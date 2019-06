„Babiš je hajzl.“ Premiér: Lidi už nezapínají TV kvůli té nenávisti. A myslíte, že mě ty demonstrace trápí? Takže...

„Tenhle týden řečníci na Václaváku vyzvali k dialogu, aby hned nato začali provolávat, že ‚Babiš je h*jzl‘, a sklidili za to obrovský potlesk. Musely to poslouchat i děti. Potlesk dostala i nějaká paní, co mávala na tribuně chlebem, který ‚není z Penamu‘. Pak řval celý Václavák, že chce demisi. Demisi premiéra. Tím pádem celé vlády. Přijde vám to ještě normální? Novináři se mě ptají, jak to zvládám s tím vším, co se teď kolem děje. Já mám energie spoustu. V krizi jsem nejvýkonnější. Řekl jsem novináři ze sobotního Práva, ať si se mnou zkusí strávit jeden pracovní den, a když neskončí na jipce, tak se pak můžeme bavit. Moje ochranka by mohla vyprávět. Jsem v pohodě a jedu stále 15 až 18 hodin denně, často i víkendy. Jako vždycky makám a učím se nové věci,“ dodal Babiš a následně shrnul uplynulý týden.

„Přišli za mnou a ministryní spravedlnosti paní Marií Benešovou zástupci Rekonstrukce státu. To je ta organizace, se kterou jsme společně prosadili třeba skvělý a nutný zákon o registru smluv. V době, kdy se s nimi většina politiků vůbec nechtěla bavit, a ti, kteří je podporovali, neměli absolutně sílu jim pomoct, jsme my zákon zvedli a protlačili ho Sněmovnou. Myslím, že můžu říct, že to bylo na krev. I naši partneři v bývalé koaliční vládě říkali na veřejnosti, že to podporují, ale za zavřenými dveřmi na koaliční radě byli proti. Bez nás by tenhle zákon nikdy nebyl a teď díky němu musí stát informovat občany, jaké uzavírá kontrakty, a všichni tak máme kontrolu, jak hospodaří s našimi penězi. Jasně že se to spoustě politiků nelíbilo, a dokonce senátoři ještě poté, co jsme ho schválili, navrhovali úplné zrušení nebo se ho snažili aspoň osekat. Díky němu jsme ale zařízli spoustu spekulací a kšeftů,“ řekl Babiš s tím, že zástupci Rekonstrukce státu přišli se „Sedmi pojistkami pro nezávislost justice“.

„Z nich jim jde hlavně o tu, která bere vládě možnost odvolat státního zástupce. Prý ji máme schválit ve zrychleném režimu, a uklidnit tak dav na Václaváku. Nám ale nejde o to uklidnit za každou cenu několik desítek tisíc lidí, kteří mě aktivně nenávidí. My totiž chystáme něco mnohem většího. Komplexní vládní novelu, kterou vypracoval pan ministr Jan Kněžínek. Ano, ten, kterého jsem údajně odvolal, abych se vyhnul stíhání. Pan Kněžínek je skvělý právník a vypracoval zákon, který teď převzala nová ministryně spravedlnosti, nenáviděná paní Marie Benešová, a předjednává mu podporu. Bude řešit komplexně problematiku soustavy státního zastupitelství. Tak, jak to má být. Ve druhé polovině června jde zákon na vládu, a když to nikdo nebude zdržovat, vstoupí novela v platnost stejně rychle, jako kdybychom tlačili poslanecký návrh ve zrychleném režimu. A znovu opakuju, bude to komplexní novela,“ dodal premiér.

Své pak řekl ke státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. „Mohl jsem ho vyměnit už dávno, kdybych to měl v úmyslu. Neudělal jsem to. Já jedu podle pravidel. Pracujeme jako normálně a schvalujeme zákony prospěšné pro naši zemi,“ uvedl.

Hovořil i o exekucích, o 75. výročí Dne D či o ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), které pogratuloval. „Časopis Forbes Česko ji vyhlásil třetí nejvlivnější ženou Česka. Už podruhé. Moc si jí za její práci vážím. Děkuju vám, paní ministryně. Moc si vážím vaší práce a obdivuju váš klid při mediálních vystoupeních a projevech ve Sněmovně, mám se od vás co učit. Nejde jen o to, že dohlížíte na rozpočet naší země 1,6 bilionu korun, ale neustále pracujete na tom, aby se naše finance zlepšily. Paní ministryně udělala druhý nejlepší výsledek státního rozpočtu v novodobých dějinách, když se jí minulý rok podařilo dosáhnout přebytku 2,9 miliardy korun,“ hovořil Babiš.

„Pokračovali jsme v projednávání EET, respektive dalších stovek pozměňovacích návrhů opozice. Museli jsme je, jak vyžaduje Jednací řád Poslanecké sněmovny, bod po bodu vyslechnout a pak o nich hlasovat, ale aspoň se tím přiblížilo schválení tohoto extrémně důležitého zákona. Píšu vám o něm už několikátý týden, tak se nebudu opakovat. Není to jen rozšíření EET na další profese, ale i o vyjmutí povinnosti evidovat on-line pro nejmenší podnikatele a zároveň tenhle zákon snižuje DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce, jako jsou kadeřnice, opraváři deštníků, obuvi a podobně. A taky podporuje restaurace a hospůdky, kterým snižujeme DPH na točené pivo. DPH klesne u celé řady dalších služeb včetně stravovacích, i na vodné a stočné z 15 na 10 procent. A v pátek… KONEČNĚ! … podařilo se EET schválit. Prošlo to Sněmovnou. Jasně, ještě to půjde do Senátu, kde mají opoziční strany většinu, a čekám, že nám to vrátí. Budeme je muset přehlasovat a teprve pak půjde zákon k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi. Třetí a čtvrtá vlna EET tak začne platit nejdřív na jaře 2020,“ řekl Babiš s tím, že EET se stala součástí české ekonomiky a nikdo už ji nezruší.

„Děkuju, že jste se mnou. Dostal jsem plno podpůrných SMS a e-mailů, abych to nevzdával,“ uzavřel.