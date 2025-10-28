„Babiš bude Trumpův nepřítel č. 1.“ Lipavský zveřejnil tajemný vzkaz

28.10.2025 17:15 | Monitoring

Bude Andrej Babiš Trumpovým nepřítelem číslo 1? Že by se to mohlo stát, tvrdí dosluhující ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Poslanec Radek Vondráček (ANO) zareagoval slovy, že s Lipavským se nikdo relevantní v USA nebaví. Babiš sám informoval, že se setkal s novým velvyslancem Spojených států amerických Nicholasem Merrickem, označovaným za Trumpova muže v Praze.

„Babiš bude Trumpův nepřítel č. 1.“ Lipavský zveřejnil tajemný vzkaz
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr zahraničí Jan Lipavský

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) vyvolal na sociální síti X (dříve Twitter) bouři reakcí svým ostrým prohlášením, jež přímo cílí na vítěze sněmovních voleb Andreje Babiše (ANO). V příspěvku, který si v krátkém čase vysloužil přes 25 tisíc zobrazení, 500 lajků a desítky odpovědí, Lipavský varoval: „Z USA jsem si do Česka dovezl jasnou zprávu. Pokud Andrej Babiš nebude dále navyšovat výdaje na obranu, stane se v Česku Trumpovým nepřítelem číslo 1.“

 

 

 

Kontroverzní tweet, publikovaný na závěr Lipavského pracovní návštěvy Spojených států, se rychle stal symbolem napětí mezi současnou vládou a budoucím premiérem, který byl prezidentem Petrem Pavlem pověřen sestavením nové vlády.

 

 

Lipavský strávil minulý týden v USA, kde převzal novou budovu české ambasády ve Washingtonu a setkal se s krajanskou komunitou v New Yorku.

 

 

Jeho varovný tweet přišel v době, kdy v Evropě zesiluje tlak na splnění závazků NATO ohledně výdajů na obranu – minimálně dvě procenta HDP, s ambicemi na vyšší cíle. Prezident Donald Trump dříve naznačil, že země nesplňující tyto normy nemohou počítat s plnou americkou podporou. Podle diplomatických zdrojů z Washingtonu Trump považuje obranné rozpočty za jakýsi test loajality. V Česku tato debata rezonuje ještě více po sněmovních volbách, v nichž hnutí ANO Andreje Babiše triumfovalo. Šéf vítězného hnutí již dříve uvedl, že se k navrhovanému pětiprocentnímu cíli NATO staví zdrženlivě.

S Lipavským se nikdo nebaví

Na Lipavského příspěvek reagoval poslanec Radek Vondráček (ANO): „Tvrdit tohle v době, kdy se Andrej Babiš velmi přátelsky setkal s novým americkým velvyslancem, může jenom… Jan Lipavský. Se kterým se po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu nikdo relevantní v USA prostě nebaví.“

 

 

Andrej Babiš informoval, že se setkal s novým velvyslancem Spojených států amerických Nicholasem Merrickem. „USA jsou naším významným hospodářským partnerem, ale jejich role je nezastupitelná i v bezpečnostní oblasti. Nicholas je rovněž z byznysu, porozuměli jsme si a těšíme se na spolupráci,“ napsal na síti X.

 

 

Merricka americká média označují za „Trumpova muže v Praze“. Babiš po schůzce zdůraznil, že chce vládu sestavit do poloviny prosince a zachovat transatlantické vztahy, ale bez nepřiměřených výdajů.

Psali jsme:

Zvrácení výsledků voleb. Zbořil už vidí, co chystají
„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce
Vláda má být do půlky prosince. První se pustí do zdravotnictví a povolenek
Babiš dostal pověření. K vládě je ještě daleko, utěšují se někteří

 

Zdroje:

https://t.co/cv2m9Wl689

https://t.co/LjV2hpzjL5

https://t.co/qpIB18xdVU

https://t.co/YvtZaHM3L0

https://twitter.com/AndrejBabis/status/1982796419883774421?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AndrejBabis/status/1982845440321044960?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanLipavsky/status/1982176863758803116?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanLipavsky/status/1982253143082582156?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanLipavsky/status/1982838472844149006?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KarelHavlicek_?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vondraaczech/status/1982883128629964883?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , USA , výdaje , Vondráček , Trump , zbrojení , Lipavský , Merrick

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s obavou Jana Lipavského, že se Andrej Babiš stane v Česku Trumpovým nepřítelem číslo 1?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

To jako vážně?

Prý by podle návrhu Evropské komise děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. To jako fakt? Není už načase s EK něco radikálního udělat? Vždyť to je jedna šílenost za druhou s čím přichází. Nebo podle vás snad ne? Podle...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Politik ODS řekl, že Československo nemělo vzniknout a přineslo Čechům neštěstí

13:49 Politik ODS řekl, že Československo nemělo vzniknout a přineslo Čechům neštěstí

Česká republika dnes oslavuje své 107. narozeniny. K narozeninám naší země se vyjádřila celá řada če…