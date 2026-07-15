Tusk: Kdo čeká konec války, bude zklamán

15.07.2026 9:52 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Předseda polské vlády Donald Tusk prohlásil, že pokud někdo vyhlíží konec války na Ukrajině, bude zklamán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se Ukrajinci budou mít čím bránit. Díky spolupráci s Francií a Itálií. Mezitím na samotné Ukrajině pokračuje politické zemětřesení. Politická gilotina prý dopadne na ministra obrany Mychajla Fjodorova, ve kterého údajně Zelenskyj ztratil důvěru. A to není vše.

Tusk: Kdo čeká konec války, bude zklamán
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Polský premiér Donald Tusk v úterý prohlásil, že se zdá velmi nepravděpodobné, že by na Ukrajině bylo brzy dosaženo míru, a očekává, že Rusko konflikt protáhne. Minimálně do letošní zimy.

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„V tuto chvíli se zdá nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti bylo dosaženo příměří nebo mírové dohody, vzhledem k rigidnímu postoji Ruska a Putina. … Všichni v této době očekávají eskalaci akcí ze strany Ruska a je docela pravděpodobné, že Rusko bude chtít tuto válku prodloužit alespoň do zimy,“ řekl Tusk novinářům v Paříži. Citovala ho např. agentura Reuters.

Tusk uvedl, že Polsko na podzim uspořádá vojenská cvičení s francouzskými a britskými jednotkami, aby se mohly připravit na zajištění bezpečnosti Ukrajiny a regionu poté, co bude nakonec dosaženo mírové dohody nebo příměří.

„Budou to cvičení, která připraví celou koalici (ochotných) shromážděnou dnes v Paříži na skutečné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ale i pro region,“ nechal se slyšet polský předseda vlády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se Ukrajinci budou mít čím bránit. Díky spolupráci s Francií a Itálií.

„Ukrajina obdrží licence na výrobu velmi výkonných zbraní – rakety SCALP, bomby AASM a rakety Aster 30 ve spolupráci s Itálií. Francie bude také spolupracovat s námi a s dalšími partnery na protibalistickém programu FREYJA – naší jedinečné budoucí síle. Ukrajina bude první, kdo obdrží nové vylepšené francouzsko-italské systémy SAMP/T NG. Jedná se o vysoce účinné protibalistické systémy. Francie také poskytne dvě baterie SAMP/T k posílení naší obrany ještě letos,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X.

Ukrajinci si prý také objednají 16 stíhaček Rafale a první piloti se na nich budou cvičit.

Za to všechno Zelenskyj poděkoval speciálně prezidentovi Emmanuelu Macronovi a celé zemi.

 

 

Mezitím na samotné Ukrajině pokračuje politické zemětřesení. Politická gilotina prý dopadne na ministra obrany Mychajla Fedorova. Server deníku The Kyiv Independent napsal, že v něj Zelenskyj ztratil důvěru.

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Fedorov se stal 29. srpna 2019 místopředsedou vlády a ministrem pro digitální transformaci. Od ledna 2026 je ministrem obrany. Je považován za člověka, který v rámci moderních technologií klade velký důraz na vedení dronové války. „Jeho odvolání se pravděpodobně u veřejnosti ukáže jako velmi nepopulární,“ napsal server.

Zdroje obeznámené s děním v politickém zákulisí serveru kyjevského deníku sdělily, že Zelenskyj nebyl spokojen s tím, že premiérka Svyrydenková nedokázala navázat lepší vztahy s parlamentem a protlačit přes něj zákony, které po Ukrajině požaduje Evropská unie jako podmínku vstupu Ukrajiny do EU.

Kyiv Independent k tomu napsal, že Zelenského vliv na parlament v poslední době oslabil. Prezident si to prý uvědomuje a nelíbí se mu to. Jeho nespokojenost prý narůstá již delší čas a k rozhodnutí zrekonstruovat vládu došel postupně. Prezidenta k tomu prý nepřivedla nějaká jedna zlomová událost. Jenže narazil na jiný problém. Do nové vlády se mu prý nikdo nehrne. Nikomu se moc nechce přebírat politickou odpovědnost za práci ministerstev.

„Ministerstvo spravedlnosti je již více než osm měsíců bez vedení, zatímco ministři školství a regionálního rozvoje zůstávají ve svých křeslech i přes měsíce spekulací o jejich odvolání,“ napsal server listu. Zelenskyj prý proto hledá na premiérský post někoho, kdo převezme odpovědnost a pohne zemí.

Volodymyr Ariev, zákonodárce z opoziční strany Evropská solidarita, má za to, že Zelenskyj měl k rozpoutání nového politického zemětřesení jednoduchý důvod.

„V poslední době se prostě odehrálo tolik událostí, z nichž mnohé byly pro úřady velmi škodlivé, že evidentně potřebují odlákat pozornost veřejnosti. Rozpuštění vlády bylo za těchto okolností vždy klasickým způsobem, jak odvést pozornost,“ řekl.

A pak je tu prý ještě jedna možnost.

Olha Stefanišynová, velvyslankyně Ukrajiny ve Washingtonu, se podle serveru listu The Kyiv Independent ocitla v hledáčku ukrajinských vyšetřovatelů. Ti si prý chtějí posvítit na to, zda se velvyslankyně či její muž nedopustili nedovoleného obohacení. A Zelenskyj možná hledá někoho, koho by mohl do Washingtonu vyslat jako nového zástupce Ukrajiny. Ale ani tady zatím definitivně nerozhodl, kdo by to mohl být.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.reuters.com

https://x.com

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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