kteří jsou přecitlivělí. Dnes se jim říká sněhové vločky. Lidé, kteří mají pocit, že mají nárok na ochranu před zraňujícími slovy druhých lidí. Widdecombeová už v roce 2019 zdůraznila, že žádné takové právo neexistuje a lidé, kteří chtějí žít v lidské společnosti, musí přijmout fakt, že někdo druhý pronese slova, která je zraní. Tyto tzv. sněhové vločky se s tím musí naučit vnitřně vyrovnat.
„Nikdo nemá právo žít svůj život chráněný před urážkou. Před urážkou nebo zraněnými city. Je to pracovní riziko života ve společnosti. A pokud toto riziko neuneseš, staň se poustevníkem.“
Lidem by podle zesnulé poslankyně mělo být dovoleno mluvit o čem chtějí. Protože pokud některá témata budou veřejně zakázána, lidé si o nich budou šeptat a budou si říkat: Tohle bude asi důležité, protože kdyby to nebylo důležité a nebylo na tom něco pravdy, proč by to zakazovali? Widdecombeová už v roce 2019 prohlásila, že jen v otevřené diskusi lze rozebrat na kousíčky např. popírače holokaustu a ukázat, jak chabé jsou jejich argumenty. Bez otevřené diskuse to možné nebude. „Pokud se budete uzavírat před tím, co říkají druzí lidé, nikam se nedostanete,“ varovala politička. „Svoboda slova je pro všechny, ne pro privilegované,“ zdůraznila ještě.
V roce 2024 vystoupila Ann Widdecombeová na sjezdu Reform UK a ani tady si nebrala servítky. Promluvila o migraci.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
A hned vysvětlovala, proč musí být migrace regulována.
Britové podle ní potřebují znát správné odhady populace na několik let dopředu a v některých oblastech i na několik desetiletí, aby mohli plánovat základní věci, jako jsou projekty nového bydlení, vzdělávání, zdravotní služby, doprava nebo infrastrukturní projekty. „Ale teď máme nekontrolovanou, zcela nekontrolovanou imigraci,“ řekla bez obalu kolegům. „Nevíme, kdo jsou, neznáme jejich zázemí, nevíme, jakými dovednostmi disponují,“ pokračovala. „Víme jen, že přicházejí den co den a nejsme na ně připraveni a nemáme žádné dobré postupy pro jejich evidenci.“
Velká Británie na tom podle jejího názoru byla s evidencí obyvatel tak špatně, že je vlastně snadné v ní zmizet. Widdecombeová v roce 2024 připomínala, že na tento problém upozorňuje od roku 1999. A upozorňuje na něj dodnes. Británie je na tom s kontrolou migrace velmi špatně, a právě proto do země přicházejí lidé, kteří by jinak měli zůstat ve Francii, v Itálii a v dalších evropských zemích, protože všechny tyto země jsou bezpečné a lze v nich požádat o azyl.
Již v roce 2024 volala, že se Velká Británie musí změnit v zemi, která reálně vyhostí každého, kdo nemá přijatelný nárok na azyl.
Právě kvůli nekontrolované migraci musela podle Widdecombeové Velká Británie provést brexit. S EU se před lety na půdě Evropského parlamentu hlasitě rozloučila. Obrazně řečeno, práskla dveřmi. Europoslancům sdělila, že EU není demokratickou institucí.
„Existuje vzorec, který je konzistentní v celé historii, kdy utlačovaní lidé se obracejí proti utlačovatelům, otroci proti svým pánům, rolníci proti feudálním baronům. … A proto Británie odchází. A nezáleží na tom, co řeknete. My odcházíme a jsme rádi, že odcházíme!“ sdělila europoslancům.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
To, že to Britové dosud nedělali, mělo podle někdejší poslankyně smutné důsledky např. v nárůstu kriminality.
„Úroveň kriminality je rekordní. Úroveň trestných činů spáchaných nožem je rekordní. Úroveň kriminality mládeže je rekordní. A policie je teď očividně bezmocná,“ volala v roce 2024 Widdecombeová.
Zdůrazňovala tehdy, že lidé se na ulicích musí cítit bezpečně, protože jedině tak si budou připadat i svobodně.
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