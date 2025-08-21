„Vrátím parlament lidem.“ Bobošíková vyrazila proti Rakušanovi

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Hnutí Stačilo! startuje v těchto dnech celorepublikovou roadshow. V rámci kampaně navštíví všechny kraje, více než tři desítky míst. „Všude budeme hovořit s občany, budou vystupovat krajští lídři. Bude vystupovat celostátní lídryně Kateřina Konečná, předseda Stačilo! Dan Sterzik, náš podporovatel Petr Drulák, europoslanec Ondřej Dostál. Moc se na to těšíme. Startujeme tento pátek v Liberci,“ přiblížila Bobošíková, lídryně kandidátky hnutí Stačilo! pro Středočeský kraj.
Začátek fašizace české společnosti
Bobošíková zmínila, že některá média budou zřejmě sledovat i kampaň hnutí Stačilo!. Rázně se v tomto kontextu vyjádřila k práci některých médií a k tomu, jak podle ní zacházejí s lidmi, kteří se účastní veřejných akcí. „Po tom, co jsou schopni někteří novináři napsat o normálních lidech, kteří jenom přijdou na demonstraci... Když si vzpomeneme na ty nechutné články nebo fotografie, kdy se smáli někomu, že má nějaký fyzický handicap. Vůbec se lidem nedivím, že nemají chuť být na fotografii s jakýmkoliv politickým kandidátem. Protože agresivita v dnešní době, kdy např. pan Oganesjan naprosto beztrestně šikanuje některé politiky, i lidi s jiným názorem, a policie tomu jen přihlíží nebo dělá slabé tytyty – tak se občanům vůbec nedivím,“ podotkla Bobošíková.
„Přiznám, že i toto je jeden z důvodů, proč kandiduju do Poslanecké sněmovny. Ty zmíněné násilné přestupky já považuju za naprosto nepřípustné a vidím v tom začátek určité fašizace české společnosti,“ řekla politička.
Podle ní je pochopitelné, že novináři mohou být pod tlakem osobních závazků, ale to neomlouvá jejich odklon od pravdivého informování. Kritizovala také majitele médií, kteří tento trend tolerují. „Věřím, že někteří novináři mají hypotéky, ale čemu nerozumím, je naprostá rezignace na fakta a na pravdu v té novinářské profesi. To je první věc, které nerozumím. A druhá věc, které nerozumím a kterou považuji za velmi zhoubnou, je to, že i majitelé médií na toto rezignovali. Já si myslím, že k podnikání jako takovému patří i určitá etika, určité hodnoty. Tak jako má být pravdivá účetní závěrka, tak má být pravdivé informování,“ pokračovala Bobošíková.
Policie nekoná, měří se dvojím metrem
Jana Bobošíková se vyjádřila k některým mediálním kauzám, které podle ní ukazují na jednostranně zaujatý přístup orgánů činných v trestním řízení. Odkázala například na výroky bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „Naprosto bezostyšně říká do médií, že pana Jiřikovského v podstatě dali do vazby proto, že odmítl v uvozovkách práskat na politiky,“ citovala. Připomněla, že Blažek na sociálních sítích popsal, jak probíhal hovor policistů s Jiřikovským, a že v něm zaznělo zastrašování. „To dává jasnou odpověď na to, že orgány činné v trestním řízení neměří všem stejně,“ konstatovala politička.
Dále upozornila na vyšetřování v armádě, kde podle podezření poslance ANO Růžičky měli vojáci prostřednictvím speciálního softwaru sledovat nálady občanů a připravovat se tím na volební období. „To jsou přece prvky, řekněme, řízení státu prostřednictvím chunty, a nikoliv prostřednictvím demokraticky zvolených představitelů,“ řekla Bobošíková.
Připomněla například články o kameramanovi a provozovateli kanálu KTV Live Ivanu Smetanovi, jenž měl ve Frýdku-Místku vystřelit z plynové pistole na údajně letící dron. Média upozorňovala o jeho napojení na hnutí Stačilo!. Potvrdila podezření, že nad děním kolem domu Ivana Smetany policie zavírá oči a jedná tak jednostranně ve prospěch současného vládního „gangu“. „Všechny indicie, které máme, i výroky politiků nahrávají tomu, že se něco takového u nás děje. A to vůbec není demokratické, to je nedemokratické a je to velmi neblahé,“ zdůraznila Bobošíková.
Rakušan je největší zhouba a zlo
Popsala, v kom v politickém souboji vidí největšího protivníka. „Jsem hluboce přesvědčená a trvám na tom, že našimi soupeři jsou v podstatě všichni, včetně hnutí ANO. Kromě tedy SPD, kde vidím mnoho styčných bodů,“ prohlásila Bobošíková.
V rozhovoru se opřela na adresu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který kandiduje rovněž ve středních Čechách. „Říkám naprosto otevřeně, že ministra vnitra Rakušana považuju za největší zhoubu a zlo této země. Říkám záměrně zlo, protože tato garnitura nám neustále vnucovala, co je dobro a co je zlo. Já otevřeně říkám, že pro mě osobně je pan Rakušan zlo a udělám vše pro to, aby hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji proti této osobě uspělo,“ zdůraznila Bobošíková.
Připomněla kontroverze kolem ministra Rakušana. „Má za sebou kauzu Dozimetr, jeho děti si hrály se šifrovaným telefonem a na ministerstvu vnitra věšel pytel na mrtvoly se zobrazením Putina. Navíc fandí eutanazii od 14 let. Udělám vše pro to, aby měl ve středních Čechách co nejhorší výsledek a aby se neuskutečnilo to, o čem STAN sní – že bude nejsilnější stranou z vládní koalice po volbách,“ dodala politička.
Chci vrátit Poslaneckou sněmovnu lidem
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„Vidím jako hlavní prioritu skutečně vrátit Poslaneckou sněmovnu lidem, aby tam byli lidé, kteří stojí za svým názorem, kteří se nebojí jít do ostrých slovních soubojů, kteří jsou argumentačně vybaveni a opravdu splní to, co máme v Ústavě, že veškerá moc v České republice patří lidu. Aby to nebyla parta, která se nechá za peníze lobbistů zvolit, a abychom se nedostali do té samé situace, že o cenách energií nerozhodla vláda, ale zákulisně energetičtí baroni a Hospodářská komora. To je cíl, který považuji za nejdůležitější v tom volebním snažení,“ zdůraznila Bobošíková.
Za naprosto zásadní Bobošíková považuje, aby uskupení Stačilo! uspělo a mohlo v Poslanecké sněmovně prosazovat své plány. „Ale nechci rozdělovat zajíce, kteří ještě běhají po lese. Nechme rozhodnout voliče. Potom uvidíme. Mým cílem je v tuto chvíli co největší úspěch Stačilo!“
Pár slov Bobošíková věnovala i současným médií. Mainstreamová média podle jejího názoru v podstatě fandí vládě Petra Fialy. Fandila Fialovi ještě v době, než se stal premiérem. Jana Bobošíková o tom nepochybuje. „Novináři už tehdy fandili tehdejší progresivistické opozici, dnes tedy vládě,“ pravila Bobošíková s tím, že většina českých médií zkrátka a dobře raději fandí liberálním progresivistům.
„Kdybychom si tady vedle sebe posadili deset zástupců médií, nebo deset jejich majitelů a rozebrali s nimi, co je to liberální progresivismus, jsem hluboce přesvědčená, že by diváci zírali, že řada z těch lidí, neříkám všichni, ale většina z nich vůbec neví, proč dělá to, co dělá, ale dělá to jenom proto, že je to free, cool a in. … A prostě oni si dali klapky na oči a jedou tímto směrem. A jsem přesvědčena, co tímto svým chováním, z hlediska politologického, způsobují,“ konstatovala Bobošíková.
Pokud jde o veřejnoprávní média – Českou televizi a Český rozhlas – koalice Stačilo! fakticky prosazuje jejich zestátnění. A politici, kteří chtějí prosadit nejen toto, ale i další důležité věci, k tomu podle Bobošíkové musí mít odvahu.
Bobošíková doufá, že se do Poslanecké sněmovny dostanou lidé, kteří se nebudou bát demonstrací jedné skupiny lidí na Václavském náměstí v Praze a budou ve Sněmovně prosazovat to, co lidem slibovali na předvolebních mítincích. A uměli si své postoje obhájit i před občany, kteří s politiky ze Stačilo! možná nebudou vždy souhlasit.
