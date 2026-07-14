STAN, Kolář, Ukrajina, Šídlo. Miliardář, který je v ČR u mnohého

Hlavní roli ve financování neziskovek a politiků hraje společnost BPD partners, kterou v roce 2011 Dobrovský založil s podnikateli Vasilem Bobelou a Petrem Pudilem, aby spravovala majetky těchto tří byznysmenů. Společné podnikání nakoply úspěchy v oblasti alternativních zdrojů energie, zvlášť solárních a větrných elektráren. I to umožnilo vznik Nadace BPD partners o rok později.
Nadace BPD partners
Je to právě nadace, která rozděluje podstatnou část peněz pro neziskovky. Nadaci vede přímo Bobela se dvěma dalšími členy správní rady, kterými jsou Dobrovský a Pudil. Nadace nemá vlastní webové stránky a z dokumentů v obchodním rejstříku není možné zjistit, na co přesně jsou milionové transfery určeny.
Lze z nich ale vyčíst, o jaké částky jde a kdo je jejich adresátem. Pravidelně se mezi příjemci objevuje zejména Post Bellum a GLOBSEC. Objem peněz pro prvně jmenovaný subjekt se v posledních letech výrazně zvyšoval.
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Zatímco v roce 2021 Post Bellum obdrželo 4,2 milionu korun, v roce 2024 už to bylo rovných 8 milionů. V letech 2021 až 2024 neziskovka takto získala celkem 25,5 milionu. Čísla za loňský rok zatím nadace nevykázala, ale z výroční zprávy Post Bellum vyplývá, že i vloni jí od nadace přišlo na účet 8 milionů.
Neziskovka s politickým dopadem
Ústav Post Bellum vznikl už v roce 2001 jako paměťová instituce. Jeho hlavním projektem je Paměť národa, na kterém spolupracuje s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Skutečná činnost neziskovky je ale daleko širší. Je totiž aktivně zapojena do podpory Ukrajiny, na kterou podle zveřejněných údajů v letech 2022 až 2025 vybrala 786 milionů korun.
Ostatně zakladatelem a ředitelem Post Bellum je Mikuláš Kroupa, bratr Martina Kroupy, který dlouhá léta v neziskovce rovněž působil. ParlamentníListy.cz v dubnu referovaly o pozadí podobně zaměřeného projektu Martina Kroupy Strong Europe, do něhož je zapojen i Otakar Foltýn.
Post Bellum se podílí na organizaci demonstrací na podporu Kyjeva. Letos v únoru s Člověkem v tísni či Milionem chvilek pro demokracii uspořádali akci Společně za Ukrajinu, na které vystoupil prezident Petr Pavel. Na sociálních sítích neziskovka podpořila stávku v České televizi a Českém rozhlase, propagovala Petra Pavla, přinesla rozhovor s vůdcem sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem či rozebírala minulost ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé).
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Ve spolupráci se Seznam Zprávami Post Bellum, respektive Paměť národa, vydává pravidelný podcast Dobrovský & Šídlo, ve kterém oba protagonisté útočí na vládu Andreje Babiše (ANO), kterou označují za extremistickou a v narážce na “trumpismus” a “orbánismus” hovoří o “babišismu”.
Jana Dobrovského nespojuje s neziskovkou Post Bellum pouze tvorba mediálního obsahu a finanční podpora. Je totiž také v Kolegiu Paměti národa, kde působí i jeho společník Petr Pudil.
Desítky milionů pro vlivný think tank
Ještě větší podpory se od Nadace BPD partners těší GLOBSEC. Například mezi lety 2021 a 2024 mu nadace BPD Partners poskytla bezmála 17,7 milionu korun a dalších více než 15,8 milionu převedla washingtonské pobočce, která vyvíjí činnost pod názvem GLOBSEC US Foundation. Samotný GLOBSEC žádné bližší detaily k financování ze strany nadace neuvádí.
Vazby mezi oběma subjekty jsou ale daleko užší. Petr Pudil je totiž viceprezidentem představenstva GLOBSEC a zároveň i prezidentem GLOBSEC US Foundation (v poradním orgánu mateřské organizace působí také národně-bezpečnostní poradce Fialovy vlády Tomáš Pojar či prezidentův neformální poradce Petr Kolář).
Původně slovenský think tank se postupně vypracoval mezi přední liberální fóra s prominentními konexemi mezi západními politickými i byznysovými elitami. Mezi sponzory ve výroční zprávě za rok 2024 nalezneme Evropskou komisi, NATO, americké ministerstvo zahraničí, neoficiální diplomatické zastoupení Tchaj-wanu, National Endowment for Democracy (NED), Open Society Foundations či Rádio Svobodná Evropa, z českého prostředí pak podnikatele z okolí Petra Pavla, jako jsou Martin Vohánka či Libor Winkler.
Peníze pro STAN a neziskovky komentovat nechtěli
V neposlední řadě se Dobrovský se svými partnery rozhodl opakovaně podpořit dvě strany bývalé Fialovy koalice. Firma BPD partners v roce 2024 poslala 1,5 milionu na účet ODS. Mnohem významnější je ale podpora STAN Víta Rakušana.
Už mezi lety 2016–2020 mezi sponzory hnutí nalezneme Draslovku, kde je BPD partners vlivným akcionářem. Celkem chemička poslala 4 750 000 Kč. V roce 2024 už na účet hnutí převedla milion korun firma BPD partners. A před loňskými parlamentními volbami Dobrovský, Pudil a Bobela jakožto fyzické osoby poskytli Rakušanovu hnutí rovným dílem 5,1 milionu.
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Na motivaci této politické podpory se ParlamentníListy.cz zeptaly přímo společnosti BPD partners. Zajímalo nás i to, jak se firma a její zakladatelé staví ke skutečnosti, že je STAN spojen s kauzou Dozimetr a podezřeními z další trestné činnosti, a zda sponzoring bude pokračovat i nadále. Požádali jsme je také o informaci, kolik peněz poslali GLOBSECu loni a letos. Odpovědí jsme se však ani přes urgenci nedočkali.
Mlčí i další subjekty spojené s Janem Dobrovským. Dotaz na aktuální finanční toky mezi ním a GLOBSECem jsme zaslali zakladateli a prezidentovi think-tanku Róbertu Vassovi i pracovníkům jeho kanceláře Janu Fogašovi a Martině Abelové. Chtěli jsme vědět, na co konkrétně jsou tyto sponzorské dary vynakládány a jakým způsobem byly dary od Nadace BPD partners využity v uplynulých letech.
Odpověď ParlamentnímListům.cz neposkytlo ani Post Bellum, kde jsme se obrátili na ředitele Mikuláše Kroupu, vedoucího kanceláře i mediální oddělení. Kolik peněz neziskovka od Dobrovského nadace inkasuje letos a na co přesně, jsme se proto nedozvěděli. Jasné není ani to, jak spolupráce mezi Post Bellum na jedné straně a Nadací BPD partners a jejími zakladateli na straně druhé probíhá.
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