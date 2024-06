„Bažíte po krvi.“ U Pirátů začaly padat hlavy. Veřejně

U Pirátů se snaží opět vyhodnotit, co stojí za jejich dalším volebním průšvihem. Hlavním důvodem je katastrofální řízení kampaně, říká Pirát Mikuláš Ferjenčík, který z 12. místa kandidátky dělal před evropskými volbami sólo kampaň a odmítá, že by na debaklu strany nesl podíl viny.

V evropských volbách Piráti získali pouhých 6,2 procenta hlasů a nepodařilo se jim tak obhájit tři mandáty z minulých voleb. V europarlamentu zůstává pouze místopředsedkyně strany Markéta Gregorová.

To ale podle některých členů Pirátské strany není tak úplně pravdou. „Ferjenčík pro Novinky neuvedl řadu podstatných skutečností včetně těch aktuálních,“ uvedl pirát Dalibor Záhora, který si do Ferjenčíka a dalších rýpl, jak se mu „povedla“ kampaň Pirstanu v roce 2021.

Podle Záhory je opakovaný volební průšvih Pirátské strany především důsledkem vývoje od voleb v roce 2021, kdy strana kandidovala spolu s hnutím STAN. Tehdy Starostové vytlačili Piráty kroužkováním, zbyli jim pouze čtyři poslanci. „Po kroužkovací porážce Pirátů na podzim 2021 rozhodl Republikový výbor o vypracování tzv. zprávy o kampani. Skupina členů měla kampaň zpětně zhodnotit. Hodí se vypíchnout, že vedoucím skupiny byla tehdejší členka RV Blanka Charvátová,“ poukazuje Záhora.

V dokumentu, který vypracovala skupina, v níž figurovala i Charvátová, stojí: „Volební výsledek i průběh kampaně ukázal řadu slabin a úzkých hrdel v organizační struktuře strany, které bude vhodné či nezbytné odstranit, abychom do budoucna předcházeli podobným situacím. S trochou nadsázky – ocitli jsme se na poušti a naším cílem je najít studnu.“ Stěžejními zdroji pro vypracování vyhodnocení byly mimo jiné i poznámky z kampaně Mikuláše Ferjenčíka i rozhovory s ním.

U Blanky Charvátové podle Záhory nastal však po jejím nástupu do předsednictva jistý obrat: „Dřívější silná kritička kampaně Pirstanu i bývalého vedení postupně jako by přešla na jejich pozice či byla kooptována do jejich struktur. To by i vysvětlovalo jasnou identifikaci s Ferjenčíkovo kampaní navzdory straně.

Místopředsedkyně strany Charvátová (2022–2024) se mandát obhájit nakonec nepokusila. Později si i pozastavila členství, a ukončila ho k 10. 6. „Podle trpkých slov na rozloučenou ji zřejmě mohla znechutit kritika Ferjenčíkovi kampaně, v níž sama účinkovala,“ dodává Dalibor Záhora.

Níže přinášíme kompletní vzkaz Blanky Charvátové spolustraníkům:

„Vážení,

vemte na vědomí, že k 10.červnu 2024 ukončuji svoje členství v České pirátské straně. Někteří ze strany evidentně baží po odplatě a krvi, místo toho aby se zamysleli, kde sami udělali chybu. Tak prosím, trhejte.

A protože jsme spolu prožili řadu let,tak na odchod vám přeju, ať máte ve straně lidi, co to berou víc jako misi, než jako práci. Zatím to spíš vypadá, že na důležitých pozicích máte spíš ty, kterým jde hlavně o to, jak co nejvíc vytočit ze stranického rozpočtu. Tak třeba někdy bude (vám) líp.

Přeju vám taky odvahu postavit se pokrytcům a přestat se bát dělat těžká rozhodnutí, protože vás pak někdo nezvolí v primárkách. Bolí to, ale pokud tu odvahu nenajdete, semele vás to. Už se to trochu víc než málo děje.

S pozdravem

Blanka Charvátová“

Své ukončení členství v České pirátské straně zdůvodnila svým stranickým kolegům následujícími slovy: „Někteří ze strany evidentně baží po odplatě a krvi, místo toho aby se zamysleli, kde sami udělali chybu. Tak prosím, trhejte. A protože jsme spolu prožili řadu let, tak na odchod vám přeju, ať máte ve straně lidi, co to berou víc jako misi, než jako práci. Zatím to vypadá, že na důležitých pozicích máte spíš ty, kterým jde hlavně o to, jak co nejvíc vytočit ze stranického rozpočtu. Tak třeba někdy bude (vám) líp.

Přeju vám taky odvahu postavit se pokrytcům a přestat se bát dělat těžká rozhodnutí, protože vás pak někdo nezvolí v primárkách. Bolí to, ale pokud tu odvahu nenajdete, semele vás to. Už se to trochu víc než málo děje,“ uvedla Blanka Charvátová, která nechce zůstat ani registrovanou příznivkyní strany.

„Za kampaň PirStanu byl spoluzodpovědný Mikuláš Ferjenčík, vedoucí mediálního odboru. I v radě koalice, společně s Bartošem, Richterovou, Michálkem a Černohorským. Hned v úvodu zprávy se konstatuje, že počátek problémů způsobila dvojkolenost vedení kampaně, proč se tak stalo ovšem nevíme,“ pokračuje Záhora.

„Dvouhlavé vedení vyrobilo rozklížený tým. Neočekávaným důsledkem tedy bylo, že informace neproudily v dostatečné míře mezi všechny zúčastněné. Tímto si například vysvětlujeme to, že leader celé koalice (Ivan) neměl ve skutečnosti žádný stálý support. Zatímco V. Rakušan měl k ruce neustále asistentku, která mu podrobně plánovala celou kampaň. I proto nakonec mohl svojí viditelností zastínit společného leadera. To považujeme za jedno z hlavních našich selhání a příčinu vidíme právě v této dvojkolejnosti,“ uvádí Záhora s tím, že správa sepisuje celou řadu manažerských a dalších selhání.

„V další části se konstatuje, že STAN v podstatě celou kampaň ovládl, ‚kampaňová součást STAN projevila až mazácké kompetence‘ a pirátské rádoby borce ze sněmovny si doslova namazali na chleba. Jasně se zde ukazuji limity přílišného růstu mladých pirátských aktivistů (Ferjenčík, Michálek), kteří v podstatě neměli žádné velké zkušenosti z reálného života. Při konfrontaci se zkušenějšími, pohořeli. Od svých 18 let dělali v podstatě jen politiku, a to evidentně nestačí,“ uvádí Dalibor Záhora.

Asi to hlavní, co se naučili, byla sebeprezentace a manipulace. To ovládají poměrně dobře, ale i to má limity, okolí to po čase prohlédne. Konečně už odvolání Michálka z Republikového výboru v listopadu ukázalo, že strana chce jít jiným směrem. Ten potvrdilo v lednu zvolené nové předsednictvo. Nová část zvoleného předsednictva po několika letech špatného a problematického vedení strany nedokázala vše přetočit, zvláště v průběhu eurokampaně. A staré vedení kolem poslaneckého klubu má stále silnou pozici, uvádí Záhora.

Závěrem Dalibor Záhora shrnuje: „A proto kampaň Ferjenčíka byla i způsobem, jak se pokusit dobýt ztracené pozice. To se sice úplně nepovedlo, ale stranu posunout k další krizi a vyhrotit situaci Ferjenčíkovou arogancí určitě. Tu se budou snažit využít zřejmě i v sobotu na narychlo svolaném Republikovém výboru.“