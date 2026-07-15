Analytik zdrtil Macrona i NATO. Papežem

Eduard Chmelár zaznamenal vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které pronesl při výročí pádu Bastily. Prezident prohlásil, že Evropa je mocností, které jde v prvé řadě o prosazování míru, ale bude-li třeba, je schopna být také mocností, která je odhodlána bránit mezinárodní právo a svobodu. I za cenu ztráty lidských životů.
„Tohle vyjádření je k smíchu,“ poznamenal Chmelár.
Jedním dechem dodal, že francouzský prezident, který v roce 2027 končí v úřadu, ještě v roce 2019 tvrdil, že „NATO se nalézá ve stavu mozkové smrti“ a narážel na nedostatečnou koordinaci mezi americkými a evropskými partnery. V roce 2019 Macron tvrdil, že je za tento stav zodpovědný především prezident USA Donald Trump. Jenže v roce 2026, kdy je prezidentem opět Donald Trump, se tentýž Emmanuel Macron dovolává síly Evropy.
„NATO je dnes přece organizací bez jakékoli strategie, postrádá dlouhodobou strategickou vizi, nachází se ve stavu zmatku, možná až rozpadu, a místo seriózních analýz na všechno přitakává nevyzpytatelnému Donaldu Trumpovi. Macron si v roce 2019 stěžoval, že Spojené státy vůbec nekoordinují strategická rozhodnutí se svými partnery v NATO. V roce 2026 to dělají ještě méně, přesto se Macron chlubí, že francouzské ozbrojené síly pomáhají zajišťovat protivzdušnou obranu před útoky íránských dronů a raket – tedy fakticky pomáhají agresorovi (Spojeným státům) v jeho nelegální a expanzivní válce proti Íránu,“ napsal Chmelár na sociální síti Facebook.
Eduard Chmelár je slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista.
V jednu chvíli se publicista rozhodl důkladněji vysvětlit, proč je mu k smíchu Macronovo prohlášení o Evropě jako mocnosti, a ještě navíc mocnosti, která usiluje o mír.
„A k tomu všemu označit Evropu za mocnost usilující o mír, je k smíchu pro všechny, kdo dokážou konfrontovat Macronovy propagandistické bláboly s realitou: Evropa se o mír nijak nesnaží, vzdala se diplomacie, prohlásila se za stranu války a na mezinárodní scéně vliv této „velmoci“ neustále a prokazatelně klesá. Mír v podání Macrona znamená, že Francie zdvojnásobila své vojenské výdaje a označila zbrojení za nezbytné, aby mohla i nadále podporovat Ukrajinu – samozřejmě na úkor řešení narůstajících problémů své vlastní země. A to navzdory tomu, že, jak dlouhodobě ukazují údaje SIPRI, jsou tyto investice do zbrojení nesmyslné – pouze evropští členové NATO vynakládají na zbraně více než trojnásobek toho, co Rusko, samotné Spojené státy dokonce více než desetinásobek, celá Severoatlantická aliance pokrývá většinu světových vojenských výdajů, ale několik šílenců pod modrým křížem vnucuje celé veřejnosti představu, že to nestačí?“ otázal se.
Francouzský prezident Macron už se v minulosti nechal slyšet, že by se evropští vojáci měli zapojit do dohledu nad dodržováním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, až se toto příměří dojedná.
Chmelár napsal, že politici ignorují názor společnosti, která odmítá nárůst výdajů na zbrojení. A pokud už nehledí na mínění lidu, mohli by alespoň poslouchat papeže Lva XIV., který také varuje před nárůstem současného napětí ve světě a před nárůstem výdajů na zbrojení.
„Již papež František emotivně zdůrazňoval, že současná míra zbrojení je skandálem. Žádný z politických vůdců ho neposlouchal, ačkoli každý zneužíval jeho jméno. Papež Lev XIV. je však ještě důslednější. Revoluční obrat, jímž František v jednom ze svých projevů odmítl zastaralou augustiniánskou doktrínu o spravedlivé válce, zahrnul Lev XIV. do ještě autoritativnějšího dokumentu, encykliky Magnifica humanitas, v níž jednoznačně prohlásil, že žádná válka není spravedlivá,“ konstatoval Chmelár.
Předchůdce současného papeže Lva XIV., papež František, v roce 2022 Ukrajinu označil za „těžce zkoušenou zemi“. „Viděli jsme příliš mnoho krve, příliš mnoho násilností... Přestaňte s ukazováním svalů, když lidé trpí,“ řekl papež František ve velikonočním poselství Urbi et Orbi neboli Městu a světu na jaře 2022, kdy ruská agrese proti Ukrajině trvala dva měsíce. V tuto chvíli tato válka běží již pátý rok.
„Prosím, nezvykejme si na válku!“ žádal přitom již na počátku války v roce 2022 tehdejší papež František.
Ve světle těchto výroků Chmelár tvrdí, že se Evropa chová pokrytecky. Podle slovenského publicisty to vyniká o to víc, oč více lidí zemřelo v poslední době v Gaze či v Íránu, přičemž evropští politici zmiňují především civilní oběti v Kyjevě, v Charkově nebo v jiných ukrajinských městech.
„Evropská civilizace dlouhodobě trpí nebývalou mírou pokrytectví. Míru pohrdání ze strany jiných kultur vždy nesprávně interpretovala tak, že oni (muslimové, hinduisté, Arabové, Číňané) prý nenávidí naši svobodu. Nesmysl. Oni jen vidí, že nebereme své hodnoty vážně,“ směřoval ve svém komentáři k závěru Chmelár.
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