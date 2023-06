„Bláboly. Nechápu. Ale u Rakušana mě to nepřekvapuje. “ O ministrovi znějí zlé věci

reklama

Zatímco Polsko i Maďarsko se stavěly na jednání proti, český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tuto reformu migračních pravidel podpořil a později tento svůj krok obhajoval s tím, že je dohoda pro Česko výhodná. „Není ostuda, že česká vláda patří ke státům, které solidaritu uznávají a vyznávají nějaké společné hodnoty,“ uvedl ministr pro Českou televizi. „Solidarita v Evropě znamená to, že slabší je odkázaný mnohokrát na pomoc těch silnějších, my jsme jako Česká republika byli dlouhodobým příjemcem ekonomických benefitů, nejrůznějších dotací Evropské unie,“ dodal též.



Politolog Lukáš Valeš však nedokáže tento krok českého ministra pochopit. „Vedle jiných sporných věcí, jako je Green Deal a elektromobilita, které decimují český průmysl, se Česká republika podepsala pod cosi, co buď ohrozí bezpečnost České republiky – to znamená zvýšení počtu lidí, o kterých nevíme, odkud přišli, jaká je jejich identita a tak dále –, anebo masivně dopadne na už tak těžce poškozené veřejné finance. Vůbec nechápu, že se našel český politik, který se pod něco takového podepsal,“ pronesl pro CNN Prima NEWS v pořadu Partie PLUS.

Podivil se také, že na rozdíl od doby před sedmi lety, kdy se Česko, Polsko a Maďarsko velice tvrdě stavěly proti přerozdělování migrantů a vše vyvolávalo ostré diskuse, nyní vše prošlo velice hladce. „Hladkost, s jakou to prošlo, mě opravdu překvapuje a nejsem si úplně jistý, že to je dobré pro image této vlády, ale zejména pro image Evropské unie,“ poznačil.



Že na migrační reformě Česko „vydělá“, jak tvrdí ministr Rakušan, Valeš zcela odmítá. „To jsou bláboly. Ale u pana Rakušana se asi člověk už taky nemůže ničemu divit. Vidíme přece obrovský nárůst trestných činů v celé západní Evropě. Vůbec nechápu, jak se ministr vnitra, zodpovědný za bezpečnost České republiky, může pod něco takového podepsat,“ zopakoval. Doplnil, že nyní touto dohodou získali půdu pod nohama především kritici Evropské unie.



Obavy o bezpečnost a z nárůstu kriminality jsou namístě i podle zkušeností s migranty z východoněmeckého Plavna, které se nachází tři desítky kilometrů od české Aše, kde podle serveru iDnes.cz již dlouhé měsíce dochází k pouličním bitkám mezi mladými migranty ze znepřátelených gangů.

„Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vykonávají službu ve standardním režimu. Během výkonu služby se samozřejmě věnují také nelegální migraci,“ uvedl pro MF Dnes mluvčí karlovarských policistů Jakub Kopřiva.



Policie musí řešit migraci také v Jihomoravském kraji – zde však již s tou výjimkou, že se situace netýká primárně území za hranicemi, ale českého vnitrozemí. Policisté zde totiž zajistili od začátku června za jediný týden během namátkových kontrol 54 migrantů, což je téměř stejný počet jako za celý květen.



„V osobním autě, jehož řidič se na Břeclavsku snažil vyhnout policejní kontrole a zastavil až poté, co poškodil přední kolo, se tísnilo devět syrských migrantů. Posádka vozidla měla namířeno na západ Evropy. Řidič a převaděč v jedné osobě skončil v policejní cele,“ popisují jeden z případů policisté.

„Od začátku roku jsme prošetřovali třicet osob pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Tito převozníci měli do Česka dostat ilegálně až 216 migrantů převážně ze Sýrie a Turecka. Malášek však doplnil, že aktuálně Česko pro migranty není cílovou zemí a chtějí skrze naše území pouze projet.

