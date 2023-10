„Ať shoří v pekle!“ Arcibiskup řekl své k manželství. Křik z vlády. A nejen to

reklama

Na Graubnerova slova na veřejné besedě v pražských Kobylisích upozornil mimo jiné Deník N. Graubner na otázku, jak by církev měla přistupovat k lidem s odlišnou sexuální orientací, přirovnal prosazování manželství pro všechny ke snahám rozdávat řidičské průkazy nevidomým.

"Nevkusné a nedůstojné. Pan arcibiskup by se měl za své výroky veřejně omluvit," napsala zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková na sociální síti.

"Proč by se měl omlouvat. Je to jeho názor, opakovaný a dlouhodobý. Omluva by byla falešná, pokud by vůbec přišla. Ale měly by ho tyto názory diskvalifikovat v tom být partnerem vlády a státu. Podobně jako jsou diskvalifikované jiné extremistické organizace a jejich představitelé. /nemluvě o tom, že sekularita našeho státu je daná ústavou/," zareagoval následně v diskuzi Michal Blaha z Hlídače Státu.

Bláha se ještě více rozepsal na svém twitterovém profilu. "Nesnáším jejich aroganci, ví o partnerství hovno, pokud zrovna nezneužívají ministranta nebo takového kryjou. Kdysi mučili, upalovali, vládli. Nejsem katolík, serou se všem do života a nemají na to právo. Nesnáším jejich tmářství, pokrytectví, pseudodůležitost. Jsou čirým zlem, a jestli pro ně existuje to jejich peklo, tak ať v něm zhoří," podotkl Bláha.

