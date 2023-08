„Au. To bolí, Světlano“. Witowská hájila Fremra, lidé moc nechápou

reklama

Prezident Petr Pavel navrhl na ústavního soudce JUDr. Roberta Fremra, který má za sebou úspěšnou kariéru, specializuje se na trestní a mezinárodní právo a má zkušenosti z působení na Nejvyšším soudu ČR v Brně, z Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu i z Mezinárodního trestního soudu v Haagu, kde byl dokonce prvním místopředsedou.

Byl však jako mladý předseda senátu Městského soudu v Praze v roce 1988 aktivně zapojen do soudních procesů v době totality, konkrétně v kauze odsouzení výtržníků kvůli povalení náhrobku sovětských vojáků na Olšanských hřbitovech. Postupně vyšlo najevo zapojení i v dalších kauzách a Fremr se kvůli společenskému a politickému tlaku tento týden rozhodl, že se o post ústavního soudce ucházet nebude.

Lpění na desítky let starých kauzách, které přitom doposud nevadily ve Fremrově profesním postupu ale odsoudila novinářka Světlana Witowská. „Game is over, tak přidám názor. Robert Fremr byl nejlepší trestní soudce, kterého jsem jako studentka práv i jako novinářka zažila. 30 let jsme ho nechali profesně růst a před vrcholem jsme ho shodili ze srázu. Myslím, že to víc vypovídá o nás než o něm,“ napsala absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která se od 90. let pohybuje v mediálním prostředí.

Příliš pochopení ale na sociálních sítích Witowská nenašla. Velká část diskutérů nechápe její morální nastavení, když hájí člověka, který trestal nevinné. „No, úplně přesně. Třeba já jsem pana nejlepšího soudce ever nutil s pistolí u hlavy, aby poslal na základě vymyšlenejch důkazů pár harantů do kriminálu. Jsem to ale zrůda,“ reagoval ironicky Jan Paluska z ODS.

Podobně satiricky reagovala také umělkyně Petra Röslerová. „Game is over, tak přikládám názor i já. Hanibal Lecter byl nejlepší zrůda, co jsem jako studentka Vysoké školy ekonomické zažila v kině. Jedl lidi, kterých je na světě moc a mají velkou uhlíkovou stopu, takže co jako. A zrovna když svou vysoce kvalitní proteinovou stravu vyladil, zatkli ho do basy. Myslím, že to víc vypovídá o nás, než o něm,“ prohlásila Röslerová.

Jiní v tom vidí pokrytectví, když někteří komunisté novinářům vadí, ale jiní zase nevadí. „Pokrytectví strážců morálky z mediální scény je fascinující. Celé roky grilovali každýho druhořadýho šaška za členství v KSČ, ale člověk, který posílal lidi za názory do kriminálu, je oběť,“ stojí v jedné ze stovek nesouhlasných reakcí.

Taktéž europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v tom vidí určité pokrytectví. „A budete takto tolerantní k Andreji Babišovi a k dalším? Ne, nebudete,“ napsal Zdechovský.

Další se snažili Witowské vysvětlit, že Fremr jednoduše nemůže být ústavním soudcem, protože je to morálně špatně. „Au. To bolí, Světlano. Otázka nebyla, zdali to byl dobrý učitel nebo zdali jsme ho (kdo konkrétně?) nechal profesně růst. Otázka zněla, zdali člověk s touto historií může působit v takto vysoké funkci. Společenská odpověď zní, že nemůže, a je to tak správně,“ stojí v jednom z mnoha podobných příspěvků.

