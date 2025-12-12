Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni

Drony pro Ukrajinu v rámci iniciativy Nemesis. Vyšetřování Vojenské policie jede na plné obrátky. Poslanec ANO Pavel Růžička generálnímu náčelníkovi Karlu Řehkovi, ale i dalším lidem, omlátil o hlavu klasickou větu: Já jsem vám to říkal. A vrátil se i k interpelaci, ve které se ministerstva ptal, zda a jak je do akce zapojena 601. jednotka speciálních sil, se kterou jsou historicky spojeni jak prezident Petr Pavel, tak Řehka.

Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni
Foto: X/Drony Nemesis
Popisek: Tým Drony Nemesis a osobnosti, které tuto iniciativu podporují

Vláda Petra Fialy končí a Vojenská policie vyrazila do akce kolem iniciativy dronů Nemesis pro Ukrajinu. Podle dostupných informací zadržela policie 4 lidi včetně podnikatele Jana Veverky. Podat vysvětlení byl i herec Ondřej Vetchý, který se na dronové iniciativě spolupodílel.

Poslanec ANO Jan Růžička připomněl, že na problematické body v této iniciativě upozorňoval už dlouho, takže její aktéři se teď nemohou tvářit překvapeně. Při té příležitosti vyčinil i Českému rozhlasu a bezpečnostnímu expertovi Milanovi Mikuleckému.

„Na základě nepravdivých informací, které šíří Milan Mikulecký, jsem se rozhodl zveřejnit celou odpověď na mou písemnou interpelaci ohledně Nemesis. Zveřejňuji to speciálně pro iROZHLAS.cz a Český rozhlas Plus, aby nepřinášely dezinformace, které jim někdo úmyslně podsouvá včetně lží převzatých od Deníku N,“ napsal Růžička na facebooku.

Z odpovědi mimo jiné vyplývá, že Inspekce Ministerstva obrany iniciativu prověřovala.

„Zaměstnání bylo realizováno v prostorech 43. výsadkového pluku a 533. praporu bezpilotních prostředků. Takže vojenský prostor byl skutečně využit,“ rozváděl problém dál Růžička.

Sbírku na drony organizoval spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Již zmínění Ondřej Vetchý a Milan Mikulecký jsou členy Skupiny D.

„Jen pro připomenutí, tato interpelace odstartovala akci Nemesis. Pánové Řehka, Veverka, Mikulecký a Foltýn o všem, co se děje, moc dobře věděli. Teď dělají překvapené nebo dokonce poškozené. Já je na to pravidelně upozorňoval,“ napsal k tématu také Růžička.

Růžička se ve své interpelaci, na kterou odpovídal náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, také tázal, jak je do celé iniciativy zapojena 601. skupina speciálních sil, což je elitní česká jednotka, se kterou jsou historicky spojeni jak prezident Pavel, tak již zmíněný Karel Řehka.

„V případě této aktivity se nejedná o standardní kurz Armády ČR, který by byl zařazen do programu vzdělávacího zařízení podléhající Generálnímu štábu AČR. Jedná se o aktivitu k získání poznatků o používání a ovládání bezpilotních prostředků ve specifických podmínkách ozbrojeného konfliktu na Ukrajině,“ odpověděl tehdy Řehka s tím, že šlo o první pokus Armády ČR získat poznatky a zkušenosti z bojů na Ukrajině. Bezplatně. Využila Spolek D. „Spolek D nepožadoval po Armádě ČR žádné platby,“ zdůraznil Řehka, který získávání zkušeností, a to i z dronové války na Ukrajině, vidí jako pozitivní věc.

Podle advokáta společnosti FPV Space, která pro spolek zajišťuje dodávky dronů, Radka Ondruše serveru Novinky.cz unikly na veřejnost informace pravděpodobně odkudsi z útrob Ministerstva obrany ČR. „Z praxe vím, že státní zástupce v takových případech informace médiím neposkytuje. Úniky je tedy spíše nutné hledat v rovině Ministerstva obrany,“ měl jasno o viníkovi, napsal server Novinky.cz.

„Nemám přesný popis skutku, obvinění nebylo dosud sděleno. V rámci výslechů zadržených se Vojenské policie ptám na vazební důvody. Na mou přímou otázku, zda je zamýšlena vazba, mi VP odmítla odpovědět,“ uvedl Ondruš.

„Zvolený právní rámec by mohl umožnit stíhat všechny, kdo například dodávali Ukrajině neprůstřelné vesty, sanitky či další vybavení, neboť vše může být považováno za vojenský materiál. Momentálně nezbývá než čekat na sdělení obvinění a návrh na vazbu – z toho se dozvím konkrétní popis skutku,“ rozváděl advokát dál myšlenku.

Mezitím policie zablokovala účty, na které lidé posílají peníze na pomoc Ukrajině.

Server Seznam Zprávy napsal, že podle Vojenské policie si měl Spolek D pro celou akci pořídit mimo jiné i jinou licenci.

„Musí si být vědom, že zásilky jsou adresovány vojenským útvarům, které je budou používat v boji s nepřítelem. Vývoz vojenského materiálu však podléhá přísnější regulaci a nutnosti být držitelem licence pro obchod s vojenským materiálem a s tím související bezpečnostní spolehlivostí,“ napsali o jednateli firmy, která pro Skupinu D drony staví a vyváží.

Podle webu Ekonomický deník policie prověřuje lidi kolem společnosti FPV Space i v souvislosti s nákupem luxusních vozidel. Jednatelem společnosti FPV Space je někdejší příslušník Vojenské policie Zdeněk Poul. 

Server připomněl, že končící ministryně obrany Jana Černochová v roce 2022 předávala Poulovi Zlatý kříž Vojenské policie. Za to, že při pádu Kábulu spolu s týmem vojenských policistů pomohl zachránit afghánské spolupracovníky i jejich děti.

Držitel několika vyznamenání, označovaný za "symbol evakuace z Afghánistánu" v roce 2021. Tehdy jako velitel jednotky vojenské policie Kamba zajistil evakuaci několika afgánských spolupracovníků české ambasády, které osobně svážel na kábulské letiště, zatímco do města už pronikaly první jednotky Talibanu. 

Ke krokům Vojenské policie se pár slovy vyjádřil i herec Ondřej Vetchý. Ten v minulosti podal na poslance Pavla Růžičku trestní oznámení. 

„Jsem předmětem hrubého a cíleného útoku v čase, kdy je Česká republika účastna hybridní války. Poškození dobrého jména je cíleným útokem, který má odradit další občany této země, aby se veřejně angažovali. Snížení společenského kapitálu má nejen přímý dopad na efektivitu naší dobrovolnické práce, ale slouží jako výstraha všem, kteří by v budoucnu chtěli veřejně vystupovat,“ uvedl Vetchý.

Černochová však prohlásila, že jak Inspekce Ministerstva obrany, tak Vojenská policie jen dělá svou práci a šetří, co je třeba prošetřit.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: Miloš Polák

