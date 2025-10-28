„Babiš bude Trumpův nepřítel č. 1.“ Lipavský zveřejnil tajemný vzkaz

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) vyvolal na sociální síti X (dříve Twitter) bouři reakcí svým ostrým prohlášením, jež přímo cílí na vítěze sněmovních voleb Andreje Babiše (ANO). V příspěvku, který si v krátkém čase vysloužil přes 25 tisíc zobrazení, 500 lajků a desítky odpovědí, Lipavský varoval: „Z USA jsem si do Česka dovezl jasnou zprávu. Pokud Andrej Babiš nebude dále navyšovat výdaje na obranu, stane se v Česku Trumpovým nepřítelem číslo 1.“
I brought a clear message from the U.S. to Czechia: if Andrej Babiš doesn’t continue increasing defense spending, he’ll become Trump’s enemy number one in Czechia.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 27, 2025
?????? Moje cesta po Spojených státech končí v New Yorku. Byl jsem se podívat do budovy české diplomacie na Madison Avenue, kam se už brzy nastěhují naši diplomaté. Díky této investici stát ušetří víc než 3 miliony korun měsíčně. Zároveň jsem navštívil školu ve čtvrti Astoria, kde… pic.twitter.com/qpIB18xdVU— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 25, 2025
Kontroverzní tweet, publikovaný na závěr Lipavského pracovní návštěvy Spojených států, se rychle stal symbolem napětí mezi současnou vládou a budoucím premiérem, který byl prezidentem Petrem Pavlem pověřen sestavením nové vlády.
Jsem rád, že mě dnes pan prezident pověřil sestavením vlády. Čeká nás teď finalizace koaliční smlouvy a programového prohlášení a jakmile budou tyto dokumenty hotové, budeme řešit personální složení vlády. Věřím, že splníme to, co jsem si předsevzal, tedy že vláda bude moci…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 27, 2025
Lipavský strávil minulý týden v USA, kde převzal novou budovu české ambasády ve Washingtonu a setkal se s krajanskou komunitou v New Yorku.
Pivo s krajany z newyorkské Astorie mělo říz. A teď už zpátky do Česka. pic.twitter.com/cv2m9Wl689— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 26, 2025
Jeho varovný tweet přišel v době, kdy v Evropě zesiluje tlak na splnění závazků NATO ohledně výdajů na obranu – minimálně dvě procenta HDP, s ambicemi na vyšší cíle. Prezident Donald Trump dříve naznačil, že země nesplňující tyto normy nemohou počítat s plnou americkou podporou. Podle diplomatických zdrojů z Washingtonu Trump považuje obranné rozpočty za jakýsi test loajality. V Česku tato debata rezonuje ještě více po sněmovních volbách, v nichž hnutí ANO Andreje Babiše triumfovalo. Šéf vítězného hnutí již dříve uvedl, že se k navrhovanému pětiprocentnímu cíli NATO staví zdrženlivě.
S Lipavským se nikdo nebaví
Na Lipavského příspěvek reagoval poslanec Radek Vondráček (ANO): „Tvrdit tohle v době, kdy se Andrej Babiš velmi přátelsky setkal s novým americkým velvyslancem, může jenom… Jan Lipavský. Se kterým se po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu nikdo relevantní v USA prostě nebaví.“
Tvrdit tohle v době, kdy se Andrej Babiš velmi přátelsky setkal s novým americkým velvyslancem, může jenom… …Jan Lipavský. Se kterým se po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu nikdo relevantní v USA prostě nebaví. https://t.co/YvtZaHM3L0— Radek Vondráček (@vondraaczech) October 27, 2025
Andrej Babiš informoval, že se setkal s novým velvyslancem Spojených států amerických Nicholasem Merrickem. „USA jsou naším významným hospodářským partnerem, ale jejich role je nezastupitelná i v bezpečnostní oblasti. Nicholas je rovněž z byznysu, porozuměli jsme si a těšíme se na spolupráci,“ napsal na síti X.
Rád jsem se dnes společně s @KarelHavlicek_ setkal s novým velvyslancem Spojených států amerických Nicholasem Merrickem. USA jsou naším významným hospodářským partnerem, ale jejich role je nezastupitelná i v bezpečnostní oblasti. Nicholas je rovněž z byznysu, porozuměli jsme si a… pic.twitter.com/LjV2hpzjL5— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 27, 2025
Merricka americká média označují za „Trumpova muže v Praze“. Babiš po schůzce zdůraznil, že chce vládu sestavit do poloviny prosince a zachovat transatlantické vztahy, ale bez nepřiměřených výdajů.
