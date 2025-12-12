Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni

Vláda Petra Fialy končí a Vojenská policie vyrazila do akce kolem iniciativy dronů Nemesis pro Ukrajinu. Podle dostupných informací zadržela policie 4 lidi včetně podnikatele Jana Veverky. Podat vysvětlení byl i herec Ondřej Vetchý, který se na dronové iniciativě spolupodílel.
Poslanec ANO Jan Růžička připomněl, že na problematické body v této iniciativě upozorňoval už dlouho, takže její aktéři se teď nemohou tvářit překvapeně. Při té příležitosti vyčinil i Českému rozhlasu a bezpečnostnímu expertovi Milanovi Mikuleckému.
Z odpovědi mimo jiné vyplývá, že Inspekce Ministerstva obrany iniciativu prověřovala.
„Zaměstnání bylo realizováno v prostorech 43. výsadkového pluku a 533. praporu bezpilotních prostředků. Takže vojenský prostor byl skutečně využit,“ rozváděl problém dál Růžička.
Sbírku na drony organizoval spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Již zmínění Ondřej Vetchý a Milan Mikulecký jsou členy Skupiny D.
„Jen pro připomenutí, tato interpelace odstartovala akci Nemesis. Pánové Řehka, Veverka, Mikulecký a Foltýn o všem, co se děje, moc dobře věděli. Teď dělají překvapené nebo dokonce poškozené. Já je na to pravidelně upozorňoval,“ napsal k tématu také Růžička.
Růžička se ve své interpelaci, na kterou odpovídal náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, také tázal, jak je do celé iniciativy zapojena 601. skupina speciálních sil, což je elitní česká jednotka, se kterou jsou historicky spojeni jak prezident Pavel, tak již zmíněný Karel Řehka.
„V případě této aktivity se nejedná o standardní kurz Armády ČR, který by byl zařazen do programu vzdělávacího zařízení podléhající Generálnímu štábu AČR. Jedná se o aktivitu k získání poznatků o používání a ovládání bezpilotních prostředků ve specifických podmínkách ozbrojeného konfliktu na Ukrajině,“ odpověděl tehdy Řehka s tím, že šlo o první pokus Armády ČR získat poznatky a zkušenosti z bojů na Ukrajině. Bezplatně. Využila Spolek D. „Spolek D nepožadoval po Armádě ČR žádné platby,“ zdůraznil Řehka, který získávání zkušeností, a to i z dronové války na Ukrajině, vidí jako pozitivní věc.
„Nemám přesný popis skutku, obvinění nebylo dosud sděleno. V rámci výslechů zadržených se Vojenské policie ptám na vazební důvody. Na mou přímou otázku, zda je zamýšlena vazba, mi VP odmítla odpovědět,“ uvedl Ondruš.
„Zvolený právní rámec by mohl umožnit stíhat všechny, kdo například dodávali Ukrajině neprůstřelné vesty, sanitky či další vybavení, neboť vše může být považováno za vojenský materiál. Momentálně nezbývá než čekat na sdělení obvinění a návrh na vazbu – z toho se dozvím konkrétní popis skutku,“ rozváděl advokát dál myšlenku.
Mezitím policie zablokovala účty, na které lidé posílají peníze na pomoc Ukrajině.
Server Seznam Zprávy napsal, že podle Vojenské policie si měl Spolek D pro celou akci pořídit mimo jiné i jinou licenci.
„Musí si být vědom, že zásilky jsou adresovány vojenským útvarům, které je budou používat v boji s nepřítelem. Vývoz vojenského materiálu však podléhá přísnější regulaci a nutnosti být držitelem licence pro obchod s vojenským materiálem a s tím související bezpečnostní spolehlivostí,“ napsali o jednateli firmy, která pro Skupinu D drony staví a vyváží.
Podle webu Ekonomický deník policie prověřuje lidi kolem společnosti FPV Space i v souvislosti s nákupem luxusních vozidel. Jednatelem společnosti FPV Space je někdejší příslušník Vojenské policie Zdeněk Poul.
Držitel několika vyznamenání, označovaný za "symbol evakuace z Afghánistánu" v roce 2021. Tehdy jako velitel jednotky vojenské policie Kamba zajistil evakuaci několika afgánských spolupracovníků české ambasády, které osobně svážel na kábulské letiště, zatímco do města už pronikaly první jednotky Talibanu.
Ke krokům Vojenské policie se pár slovy vyjádřil i herec Ondřej Vetchý. Ten v minulosti podal na poslance Pavla Růžičku trestní oznámení.
„Jsem předmětem hrubého a cíleného útoku v čase, kdy je Česká republika účastna hybridní války. Poškození dobrého jména je cíleným útokem, který má odradit další občany této země, aby se veřejně angažovali. Snížení společenského kapitálu má nejen přímý dopad na efektivitu naší dobrovolnické práce, ale slouží jako výstraha všem, kteří by v budoucnu chtěli veřejně vystupovat,“ uvedl Vetchý.
Černochová však prohlásila, že jak Inspekce Ministerstva obrany, tak Vojenská policie jen dělá svou práci a šetří, co je třeba prošetřit.
Mgr. Jana Černochová
autor: Miloš Polák